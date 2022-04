Este fin de semana llegan los pilotos del Mundial de Velocidad a Portugal, allí veremos a David Alonso en el Mundial de Moto3, como invitado del Aspar.

El piloto que corre con su nacionalidad colombiana, estará en la pista de Portugal, donde ha demostrado un gran dominio en su participación en la Red Bull Rookies MotoGP.

Con los pilotos del equipo Valresa GASGAS Aspar, Sergio García Dols e Izan Guevara, David correrá este fin de semana en Portimao.

Recordemos que en el 2021, el piloto con el número 80 corrió en el Mundial de Moto3, al reemplazar a Sergio García, quien había quedado fuera por una lesión. Así que no será la primera vez para él sobre la moto de la categoría chica de MotoGP.

Estoy muy ilusionado de poder competir de nuevo en el Mundial. Lo bueno es que ya no es la primera vez, el año pasado ya lo hice en Misano, así que sé cómo es un fin de semana de competición. Además, para mí será la primera carrera del año y me va a servir de entrenamiento para el FIM Junior GP. Mi objetivo es aprender y disfrutar del momento y de la oportunidad que me da el equipo, para extraer la máxima información y poder aplicarla luego en mi campeonato.