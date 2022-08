El primer fin de semana de Septiembre, los pilotos de la categoría Junior GP correrán en el Gran Premio de Misano, como teloneros del Mundial de Velocidad, allí luego de una ardua recuperación veremos a David Alonso de vuelta a las carreras.

El piloto nacido en España y de nacionalidad colombiana, correrá nuevamente con el Aspar Team Junior. Recordemos que David sufrió una caída antes de las vacaciones de verano, en la carrera que se disputó en Portugal, que lo obligó a dedicarse a una ardua recuperación. Fisioterapia y mucho trabajo durante semanas dieron sus resultados y David está de vuelta.

Por ahora los dos pilotos del Aspar, David y Filippo Farioli, están listos para quedar en los lugares de punta del campeonato. Al tiempo que Jacob Roulstone, quien conocerá el viernes el trazado de Misano.

Esta es la primera de las cuatro carreras restantes, para el final de la temporada 2022. José Antonio Rueda cuenta con los puntos para ser el vencedor del año, posee actualmente una diferencia de 81 puntos con sus rivales y podría ser en Misano donde se corone campeón de forma anticipada. En caso de terminar el fin de semana con 75 puntos de más, frente al segundo, Rueda se quedaría con el título.

Después de todo el verano trabajando, finalmente podemos correr en Misano. La recuperación de la lesión que sufrí en la carrera anterior ha ido bastante bien y tras probar la moto me he encontrado muy a gusto. Me siento con fuerza y con muchas ganas de disfrutar de un fin de semana diferente a los demás. Trataremos de salir activos desde el principio para poder disfrutar de una buena carrera el sábado.