David Alonso correrá el Mundial de Moto3

Orgullo patrio sentimos al compartir esta noticia, David Alonso, piloto que compite bajo la nacionalidad colombiana, correrá el Mundial de Moto3 en el 2023.

Este es el boletín oficial del GASGAS Aspar, con quien el joven de madre colombiana, ha desarrollado buena parte de su carrera deportiva.

Es un gran logro para nuestro país poder contar nuevamente con un representante del tricolor nacional en los circuitos mundialistas. Este año David ha estado en el Campeonato JuniorGP, luego de una excelente temporada en el 2021 en la Copa Red Bull, en la que salió triunfante.

Si bien David esperó un año más para llegar al Mundial de Moto3, este tiempo en los circuitos y en las carreras le han aportado más experiencia para poder encarar el Mundial de Moto3 en el 2023 con la debida preparación.

El colombiano ha conseguido tres títulos como piloto de base del GASGAS Aspar Team y en 2023 debutará como piloto permanente del Mundial

David Alonso (2006) subirá en 2023 al Mundial de Moto3, confirmando el buen trabajo del Aspar Team Junior en los últimos años. Él llegará al Mundial con tres títulos en su palmarés y con el objetivo de seguir aprendiendo para pelear pronto por las posiciones delanteras. Alonso ya ha competido en dos ocasiones en el Mundial, una en 2021 como sustituto del lesionado Sergio García y otra en 2022, en Portugal, como piloto invitado.

Alonso debutó como piloto del Aspar Team Junior en la última prueba del Campeonato de España de 2017 y ya en 2018 consiguió su primer título de campeón, en la categoría de 85GP. La temporada siguiente subió a la European Talent Cup, donde se proclamó campeón en 2020. Un año después, el piloto colombiano conquistó la Red Bull Rookies Cup, competición que compaginaba con el JuniorGP, donde corre actualmente. Ahora tiene ante sí un nuevo reto en 2023, cuando hará su debut como piloto permanente del Mundial con el GASGAS Aspar Team y con Ryusei Yamanaka como compañero.

El piloto colombiano se une a pilotos como Albert Arenas, Izan Guevara, Dani Holgado, Iván Ortolá, Raúl Fernández, Carlos Tatay, Álex Escrig o Barry Baltus, todos ellos ex integrantes del Aspar Team Junior que han dado el salto al Mundial desde la temporada 2016.

Estoy muy contento y orgulloso de poder subir al Mundial, es un sueño que todos los pilotos hemos tenido desde pequeños y que yo, además, lo puedo cumplir de la mano del GASGAS Aspar Team. He competido con el equipo desde 2018, juntos hemos sido campeones de España, campeones de Europa y campeones de la Red Bull Rookies Cup, y ahora nos toca dar un paso más. Estos dos últimos años hemos corrido en el JuniorGP y ahora cerramos una etapa de mucho aprendizaje que nos permitirá afrontar con garantías el paso al Mundial. Arrancaremos esta nueva etapa sin presión: ya he corrido alguna carrera del Mundial, pero ahora lo haré como piloto permanente y tendré que seguir sumando experiencia en muchos circuitos que no conozco, pero seguro que será un buen año”.