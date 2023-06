David Alonso, cerca del podio en Mugello

Un fin de semana lleno de acción con el Gran Premio de Italia. Allí de nuevo vimos a David Alonso cerca del podio, tras una intensa lucha que comenzó desde el inicio de la carrera de Moto3.

Con la tercera victoria de Daniel Holgado en la categoría chica del Mundial de Motovelocidad, el piloto de KTM deja claro que va por el título y que la lucha por el número uno tiene varios protagonistas y entre ellos está David Alonso, quien el domingo terminó en el cuarto puesto.

A unas curvas del final, la carrera parecía ser para Déniz Oncu, pero el turco no contó con la maniobra de Holgado que lo rebasó antes de la meta, para quedarse con el primer lugar. Así pues el uno y dos fue para KTM, seguidos por el piloto Ayumu Sasaki con la Husqvarna.

Desde que se apagaron los semáforos, David Alonso, que largó desde el décimo lugar. Se vinculó al grupo de punta, primero octavo, luego sexto y finalmente en el top 5. Este último grupo fue el que pronto se alejó del resto de pilotos en competencia. Allí David luchaba por mantenerse con ellos, dejando claro que está en buena forma y que tiene claro que con los pilotos de punta, se aprende.

Ha sido una carrera muy dura debido al calor, pero he conseguido rodar con el grupo delantero. Hice una buena salida y me mantuve junto a los mejores. He intentado aprender de ellos y no terminar el último del grupo. Al final conseguí acabar en cuarta posición y estoy muy contento por ello. Cada vez trabajamos mejor y vamos acercándonos a los más rápidos.