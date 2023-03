En Jerez comenzó oficialmente el debut con el que David Alonso arranca temporada en Moto3, en el Mundial de Velocidad. El piloto nacido en España y nacionalizado colombiano, correrá con el Autosolar GasGas Aspar Team en su primer año mundialista.

Un par de días en la pista española han servido a los dos pilotos del equipo de Jorge Martínez «Aspar» para disfrutar de las sensaciones con su compañera para este 2023. Con David Alonso está en el box, el piloto japonés Ryusei Yamanaka, quien ya tiene experiencia en el la categoría chica de MotoGP.

Ayer fue mi primer día en el Mundial, no pudimos salir prácticamente en seco, pero aprovechamos para poner la moto a punto en agua. Hoy ya hemos podido probar todo lo que queríamos con la pista en buen estado y hemos buscado la vuelta rápida, hemos rodado con gomas usadas etc. Desde el principio he tenido una conexión increíble con la moto y el equipo, hemos ido entendiendo lo que teníamos que hacer y hemos podido acabar en buena forma con neumáticos nuevos. Tendré que seguir mejorando con gomas usadas, pero creo que ha sido un primer test positivo que nos deja con ganas de ir a Portimao.