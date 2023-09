David Alonso arranca con pie derecho en India

Desde el circuito de India, nos llega el primer reporte del Aspar sobre el contacto con la pista de India. Al parecer David Alonso arranca con pie derecho y el trazado se adapta a los gustos del piloto de Moto3.

A continuación compartimos el boletín de prensa del equipo, tras la primera salida a pista del piloto número 80.

Los pilotos de Moto3 han recibido el honor de estrenar el primer gran premio de la India de la historia del Mundial. De ellos, Collin Veijer ha sido el más destacado al final de la primera jornada. Por la tarde, el piloto holandés ha batido su propio tiempo hasta en cuatro ocasiones y ha terminado con una mejor vuelta de 1:59.556, lo que le convierte en el único capaz de bajar de los dos minutos junto a Jaume Masià, que ha terminado segundo. El líder del Mundial, Dani Holgado, ha sufrido un pequeño percance mecánico en el primer libre y no ha podido rodar tanto como sus rivales. Sin embargo, en el segundo entrenamiento no ha tardado en mejorar su registro y ha cerrado su estreno en la India dentro de las posiciones que dan acceso provisional a la Q2. En un día en el que las sesiones han sido un poco más largas de lo habitual para favorecer la adaptación al nuevo trazado, los pilotos de la categoría pequeña han tratado de aprovechar todas las vueltas para conocer la pista y estudiar los puntos clave. Mañana tendrán una nueva oportunidad para analizar el Buddh International Circuit en el último libre antes de que comience la pelea por la pole.

El piloto del Gaviota GASGAS Aspar David Alonso arranca con pie derecho y ha cerrado el primer día en la India en la cuarta posición. El colombiano ha sufrido un pequeño incidente en la parte final del primer entrenamiento y en el comienzo del segundo. Pese a ello, Alonso ha conseguido una gran vuelta en los últimos minutos de la jornada y ha terminado a solo seis décimas del mejor tiempo. Alonso espera seguir mejorando sus sensaciones en el día de mañana y así poder mantenerse dentro de las posiciones que dan acceso directo a la Q2. Su compañero Ryusei Yamanaka ha empezado el Gran Premio de la India con buen pie. El japonés había terminado decimoctavo por la mañana y disfrutando del trazado, pero en el segundo libre el resto de pilotos le han molestado cuando venía rodando rápido y no ha podido terminar en una mejor posición.

Las cosas no han salido tan bien para su compañero el piloto japonés, pero poco a poco se ha sentido mejor en la nueva pista, esperemos que el día dos sea más positivo.

He disfrutado rodando en este circuito. Tiene todo tipo de curvas, una recta larga… Por la tarde no me he sentido cómodo porque en la última salida a pista los pilotos han empezado a cortar. Estaba yendo rápido pero no he podido terminar más arriba».