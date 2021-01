Cornejo pasa de liderar a abandonar

El piloto chileno, Ignacio Cornejo, este miércoles pasa de liderar a abandonar el Rally Dakar. A la altura del km 252 el piloto se ha caído.

Inicialmente pareció ser algo sin consecuencias para el líder de la general, quien luego del hecho retomó el camino. Más adelante la organización informaba que perdía 10 minutos frente a Ricky Brabec. Y una hora más tarde, luego de ser revisado por el personal médico, se anunciaba el abandono del chileno.

Al final de la especial número 10, la victoria de la etapa ha quedado en manos de Brabec (Honda).

Las KTM quedaron un poco rezagadas y la única Yamaha oficial terminaba en el 5° puesto, pero una penalización dejaba a su piloto en el #7.

Ahora la general es liderada por otro latinoamericano y también de Honda, Kevin Benavides, seguido por el actual campeón Ricky Brabec y Sam Sunderland con la KTM

Así pues termina la participación de Ignacio Cornejo quien pasó de liderar a abandonar, a pesar del gran esfuerzo que hizo para llegar hasta el final.

En cuatris, Pablo Copetti ganó la etapa y Manuel Andujar es el #1 de la clasificación.

Los carros en la décima especial vieron ganar al Saudí Yazeed Al Rajhi, pero Peterhansel sigue en el número uno.

El ruso Sergi Kariakin fue el más rápido el día de hoy. A pesar de su buen trabajo el crono sigue dando la ventaja a Chaleco López.

Martin Macik se quedó con la especial, mientras que Sotnikov se afianza en la primera posición.

Hemos fallado en nuestra misión. Hoy tuve una caída muy fuerte que me dejó inconsciente por unos minutos, pude volver a subirme a la moto, pero muy lento y con la moto toda doblada. Hicimos meta en la etapa 10 pero por seguridad tengo que hacerme chequeos por el fuerte golpe en la cabeza. Siento como si me hubiera pasado un tren por encima. No me queda nada más que agradecer el tremendo apoyo de mi equipo, mi familia, mis entrenadores y a todos los seguidores por los ánimos. Estuvimos cerca del gran sueño, quedará pendiente.