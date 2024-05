En el marco de la celebración de la Feria de las 2 Ruedas, fue confirmada la Honda Transalp XL750 para Colombia. La mítica Transalp nació en 1986 y tuvo algunas sucesoras hasta el 2008 donde desapareció del portafolio del ala. Hoy Honda recupera no sólo la Transalp sino un segmento que tenía al margen y a continuación te contamos al detalle todo lo que debes saber de la XL750.

Buenas noticias para los amantes de la aventura, ha sido confirmada la Honda Transalp, para Colombia

La escaladora por excelencia

La nueva Honda Transalp XL750 llegó con un aspecto refrescante e imponente, no por nada fue la ganadora de los ‘Reddot Awards’ en diseño en el 2023, en su esculpida y alta figura destaca ese porte Rally moderno, haciendo memoria a las primeras unidades con su nombre; En cuanto al propulsor, la Honda Transalp XL750 incorpora un motor totalmente nuevo de 750 centímetros cúbicos de dos cilindros en paralelo con talado especial a 270° OCH de sistema ‘Unicam’, heredado de la CB 750 Hornet, que entrega 91.8 caballos de potencia y 75 Nm de torque. Cifras a considerar en su categoría, pues se pone a la par con sus rivales como la V-Strom 800DE de Suzuki o la recién presentada F800GS de BMW. La marca ha logrado darle al bicilíndrico en paralelo un comportamiento y sonido similar a un V-twin para que transmita buenas sensaciones dentro y fuera del asfalto recordando así a sus predecesoras, el motor va unido a una transmisión de 6 velocidades con clutch antirebote.

Parte Ciclo de la Transalp XL750

Con un peso bastante contenido de 208 kg en seco y un chasis tipo diamante la Honda Transalp XL750 promete ser una moto muy maniobrable a la vez que potente cuando se le exija; ya que cuenta con suspensiones SHOWA, donde la horquilla delantera con barras invertidas de 43 mm de diámetro ofrece 200 mm de recorrido, mientras que atrás el monoamortiguador anclado al basculante con el famoso sistema Pro-Link de Honda, ofrece un recorrido de 190 mm y ajuste en la precarga. La unidad equipa rines de radios en medida 18″ en la parte trasera y rin de 21″ adelante, donde las llantas o cubiertas requieren el uso de recámara; Gracias a ésta configuración Honda deja claro que la Transalp está lista para enfrentar terrenos difíciles.

Electrónica a la vanguardia

En la parte electrónica encontramos todas las asistencias base como ABS combinado, control de tracción y 5 modos de manejo: deportivo, standar, lluvia y «gravel» o lo que llamaríamos ‘destapado’ además de una opción para modificar al gusto del usuario, ya que la moto se puede ajustar en 4 niveles de entrega de potencia, 3 niveles de retención de motor y 5 niveles de control de tracción, los cuales se gestionan desde los comandos del timón y son visualizados en una compacta pero completa pantalla TFT de cinco pulgadas.

Confirmada la Honda Transalp XL750 para Colombia

La Honda Transalp XL750 está a la vuelta de la esquina ya que Honda Colombia no alcanzó a presentarla en la Feria de las 2 Ruedas, tiene listo un gran lanzamiento para darle a la XL 750 la bienvenida que se merece, para competir en el segmento Trail de viajes y aventuras, siendo el complemento perfecto en el portafolio de Honda junto a la versátil NX500 y la poderosa Maxi Trail Africa Twin. El precio de la Transalp XL 750 aún no se ha divulgado y se espera que la moto llegue en sus tres colores: Blanco Rosso Tricolor, Negro Ballistic mate Metalizado y Gris Iridium Metalizado. En La Revista De Motos como siempre estaremos muy atentos a éste lanzamiento, así que no se despeguen de nuestras redes sociales.

Sebastián Zamora