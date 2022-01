Muchos de ustedes ya habrán visto el video donde el sudafricano Giniel De Villiers tumba a un motociclista y sigue de largo su carrera. Al parecer esta conducta antideportiva en el Dakar se presentó de nuevo y el protagonista fue el mismo piloto del Toyota Gazoo Racing.

César Zumarán, piloto chileno que corre en moto, fue tumbado por el carro del sudafricano, al no poder cruzar al mismo tiempo, por un paso estrecho. Por fortuna el chileno no fue lesionado en esta maniobra tan arriesgada por parte del piloto de Toyota. Al levantarse de la arena, César hizo una señal a De Villiers para que siguiera, pero lo lógico era que el sudafricano parara su coche para asistir al motociclista. Recordemos que estos tiempos se les reconocen a los conductores que auxilian a otros durante un accidente. Esto ocurrió en la segunda etapa del Dakar y por ello Giniel fue penalizado con 5 minutos. Algo irrisorio, en especial cuando la política del Dakar es el respeto y la ayuda.

El piloto chileno no quedó conforme con la penalización pero según la FIA, que ahora está supervisando el Rally, el tema pudo tener que ver con la falta de visibilidad del piloto desde la cabina, por lo que no vió con tiempo la moto del chileno, pero de ahí a no parar para ver su estado de salud, hay mucha diferencia.

Giniel de Villiers has ‘only’ been penalised 5 minutes after knocking down Chilean biker Cesar Zumaran and not stopping to check if he’s okay.

Video courtesy: @francetvsport#Dakar2022 #seanknows pic.twitter.com/hJ9U7OUpPN

— Sean Cardovillis (@sean_cardo) January 3, 2022