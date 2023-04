Mucho se especuló sobre la marca china CFMoto, tras los inconvenientes con la casa matriz en el país asiático y su representante en nuestro territorio, pues según los rumores que circulan en el medio del motociclismo nacional, CF Moto se queda en Colombia y lo hace bajo la tutela de un importador veterano en el tema de las dos ruedas.

Al ingresar a su sitio web, la marca da luces de esperanza a los que aún sueñan con sus modelos, que no se puede discutir por su estética entran con facilidad en la baraja de antojos de más de uno. Si hablamos de su funcionamiento, no podemos dar muchos datos con conocimiento de causa pues no ha sido una marca que hayamos rodado con frecuencia.

CFMoto es una marca que se ha caracterizado por tener un estilo muy diferente al de las motos chinas en general, con una tendencia muy europea en sus líneas

¿Se queda en Colombia?

Hace unos meses se especuló que Auteco tenía interés en quedarse con la representación y que de esa situación había partido el cambio que quería la casa matriz con relación a su distribuidor en nuestro país. Pero han pasado los meses y todo parece indicar que Auteco no tiene interés, por el momento, en crecer su portafolio de marcas y que se enfocará en fortalecer las que tiene.

Pero vuelve el run run entre lanzamientos y salas de espera, donde se dice nuevamente que CFMoto se queda en Colombia y al parecer lo hará con Autocolombiana, la misma importadora de BMW Motorrad y que hemos visto también con GAS GAS y Polaris, Harley Davidson en Bogotá, entre otros nombres muy conocidos en el mundo de motos.

Así pues parece que las buenas noticias sobre el futuro de CFMoto en Colombia están muy próximas a ser reveladas. Por el momento son solo rumores entre colegas y como dicen por ahí, «cuando el río suena, piedras lleva».