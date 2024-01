CFMoto completa la adquisición de la marca europea GOES

Mediante un comunicado oficial y a través de sus redes sociales, CFMoto ha anunciado otra nueva jugada comercial, se trata de la adquisición del 100% de la marca GOES, marca fundada en Europa, enfocada a la venta de vehículos off-road y utilitarios; A continuación, te contamos en detalle lo que ésta nueva compra significa para ambas marcas.

GOES y CFMoto

En el 2004 GOES inició operaciones en Europa con la comercialización de vehículos de enfoque off-road, más precisamente Quads como el famoso Cobalt 550, y UTVs como el UTX 700; Desde ese mismo año de operaciones GOES trabajaba de la mano de CFMoto para la distribución y venta de los modelos del mismo segmento de la marca china, ya que la marca de Zhejiang era accionista de GOES.

20 años después CFMoto decidió ir por el todo y hacerse con la totalidad de la marca que cuenta con aproximadamente 1200 puntos de venta en 17 países de la unión europea.

GOES no desaparecerá del mapa, ya que gracias a la inversión y el músculo financiero que ahora posee CFMoto, le permitirá a la marca europea desarrollar nuevos productos y mejorar su capacidad de producción; Por su parte, CFMoto contará con el apoyo de ingenieros y desarrolladores de GOES para revisar los modelos chinos y adicionalmente podrán fortalecer la presencia del portafolio asiático en la unión europea. En el comunicado se aclara que los modelos GOES y CFMoto seguirán estando con disponibilidad total en todos los puntos de venta, pues comprenden las necesidades de los compradores y desean tener un amplio portafolio para cubrir los gustos de futuros clientes.

Pasado, presente y futuro de CFMoto

CFMoto nace en 1989 como una empresa dedicada a la fabricación de componentes, hoy es una de las empresas de motocicletas de mayor crecimiento en el mundo, pues ya tiene presencia en 100 países con más de 3000 puntos de venta. El futuro es prometedor para la marca pues hemos visto como ha logrado hacer grandes alianzas con KTM, Yamaha y ahora con GOES; También recordemos que a mediados de 2023 CFMoto presentó su novedosa planta de ensamble en México, y han anunciado ambiciosos planes a corto y mediano plazo, por lo cual sabemos que CFMoto seguirá siendo un gran protagonista del mundo motor.

Sebastián Zamora