CFMoto 450 NK – Prueba a fondo

Doble personalidad.

Al igual que la historia del Doctor Jekyll y el señor Hyde, nuestra invitada de hoy la CFMoto 450 NK es una motocicleta que presenta dos facetas: Una dócil y llevadera; junto a otra radical y agresiva, destacando por esa facilidad de pasar de un lado al otro cuando el piloto lo requiera en un instante; Acompáñanos a descubrir las dos caras de la moneda de la CFMoto 450 NK en esta prueba a fondo.

Este artículo se publicó en nuestra edición impresa número 173 en julio del 2024. Esperamos que sea de su agrado.

Diseño evolucionado

Lo primero que se percibe al ver la nueva CFMoto 450 es la evolución en diseño que ha logrado la marca gracias a su nuevo centro de desarrollo y diseño con sede en Europa, la moto es muy pulida, atractiva a la vista y con esa silueta naked deportiva que tanto gusta a cualquier tipo de motero, destaca el guardabarros delantero que presenta unas ‘aletas’ que se adaptan a la tendencia moderna, la farola que ya es insignia de la marca brinda armonía y elegancia al conjunto con un DRL muy visible, sus trazos nos recuerdan a su hermana de 800CC, la parte delantera es corpulenta con tapas laterales bien diseñadas que emulan fibra de carbón y alojan las direccionales delanteras; Atrás el colín se reduce bastante y termina muy afilado, finalmente el gran escape con doble salida da el toque estilo streetfighter que emana la 450 NK.

Al encenderla los sentidos se activan inmediatamente, el latir del motor es contundente, te da a entender que tienes a disposición 48 caballos bien aprovechados.

Espíritu noble

Al encenderla los sentidos se activan inmediatamente, el encendido es inmediato y el latir del motor es contundente, te da a entender que tienes a disposición 46 caballos bien aprovechados, el sonido del escape es cautivador, grave y grueso sin ser estridente gracias a la combinación del calado del cigüeñal del motor a 270° junto al buen diámetro de salida del exhosto. Al familiarizarnos con los mandos, las levas y el acelerador es donde la 450 NK nos presenta al tranquilo Doctor Jekyll, pues todos sus elementos son suaves, intuitivos, de buena calidad y tacto, no hay vibraciones, no hay accionamientos toscos, todo engrana y funciona perfectamente; Iniciamos camino dentro de la ciudad, zona que es un hábitat de la 450 NK pues se desenvuelve muy bien, el clutch antirrebote nos permite ir cambiando marchas constantemente para sortear el tráfico sin sentir fatiga, el accionamiento del freno es fácilmente dosificable y el bicilíndrico en línea se deja llevar como seda, los cambios son precisos y siempre es fácil encontrar el neutro; La temperatura no fue un problema, el motor claramente emana calor pero no llega a ser insufrible así estemos en un sector muy congestionado.

Aparece el señor Hyde

Cuando abandonamos la congestionada ciudad decidimos empezar a exprimir a fondo la 450 NK y justo cuando llegamos a las 7000 RPM sentimos un pequeño ‘lag’ o vacío en la aceleración, lag que es la antesala a un cambio radical en el comportamiento de la moto, pues atrás queda la moto tranquila y se presenta una nueva máquina, una máquina que quiere empujar hasta el fondo y llegar a la parte alta del cuentarrevoluciones constantemente; A partir de las 8000 vueltas la 450 NK presenta un sonido más agudo y deportivo, también empieza a subir mucho más rápido el cuentakilómetros pues sin darnos cuenta ya estábamos tocando 160 km/h y aún con bastante giro del acelerador disponible.

El sistema de frenos de J.Juan al igual que el ABS brindan seguridad Los comandos son muy intuitivos

Gracias a sus suspensiones, la 450 NK se mantiene muy estable a altas velocidades y especialmente en el paso por curva, brindando mucha confianza y seguridad al piloto gracias a su rigidez, especialmente la horquilla delantera invertida la cual se comprime muy bien; Es fácil mantener velocidades crucero de 120 km/h o más gracias a que la moto va serena, no se siente exigido el motor y brinda la sensación de que va a responder bien en todo momento que necesitemos hacer cualquier maniobra.

Los frenos también tienen doble personalidad, la gestión del ABS es adecuada pese a la constante intrusión del ABS en el freno trasero, el freno delantero es muy efectivo cuando se exige fuertemente gracias a un sistema J.Juan de 4 pistones y un gran disco de 320 mm de diámetro; Se agradece que tanto la leva de freno como la de embrague son regulables para adaptarse a las manos y preferencias del piloto y el toque visual lo da el depósito de freno delantero de estilo deportivo.

El sonido que produce este escape es toda una melodía

Ergonomía sport

En cuanto al piloto hay que mencionar que todo fue muy bien calculado por CFMoto en la 450 NK, la posición es muy natural, con la espalda semi erguida, no es una postura tan ‘ofensiva’ como en la 450 SR gracias al manillar tubular de buen ancho y altura, el mullido y espacio del asiento son adecuados, la textura de la tela del asiento es muy suave y el tanque se abraza muy bien con las piernas, abonando que estas no van tan flexionadas; Por contraparte el acompañante no tendrá tantas amenidades ni confort pues el espacio del sillín trasero es bastante reducido y el mullido es casi inexistente, parece una tapa más el asiento trasero, el único confort del pasajero está en los posapies los cuales cuentan con gomas para suavizar el tacto con los pies y no flexionan tanto las piernas. Es importante recordar que la 450 NK es pensada como una máquina deportiva para recorridos un poco más reducidos de escapadas un fin de semana o un uso de día a día; Afortunadamente CFMoto ya ofrece con ese mismo motor la nueva 450 MT para quienes necesiten más confort y autonomía, pues durante la prueba la 450 NK nos arrojó un consumo aproximado de 85 km por galón con una autonomía estimada de 200 km, lo cual nos parece muy apropiado para sus cifras, su buen desempeño y la ubican bien en su segmento.

Gran equipamiento

Uno de los grandes atributos de la 450 NK es su tablero TFT de 5 pulgadas, de muy buena lectura en cualquier condición de luz externa gracias a un sensor que ayuda a mantener una iluminación óptima, la información es fácil de leer, muy completa y podemos elegir dos temas diferentes de presentación de la información, los mandos son sencillos y fáciles de operar incluso con guantes, es solo cuestión de pasar un par de minutos operando al interfaz para adaptarse a ella, también podemos conectar nuestro celular para gestionar llamadas y música y mediante la CFMoto App tendremos acceso a más información con la posibilidad de incluir el famoso T-Box de CFMoto para acceder a muchas más funciones. El control de tracción puede ser desconectable, no así el ABS y podemos incluir en la conexión 2 intercomunicadores.

El conjunto de los accesorios y equipamiento de la 450NK es muy completo, la pantalla TFT de 5 pulgadas se deja ver con claridad Su stop muy notorio en todo momento.

La iluminación 100% Led no solo es muy estética sino también muy funcional, el faro delantero en la noche se proyecta muy bien y la amplitud es muy generosa, la luz alta da un complemento adecuado siempre y cuando ajustemos bien la inclinación del faro, el stop es altamente visible al igual que la luz DRL y las direccionales tienen una alta intensidad.

Transición armónica a la alta cilindrada

La CFMoto 450 NK se presenta como una opción perfecta para aquellas personas que pasan de la baja cilindrada al medio litro, con la bondad de que la 450 NK ofrece suavidad, buen equipamiento, gran respuesta y permite al piloto adaptarse muy fácilmente a ella para que con el tiempo sepa como exprimir a gusto y confianza la moto para obtener esas sensaciones de moto grande que brinda al exigirla; También es una máquina ideal para pilotos más veteranos que busquen una moto más balanceada, pero con buenas sensaciones en el alto régimen.

Finalmente, quienes luego pasen a una moto de alto cilindraje como la 800 NK agradecerán ese aprendizaje que les brindó la 450 NK.

Nos gustó:

Respuesta del motor a cualquier régimen

Equipamiento

Sonido

Componentes de gran calidad y buen ensamble

Por mejorar:

Mullido del asiento trasero

Ausencia de asas traseras

Fotos y Texto: Sebastián Zamora

Te invitamos a ver el video con nuestros comentarios y la moto en acción