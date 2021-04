Este 25 de abril se corrió la primera fecha del Campeonato Europeo de Velocidad en la categoría Moto3 y comienza con podio para Alonso que una vez más exhibió el tricolor nacional en Portugal.

Hasta allí llegó el piloto del Aspar Team Junior, para hacer una nueva temporada, pero esta vez ascendió de categoría y dejó de lado los dos años en la HETC, de donde salió con el título en el 2020.

El FIM CEV Repsol, es un campeonato de talla internacional y se corre por varias pistas de Europa, allí hay pilotos de diferentes latitudes y luego de su paso por esta experiencia, algunos llegan al Mundial de Velocidad para escalar puestos desde Moto3, a Moto2 y finalmente a MotoGP.

El nivel de los corredores es muy bueno y dadas las exigencias en la pista, todos son muy parejos. En la categoría de David, la grilla está compuesta por 35 pilotos.

La clasificación fue el día sábado y David quedó en el puesto 12, pero el domingo las cosas se le fueron dando al #80 que tras la largada logró adelantar a varios de sus rivales.

En la punta Daniel Holgado, su compañero de equipo y rival en la Copa Red Bull, hizo una carrera muy buena, manteniéndose en la cabeza casi todo el tiempo. A falta de cuatro vueltas, David era sexto en la general, separado del grupo de punta, pero a tres vueltas, la distancia se acortó y David pasó del 6° al tercero. Allí se mantuvo hasta su paso por la bandera a cuadros, demostrando una vez más que está listo para grandes retos.

En primer lugar quedó su compañero del Aspar Team, Daniel Holgado, David Salvador y Alonso completando la terna. Una buena forma de celebrar el cumpleaños, para el piloto colombo español.

La próxima fecha de carreras será en el circuito español, Ricardo Tormo el 9 de mayo, en esa oportunidad la categoría Moto3 correrá dos mangas. Desde De Motos les recordamos que pueden ver las carreras en vivo en el canal de YouTube del FIM CEV Repsol

No me esperaba subir al podio en mi primera carrera en Moto3. Sabíamos que no iba a ser fácil y en el cronometrado no nos fue del todo bien, pero hemos sabido resolver los problemas en la sesión de calentamiento. Vuelta a vuelta, con buen ritmo, he podido reducir las distancias con el grupo de cabeza hasta alcanzarles y ponerme segundo. He sufrido mucho, en la última vuelta estaba muy cansado y con los neumáticos desgastados, pero estoy muy satisfecho