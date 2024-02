La marca italiana de cascos que este año cumple 50 años de existencia, ha presentado el Horus X, un casco que la marca ha definido como el casco mejor equipado de serie, con unas muy buenas ventajas frente a los cascos convencionales que te detallamos a continuación.

Horus X, diseño funcional

El diseño es algo inherente en los italianos, pero el diseño no sirve de mucho si no hay funcionalidad, por eso los diseñadores e ingenieros de Bérgamo trabajaron arduamente en el Horus X, un casco modular de líneas discretas, con una carcasa muy aparente, la cual fue trabajada en túneles de viento para brindar un alto confort reduciendo las turbulencias; Uno de sus más grandes atributos es su tecnología de visor panorámico ultra ancho con apertura frontal de 82° lo que permite tener un gran radio de visión sin necesidad de abrir la barbilla del casco, siendo el casco en su categoría con mejor amplitud visual, lo cual beneficia no solo el placer de admirar los paisajes y las rutas si no también minimizar los movimientos de la cabeza al revisar los costados, el tablero o el GPS, dando un gran plus en el tema de seguridad; El visor viene equipado de serie con tecnología ‘Pinlock Max Vision’ que previene el empañamiento en diversos climas incluyendo lluvias torrenciales.

El espacio interno no podía ser menos elaborado, con espacios específicamente diseñados para instalar el sistema de intercomunicadores bluetooth propio de la marca, ‘Caberg Pro Speak EVO’ el cual permite escuchar música en formato estéreo, conexión a GPS para escuchar indicaciones por voz, hacer y recibir llamadas telefónicas y conectarse a otro dispositivo ya sea de pasajero o de otro motociclista con un alcance de 200 metros, con sonido digital de alta calidad y sistema DSP de eliminación de ruidos. El sistema Caberg Pro Speak es compatible de serie con los nuevos sistemas de conectividad de la mayoría de los fabricantes como KTM, BMW o Ducati, entre otros.

Seguridad, ante todo

El nuevo Caberg Horus X también destaca en el apartado más importante, la seguridad, cumpliendo con la exigente y más reciente normativa europea ECE 22.06, cumpliendo incluso con la homologación ‘Dual P/J’, homologación que permite usar el casco con total seguridad ya sea totalmente cerrado (configuración P) o incluso con la barbilla totalmente abierta (Posición J). La refrigeración también ha sido cuidadosamente elaborada para inducir aire fresco y ayudar a refrigerar la cabeza del piloto incluso en los más intensos veranos, todo sin sacrificar la seguridad y el confort.

El peso del Horus procura mantenerse contenido a pesar de ser un casco tan funcional y con tantos apartados técnicos, declara 1650 gramos de peso, con una variación de +/- 50 gramos dependiendo del tamaño de la carcasa. Los tamaños disponibles del Horus X son XS, S, M, L y XL y se ofrece en dos versiones donde solo cambia la paleta de colores. La versión Horus X viene en colores Negro mate, blanco metálico, Azul mate Yama y gris mate Kamo. Para la variante Horus X Road se ofrecen 4 paletas de colores, cada una en combinación de cuatro tonos.

El precio del Horus X es de 279.99 euros mientras que el Horus X Road sube a los 319.99 euros. Precios bastante atractivos para un casco innovador, seguro y cómodo. Sabemos que los lanzamientos de Caberg son globales, por lo cual más temprano que tarde veremos el nuevo Horus X en las tiendas nacionales.

Sebastián Zamora