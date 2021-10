Si, montar en moto deberá siempre tener la premisa de andar con seguridad y responsabilidad. Bien sabemos que disfrutar nuestros aparatos implica protegernos para así prevenir al máximo cualquier lesión. Es por ello que en este corto artículo hablaremos de las botas ADT BT Spark.

Y en este caso, los pies no son la excepción. Hay que vestirse para la caída antes que para que nos vean los demás. La prudencia ante todo, sin embargo lo que invirtamos en seguridad siempre valdrá la pena.

Esta vez de la mano ADT adquirimos para la prueba una de sus referencias en botas, específicamente las SPARK y aquí les contaremos más acerca de ellas.

Andar Bien Parado

Tener nuestro pie protegido, el tobillo y la parte inferior de la pierna nos garantiza además que el apoyo al piso sea seguro y por otro lado, ante un impacto o caída, sabremos que estaremos cubiertos y sin exponer la piel al papel de lija llamado asfalto.

Nos acercamos a una de las tiendas ADT para conocer su oferta en botas y poder así buscar las que se ajustaran al gusto, el presupuesto y la talla correcta. Debemos decir que la atención es excelente y la disposición de sus empleados nos ayudó muchísimo para tomar la decisión correcta.

Personalmente, el mayor reto a enfrentar fue la talla, pues siempre me ha costado encontrar vestuario de moto para mí, porque al parecer en el mundo, los modelos que utilizan no son de talla pequeña y es así como he de buscar en muchas tiendas hasta encontrar lo que busco.

Esta vez fue todo lo contrario. Como gran punto a favor, debo decir que la oferta en tallas, diseño y calidad me sorprendió. Hay de todo y para todos. En el tallaje masculino las botas también vienen pequeñas y eso me animó mucho más a probarlas. Tras mirarlas todas (y no solo botas, porque en las tiendas de ADT se antoja uno de todo) y haber llegado a la talla y el estilo, tomé la decisión por esas ADT SPARK.

A rodar se dijo

Actualmente las he usado ya por varios cientos de kilómetros y estoy feliz. Desde el primer día han sido suaves (obvio domar el cuero toma algo de tiempo). Sin embargo, frente a otras que he utilizado éstas han sido las más cómodas desde el primer momento. Su acabado interior es pulido y suave y su cierre de velcro y cremallera funciona de maravilla.

Entre sus beneficios dicen ser impermeables. Y vaya si lo son. Ya han “tragado” aguaceros y el pie sigue seco. La suela de caucho en piso mojado también tiene buena adherencia. Su horma es un poco más grande que otras, lo que me llevó a modificar la altura de la palanca de cambios, pero este es un reglaje simple y fácil de hacer.

Estas son las Botas ADT BT Spark, un calzado de la marca ADT Motowear para los motociclistas que buscan protección a un precio razonable

La confección en general se ve y se siente de muy buena calidad y estoy seguro que serán las compañeras de muchos más kilómetros en los próximos paseos. En la ciudad también las he utilizado y ratifico que tener el pie protegido da muchísima firmeza y seguridad.

Con unas buenas botas ADT, el paso es firme. Van a la fija. Buen surtido, muchos colores, diseños, tallas e inventario. Y, sobre todo, una gran atención de sus colaboradores en la tienda.

Seguiremos usándolas para en una próxima ocasión contarles cómo vamos con ellas.

Pablo Ospina para La Revista De Motos