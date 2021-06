Benelli 180S

ADN italiano

Por debajo de 200cc pocas motos llaman tanto la atención como esta 180 de Benelli, su estilo, características y equipamiento la ponen en la mira de muchos.

No es ningún secreto que esta marca italiana, que viviera sus tiempos de gloria a mediados del siglo pasado, desde 2005 hace parte del consorcio chino Qianjiang, cuando fue comprada al grupo Merloni, su último dueño italiano que fracasó en el intento de revivirla. Pero a diferencia de lo hecho por Andrea Merloni, los chinos se propusieron darle a Benelli un nuevo aire, utilizando toda su capacidad de producción, que no es poca, y sumando a la ecuación el talento de diseñadores italianos, aspecto que es muy evidente en todos sus modelos actuales.

Es por esto último que no se ha perdido ese ADN de una marca que fue sinónimo de estilo, tecnología y desempeño, aspectos que están presentes en la monocilíndrica de corte deportivo que hoy nos ocupa, una pequeña y liviana naked de 175cc que en todas partes conquista con su llamativo diseño, tema en el que se destaca por encima de todas sus rivales.

No importa desde donde la miremos, es indiscutible que la 180S emana estilo, algo característico del diseño italiano, pero además de un “cuerpo” bonito, sus formas encierran aspectos igualmente llamativos, tales como su propulsor refrigerado por líquido con culata de 4 válvulas e inyección de combustible o su sistema de frenada combinada; también encontramos un sistema completo de iluminación LED y no se puede ignorar el sólido chasis de doble viga en acero, que junto a las barras invertidas, de generoso diámetro, dan una idea muy clara de sus intenciones 100% deportivas.

En cuanto a cifras tenemos un conjunto que pesa 147 kilos, sin fluidos ni combustible, una potencia de 18 caballos a 9.500 revoluciones y un torque máximo de 14 Nm a 7.000 rpm. No podemos decir que se trata de números sorprendentes, de hecho esperábamos más de este propulsor considerando sus características, pero tampoco está por fuera de lo que se espera para su cilindrada.

Si no estamos habituados a rodar en motos deportivas su posición de manejo no va a ser tan fácil de asimilar al comienzo, pues las piernas quedan bastante flexionadas y tendremos la extraña sensación de que vamos sentados muy adelante, lo cual es cierto, pero adicionalmente el diseño del asiento nos estará empujando todo el tiempo hacia el tanque y por más que opongamos resistencia y nos movamos hacia atrás, al final vamos a terminar aceptándolo, aunque no sea la posición más cómoda y relajada para conducir. Pero en este caso Benelli le dio más importancia al diseño y al estilo deportivo que a la ergonomía, por lo cual la comodidad se encuentra en un segundo plano, algo que también aplica al puesto del pasajero, que tampoco va a gozar del mejor asiento ni de unas verdaderas agarraderas, a cambio va a tener dos hendiduras bajo la cola que ayudan en algo a sujetarse, pero no logran cumplir el cometido de ofrecer una fijación segura en una silla donde no es que abunde el espacio.

Dejando aclarado este aspecto y entendiendo que se trata de una “naked” de diseño deportivo bastante radical, nos fuimos a hacer kilómetros por varios días. En ciudad encontramos una buena compañera que se mueve con agilidad y soltura entre el tráfico, que gasta poco, que se defiende muy bien cuando es necesario acelerar y especialmente que frena de manera impecable. Con su frenada combinada se puede uno olvidar por completo de usar la leva del freno delantero, ya que al aplicar presión al pedal del freno trasero ella se detiene de manera impecable, accionando parcialmente la pinza frontal, que muerde un disco lobulado de 260mm. Claro que al momento de necesitar toda la potencia de frenado si es necesario aplicar ambos frenos para que los tres pistones delanteros entren en acción al tiempo y con eso se logra detener la moto en muy poco espacio y con un excelente control, de hecho en las frenadas más fuertes se puede sentir como la moto se levanta de atrás pero se mantiene en la línea gracias a la excelente rigidez del chasis y de la suspensión invertida.

El diseño del faro se ciñe a las tendencias actuales, con ópticas Led que permiten ver bien y ser vistos

Rodando con ella en ciudad se divierte uno bastante exprimiendo el motor que sube de revoluciones con mucha rapidez y estira bastante cada cambio, de manera que podemos alcanzar buena velocidad en poco espacio, pero no necesariamente es esa moto en la que vamos a tener que ir a fondo todo el tiempo, ya que el motor se muestra muy agradable a régimen medio para movernos tranquilamente. Ciertamente no es el que mejor torque tiene y le cuesta un poco recuperar el ritmo cuando lo dejamos caer de revoluciones, en especial cuando vamos subiendo, donde es necesario mantenerlo como mínimo a 6 o 7 mil revoluciones, pero si no tenemos problemas para acelerar a fondo y usar la caja todo el tiempo, el monocilíndrico tampoco lo va a tener para dejarse exprimir.

Nadie discute que su estilo proviene de diseñadores italianos y que se ve muy bien desde todos los ángulos.

Al salir del entorno urbano, con la Benelli 180S, es donde se disfrutan realmente sus capacidades, especialmente cuando aparecen las curvas, ahí sale a relucir de inmediato su buena estabilidad, con un tren delantero muy firme que da confianza para buscar los límites y con unos frenos que permiten jugar a estirar al máximo las aceleraciones antes de cada giro. Al comienzo nos costó un poco adaptarnos a la postura de manejo, el ir sentados tan adelante nos daba una sensación extraña, donde nos costaba percibir la rueda trasera, pero con los días nos fuimos entendiendo mejor con la postura de manejo, aunque nunca llegó a parecernos cómoda y en rodadas de varias horas era absolutamente necesario parar a descansar al menos cada hora.

La Benelli 180S está disponible en varios tonos, uno de ellos es el rojo

La velocidad máxima que vimos fue de 125km/h, pero esto fue a una altura de 2 mil metros y por la situación de los bloqueos en las carreteras nos quedamos con la curiosidad de hacer la prueba a baja altitud, donde creemos que hubiéramos podido estirar a fondo la sexta y rozar los 140 de su tablero. Y ya que mencionamos el tablero, hay que destacar que resume muy bien la información en una pantalla digital muy fácil de leer y al mismo tiempo muy completa.

Claramente esta Benelli no es la moto para todo tipo de usuarios, pero habrá quienes sabrán valorar su estilo deportivo muy bien logrado, que no solo se ve, sino que además se siente. Inclusive van a disfrutar de un aspecto que a nadie incomoda y es la economía en combustible, detalle que nos sorprendió positivamente al hacer las cuentas y ver que en toda la prueba estuvo dando más de 150km por galon y eso que nunca nos propusimos economizar, con ella siempre provoca acelerar a fondo y eso fue lo que hicimos casi todo el tiempo.

Comentarios Benelli 180S

El faro LED tiene buena potencia.

Buen punto que tiene luces estacionarias con interruptor en el comando derecho y sus direccionales LED son muy visibles.

En cuanto a guardabarros está bien equipada en ambas ruedas, gracias a lo cual no llega agua al asiento o a la espalda y se protege el radiador.

Por pura curiosidad hicimos un tramo largo y difícil en carretera destapada y notamos que es muy ajustada, cero ruidos, y que además tiene buena altura libre al suelo.

Al salir del entorno urbano es donde se disfrutan realmente sus capacidades.

Es destacable el acabado de la tornillería que sujeta todos los componentes que van a la vista.

En el soporte del espejo derecho tiene un botón para seleccionar los parciales en el tablero.

Buen detalle que los posapíes, de piloto y pasajero, tengan recubrimiento en caucho.

Otro buen detalle es que la leva del freno sea ajustable en 4 posiciones.

No cuenta con gato central, pero en el basculante incorpora los soportes para un gato de taller.

El guardacadena es lo suficientemente largo para que no salpique grasa a la parte trasera de la moto.

Además de la inyección electrónica, cuenta con tres bujías, eso puede explicar su economía de combustible.

Con el tanque lleno (2,6 galones) puede hacer más de 300km

Como en toda moto deportiva no hay donde amarrar nada.

Trae de serie manubrio en aluminio tipo fatbar.

Sus ruedas son sellomatic.

El amortiguador trasero es ajustable en dureza.

Detalle de los frenos delanteros de la Benelli 180S

