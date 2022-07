Bagnaia y Canet, unidos por dos eventos desafortunados

MotoGP es un campeonato que moja mucha prensa, no solo por el tema deportivo, algunos medios no tan objetivos, emplean cualquier desliz de sus integrantes para vender más. Justamente Bagnaia y Canet, se han visto unidos recientemente por dos eventos desafortunados, ambos fuera del paddock.

La pesadilla de Canet

El primero tiene que ver con Arón Canet quien sufrió un accidente automovilístico en el mes de junio, mientras su novia era la conductora.

En este caso Canet llevó la peor. El joven español de 22 años, quien está en la categoría intermedia, quedó inconsciente. El carro se partido en dos tras impactar un muro y por poco pierde la vida.

Por fortuna esto no ocurrió pero es un hecho que el español seguro no querrá repetir en su vida. Aún después de varias semanas Canet, sigue con fuertes dolores de cabeza y sangrado nasal, por tal motivo no corrió en Assen. Por fortuna las vacaciones de verano han llegado y el piloto de los tatuajes, ha sido intervenido quirúrgicamente para superar el problema nasal. Pero lo peor es que sigue estando atormentado por el hecho de ver tan cerca la muerte.

Como les contamos antes, no solo es uno, son dos los pilotos de motovelocidad, los que han pasado un mal rato fuera de las pistas.

Bagnaia y su celebración

Hace unos días, España se sacudió con la noticia de Pecco Bagnaia, quien chocó su auto rentado mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Una muy mala imagen si hablamos de un referente del motociclismo mundial que ha sido, hasta ahora un piloto serio y responsable, que seguro estará más que avergonzado por su protagonismo reciente.

El solo hecho de llevar un carro luego de ingerir licor puede ser un motivo de múltiples complicaciones para el piloto italiano. Por fortuna Pecco no involucró a nadie más en el hecho y no hubo lesionados. Pero no es excusa y menos para un joven que es ejemplo, un referente del motor y en especial de las dos ruedas, dar este tipo de espectáculos.

El conductor de la Ducati oficial, en MotoGP, se disculpó en sus redes sociales, admitió que cometió un error y que seguro no lo volverá a hacer en el futuro. Será que el tema quedará solo en eso, será que no transcenderá ante las autoridades de España y de Ibiza este hecho. Tendremos que esperar para saber en qué termina esta novela veraniega.

Crucificados en las redes

Por ahora Bagnaia y Canet, son crucificados por sus seguidores y detractores en las redes sociales, lo que no es justo pues si bien ambos padecieron sendos accidentes, son dos eventos diferentes y por fortuna en ambos no hubo terceros afectados, lesionados o muertos.

Desde este espacio estaremos muy atentos al desarrollo de estas noticias, por fortuna, Canet tendrá tiempo para recuperarse y superar el trauma, al tiempo que mejora tras su intervención. En cuanto a Bagnaia seguro lo veremos más cauto la próxima vez que ingiera licor y tenga deseos de movilizarse.

No importa si vas en un auto deportivo, en una moto de alta gama o en un scooter 125, hay riesgos, así que toma la vida con calma que no hay afán para vivir 100 años.