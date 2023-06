Back to Africa con la Aprilia Tuareg

Desde Italia nos llegan noticias que seguro captarán la atención de los amantes de las motos súper aventureras, como la Aprilia Tuareg.

El regreso de la marca Aprilia a los grandes raids africanos está cada vez más cerca. El nuevo prototipo Aprilia Tuareg desarrollado para competir en el desierto ha recorrido sus primeros kilómetros de pruebas con comentarios positivos de los dos pilotos oficiales de Aprilia Racing, Jacopo Cerutti y Francesco Montanari.

Presentada en un adelanto al público el 27 de mayo durante la gran celebración Aprilia All Stars , la Tuareg desarrollada para los rally raids nace sobre la base técnica de la moto que, derivada del modelo de serie, es actualmente una gran protagonista en la Campeonato de Italia de Motorally, terreno elegido para establecer el camino de desarrollo del proyecto “Back to Africa”.

Desarrollada por Aprilia Racing con la colaboración de Gcorse, propiedad de los hermanos Guareschi, la Aprilia Tuareg nacida para carreras en el desierto explota las brillantes características todoterreno de la Tuareg 660 original, introduciendo las modificaciones necesarias para hacer frente a las severas incursiones africanas. En esta primera etapa de trabajo, el foco estuvo puesto en la arquitectura del chasis, con un nuevo marco modular y geometrías revisadas para garantizar estabilidad a altas velocidades y mayor recorrido de suspensión. La tarea continuará durante los próximos meses con un paso inicial de desarrollo del motor y un primer tanque complementario.

La versión de competición de la Aprilia Tuareg 660 está equipada con suspensión Öhlins by Andreani, escape SC Project íntegramente de titanio y filtro de aire específico Sprint Filter. La colaboración con Metzeler no tuvo precio, ya que cada vez están más interesados ​​en el mundo de las aventuras de las bicilíndricas y eligieron Aprilia para desarrollar los productos de cara a una futura apuesta por los rally raids.

Tras superar con éxito las primeras pruebas en el circuito de motocross de Riola Sardo, este fin de semana, Aprilia Racing y GCorse han vuelto a disputar la 5ª y 6ª prueba del Campeonato de Italia Motorally en Umbertide. Las dos Aprilia Tuareg 660, confirmaron su condición de grandes protagonistas en la clase G-1000 , reservada a las motos policilíndricas de más de 600 cc.

Segundo en el rally del sábado, reducido a la mitad por las inclemencias del tiempo, Jacopo Cerutti se redimió al día siguiente, finalizando el G-1000 en cabeza -colocándose sólidamente, como siempre, en la sexta posición de la general- tras una emocionante batalla que se redujo a segundos con Alessandro Botturi (Yamaha). Se trata de una victoria que le permite mantener el liderato de la clasificación general de cara a la última prueba del calendario, prevista para finales de octubre. También ha destacado Francesco Montanari, sexto el sábado y finalizando con un destacado tercer puesto el domingo.

En la ronda de Umbertide, más de 50 pilotos también tuvieron la oportunidad de pasar una pierna sobre la Aprilia Tuareg 660 para una prueba especial todoterreno en las fantásticas rutas que sirvieron de escenario para la ronda de Motorally. Todos los participantes, recibidos con una presentación técnica de los hermanos Gianfranco y Vittoriano Guareschi junto a las motos que competían en carrera, tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad las prestaciones de la moto de aventura bicilindrica de Noale en un entorno único y entrañable.

¡Las sensaciones sobre el sillín del primer prototipo Tuareg para el desierto fueron inmediatamente positivas! Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero confiamos en los próximos pasos de desarrollo porque la base de partida en términos de arquitectura de chasis es excelente. Después de las pruebas en Cerdeña, volvimos a correr en Umbertide, trayendo a casa resultados que ahora nos permiten llegar a la última ronda del campeonato liderando la clasificación. Estaremos en la hasta el final, y esto debería dejarnos satisfechos y orgullosos. La única decepción fue el sábado. Me había costado un poco en la primera especial, pero en la segunda, que fue cancelada por las inclemencias del tiempo, había conseguido cerrar distancias y hubiera podido «Tomar una victoria que nos hubiera beneficiado. Empecé el domingo al ataque. Había dos especiales muy cortas planeadas para el rally y sabía que habría un margen mínimo de error. Era una cuestión de segundos contra Botturi y, al final, a pesar de un error en la segunda prueba especial, logré ganarla. La sensación con la moto y con los neumáticos Metzeler fue óptima, especialmente en la parte trasera, la llanta aguantó bien a pesar de la potencia y siempre pude contar con mucha tracción”.

La primera prueba con la Tuareg para carreras en África fue fantástica. Puede sentir las mejoras en el nivel de la arquitectura del chasis de inmediato, que le permiten acelerar el ritmo con mayor facilidad. Creo que vamos en la dirección correcta. El primer día de la Umbertide Motorally, desafortunadamente no conduje bien. Cometí varios errores en la navegación, tardé en leer las notas y en consecuencia perdí terreno. El segundo día, las cosas fueron mejor. Sabiendo que íbamos a afrontar pruebas especiales cortas y rápidas, intenté rodar con más soltura y al final me fue bien, con una buena posición en el podio que me permite llegar a la última prueba en la tercera posición de la general”.