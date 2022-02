El equipo Aprilia llega con todo para este nuevo año y de la mano de sus tres pilotos seguro nos prepararán muchas sorpresas. Les tenemos el video de la presentación de Aprilia MotoGP 2022. Esperamos que lo disfruten y sigan el paso a paso de este equipo que promete mucho gas!!!

MAverick Viñales entra en forma al equipo italiano, luego de su paso por Yamaha, el piloto español está más que listo para llevar al límite su montura.

Igualmente pasa con Aleix Espargaró sigue con la evolución de una moto que ha tomado su tiempo en dejar ver el potencial, pero finalmente parece que le está llegando la buena hora.

Lo mismo pasa con su piloto de pruebas, el italiano, Lorenzo Savadori ha dejado en claro que la montura está lista para luchar por los primeros puestos.

En el 2022, el Aprilia Racing cambia de estatus y pasa a ser equipo de fábrica. Recordemos que todo esto tiene que ver con lo hecho en el 2021 por Espargaró, quien por vez primera llevó la moto al podio en Silverstone. Pero además de eso llegó al final en la general en el top 10, con el número 8. A diferencia de años anteriores donde estuvo nueve puestos por debajo al ondear la bandera a cuadros en su última fecha.

Pero Savadori ha sido otro de los artífices de este trabajo, en compañía de Espargaró, ambos han sacado adelante este proyecto Made in Italy.

Así pues las nuevas RS-GP llegan con lo más reciente del desarrollo italiano, para estar al pie de los mejores y competir de tú a tú.

Estoy deseando volver a la pista con mi equipo. Después de muchos años juntos, ya no son solo mecánicos y técnicos. Son realmente parte de mi familia y, desde ese punto de vista, el parón invernal siempre parece demasiado largo. Estoy muy animado. Puede que los años pasen, pero sigo teniendo las mismas ganas que cuando empecé y estoy en mi top a nivel físico. Para los primeros test, he elegido un casco con gráficos dedicados a todos los primeros podios de Aprilia en las distintas categorías, incluido el que logramos juntos en Silverstone. Me parece la manera correcta de empezar la temporada y rendir homenaje al gran legado de competición de esta marca. El objetivo es, obviamente, añadir más imágenes a esta galería.