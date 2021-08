La ciudad, su fortaleza

Cuando vemos AKT, sabemos que hay respaldo, red de servicio y productos confiables. El turno de prueba fue esta vez para la DYnamic K 125, un pequeño scooter de 125 c.c. que compite en un segmento denso del mercado y que se presenta como una opción muy interesante para esta “inmovilidad” diaria de ciudades tan congestionadas.

Pasamos por la planta de AKT en la ciudad de Medellín, firmamos documentos y de ahí en adelante sabíamos que tendríamos una semana para conocerla, sumar km y que así nos dejará ver su esencia.

Estas metrópolis de las que nunca se esperó su crecimiento exponencial en la población, acompañadas de una mala planeación son la receta perfecta para tener caos de tráfico permanentemente y es ahí donde las dos ruedas saltan a la luz como una posible solución de transporte individual; que, si además se agrega el ingrediente “pandémico” de distanciamiento social, termina siendo inteligente adquirirla. De todas maneras, hay riesgos inherentes al andar en moto y es ahí donde desde nuestro equipo seguimos haciendo el llamado a la prudencia. Somos tantos que ya no cabemos y si además no respetamos las normas en la vía, ni en scooter podemos andar.

Para el día a día

Esta configuración de vehículo, ha sido concebida para transporte diario, ágil y cómodo y la Dynamic K 125 nos lo confirma. Para muchos llevar los pies adelante causa una sensación extraña, ya que la imagen de andar moto se desdibuja en este tipo de aparatos. Sin embargo, una vez acostumbrados a ellos, los scooter son una solución ideal. Livianos, económicos, de simple mantenimiento, cómodos y muy prácticos. Es por esto que cuando tenemos en nuestras manos una unidad de prueba de este segmento, siempre nos preguntamos ¿qué nos ofrece este modelo para que sea la opción de compra? Y es que responder la pregunta requiere que la sintamos por varios kms. Así fue como descubrimos que AKT con este modelo tiene un buen producto, que puede entrar a pelar al segmento, donde a simple vista todos son muy similares y cumplen las mismas funciones. Aquí queremos compartir con nuestros lectores los hallazgos de la K 125 en prueba.

El gato central es muy fácil de usar, la parrilla posterior nos permite llevar equipaje extra y su motor es muy potente

Su ficha técnica de manera resumida nos indica que tiene un motor de 4 tiempos, monocilíndrico carburado (con encendido eléctrico o de patada) de 124 cc que desarrolla 9,78 caballos de fuerza a 8500 rpm y entrega su torque de 8.6 NM a 7 mil vueltas. Su relación de compresión es de 10.68 a 1 y su peso en seco es de 105 kg. Calza llantas Dunlop en medidas 120/70 y 130/70 adelante y atrás respectivamente y la marca ofrece una garantía de 24 meses o 24 mil kms.

Habiendo ya revisado su configuración mecánica, pasemos a las sensaciones que nos trasmitió desde donde valoramos sus fortalezas, así como también lo que no nos llamó la atención o puede mejorarse.

A su favor se lleva muchos puntos

Suavidad de su motor, fue algo que desde los primeros metros pudimos notar. El motor aun siendo de un solo cilindro propenso a sentirse, transmite muy poco sus vibraciones tanto en manubrio como en el piso donde van nuestros pies.

Es de resaltar que de ensamble original tiene sliders delanteros que evitan algunos daños leves, si llegase a caer la moto al suelo.

Tiene buena altura con relación al suelo, sin sacrificar la altura del asiento, cosa que quienes somos de baja estatura agradecemos porque podemos llegar al piso sin mayores inconvenientes. Hay que decirlo también que tras haber probado varios scooter de este segmento, el asiento es muy cómodo y su espacio para las piernas permite giros fáciles del manubrio.

Su llave con sistema integrado permite desde el mismo lugar para el encendido, abrir el asiento para acceder a su “bodega”. No es necesario sacar la llave y llevarla a otro cilindro para esta operación, cosa que facilita la rutina diaria de prender/apagar la moto y abrir el baúl. Y aunque parece simple, es un accesorio que no todas traen y se complementa con el bloqueo o seguro del manubrio.

El gato central nos pareció demasiado fácil de accionar. La moto se sube con facilidad al caballete (como dirían los españoles). Además, tiene unos buenos topes en caucho sólido y bien ubicados para que cuando se baje del gato no genere ruidos al andar y sea suave su cierre.

Dentro del baúl está ubicado un pequeño switch que anula la corriente de la moto, evitando así que pueda ser prendida si no se tiene la llave. Este es un accesorio útil cuando hay que dejar la moto estacionada en la calle o en parqueaderos públicos, donde los amigos de lo ajeno podrían interesarse en la moto.

Es apta para cargar “cositas” y por eso trae varios ganchos. Dos de ellos en el frente (en la parte donde van los pies) y permiten colgar bolsos y otros dos de ellos, que si bien son normalmente para cargar los cascos pues van al interior del baúl, también permiten amarrar algo desde ahí. Por su parte en la parrilla trasera podría montarse un baúl de los tantos ofrecidos por las marcas de accesorios, aunque si se prefiere, ahí mismo podrán amarrarse con elásticos cosas de pequeño volumen que puedan cargarse y no quepan en el interior del asiento o el piso.

Hoy en día la conectividad hace parte importante de la rutina, y es por esto que la marca pensó en ello y ahora este modelo cuenta con un puerto de carga USB para el celular y está situado en el manubrio. Sin embargo, implica que, como usuario, uno adquiera un soporte y estuche para el teléfono y así poder cargarlo. De lo contrario no hay donde poner el dispositivo mientras carga.

El tablero del scooter AKT Dynamic K 125, nos proporciona suficiente información

Para la versión Dynamic K 125, AKT dotó el modelo con un tablero digital, y así se monta en la tendencia del segmento, ofrece muy buena información además de fácil lectura y operación. En él veremos el cuenta kilómetros total, así como un parcial que es muy útil para por ejemplo medir distancias específicas. Nos indica nivel de combustible y maneja testigo de reserva, que al llegar a este nivel en el tanque, sobre el tablero titilan dos imágenes, ayudándonos a evitar quedarnos a mitad de camino. Curioso fue encontrarnos que también indica carga de la batería; Al abrir el switch, se enciende un testigo de nivel de aceite, importantísimo para la vida del motor, ¡buena esa!

Detalles para mejorar

Obviamente también tras tener la posibilidad de probar las motos para ustedes, sentimos el compromiso de contarles qué es lo que menos nos gustó o aquellos aspectos que vale tener en cuenta para tomar la decisión correcta y que cada uno se sienta a gusto compra.

Si bien la moto circula permanentemente con luz encendida, no tiene luz de posición y en el comando mismo de las luces, existe el switch para hacer el cambio de luz entre las de día y la plena (o alta). Sin embargo, este cambio de luces no funcionó y no sabemos si es específicamente de la unidad que probamos o es así para todas.

La AKT Dynamic K 125 es una moto citadina, pero no le va nada mal en los caminos sin asfalto

En su parte ciclo y mecánica notamos que por ejemplo su suspensión delantera no llega a los topes fácilmente, cosa que es buena porque ofrece buen recorrido, sin embargo, la sentimos más dura de lo normal dentro del segmento, que de por sí han sido muy rígidas. En el tema de llantas hay muchas opiniones. Estas Dunlop con las que viene ofrecen un desempeño acorde con las necesidades del vehículo y en terrenos un poco malos, destapados y con piedra suelta tuvo buena tracción. Pero al andar en la ciudad por pisos mejores, la llanta transmite algo de vibración y sonido. Habría otras marcas de llantas que reducen esta sensación y permiten que la moto sea más ágil. Sin embargo, bien sabemos que en este país es tan variado el uso del scooter, que es más un tema de elección a conciencia del comprador. Ante todo, debemos recalcar que las llantas son la seguridad del piloto y que es allí donde se deberá poner atención y el dinero antes que comprar accesorios de “lujo”. Unos buenos frenos y unas buenas llantas marcarán una gran diferencia para el beneficio del conductor sin importar la moto que sea.

Hablando de frenos (delantero de disco con mordaza de doble pistón y trasero de campana) cumplen su función, pero sentimos que les falta firmeza.

Somos conscientes que fuimos exigentes en las pruebas y anduvimos muy alegres con el puño derecho, lo que para la prueba mostró un consumo de combustible alto para la referencia. Aunque debemos decir que en condiciones moderadas de aceleración y un uso más suave, este motor podrá con facilidad llegar a 120 – 130 kms por galón, consumo apropiado para este vehículo. Recuerden que la medición de consumo de combustible tiene muchas variables y sería un error generalizar. La topografía, los estilos de manejo, andar solo o acompañado, la presión de aire de las llantas entre otros son todos aquellos los factores a tener en cuenta para esta medición. Por tanto, consideramos que su promedio de consumo estará en un rango apropiado para este tipo de motos.

Por la configuración misma de scooter, sabemos que su transmisión es un variador de poleas internas y esto hace que en lugares pendientes la moto no pueda “engranarse” al dejarse estacionada. Es por esto que extrañamos el freno de parqueo que muchas otras marcas del mercado lo ofrecen. Y que es muy útil.

Por su parte, el baúl bajo el asiento es cómodo y amplio, sin embargo, no todos los cascos integrales pueden guardase. Motivo por el cual, habrá que pensar en la seguridad del casco si se deja en la motocicleta.

En aspectos más simples, vimos que este modelo no cuenta con protectores de mano o hand savers, que hacen un poco más cómoda la conducción. De todas maneras, sabemos que en el mercado de accesorios, éstos serán fáciles de conseguir y adaptarlos. Es más, la marca los ofrece en otros de sus modelos, motivo por el cual no nos extrañaría que se puedan adquirir con ellos mismos.

En resumen

Tras unos buenos días de rodar en ella, vemos que la Dynamic K 125 cumple lo que promete. Es simple, cómoda y se desempeña muy bien en la ciudad. Tanto así que varias veces confirmamos que lo hace mucho mejor que otros scooter del mismo cilindraje para arrancar. Tiene con qué y se siente con ganas al andar.

El respaldo de la red da la mejor tranquilidad a sus usuarios que saben que para mantenimientos y repuestos hay puntos de atención por todo el país, cosa que siempre será a favor.

Los planes de financiación también permiten muchas posibilidades a quien encuentre en esta AKT su medio de transporte. La AKT Dynamic K 125 nos brinda una buena manera de moverse en las urbes de cemento.

Esperamos esta prueba haya sido de su interés y si está pensando en adquirir un scooter pequeño de este segmento, considere la AKT DYNAMIC K 125 pues tendrá una buena compañera en su rutina.

Aprovechamos este espacio para seguir creando conciencia entre nuestros lectores. Si usted se transporta en moto diariamente, respete las normas, sea cortés con los demás, preocúpese por mantener su motocicleta en buenas condiciones mecánicas, haga mantenimientos preventivos, invierta en su seguridad y así verá como siendo un actor más de la vía, reduce en gran parte riesgos inherentes al andar en éstas dos ruedas que tanto nos apasionan. DM

Texto: Pablo Ospina, para De Motos

