El piloto que corría con Yamaha no tenía el futuro asegurado luego del cierre del Dakar 2022, pero por fortuna su talento no pasó inadvertido y ahora es piloto del Monster Energy Honda. La salida de Adrien del Yamaha no tenía nada que ver con su desempeño, pues era el equipo de los tres diapasones el que decía adiós al rally raid. Hoy tras la cita en España, Adrien van Beveren gana en Andalucía y se alista para un nuevo Dakar.

La temporada con el ala dorada comenzó con su participación en el rally de Marruecos, donde el galo ganó una especial y ahora con su triunfo en tierras españolas y el tercer puesto en el Campeonato del Mundo, no está demás tenerlo en la lista de favoritos para el 2023.

Por su parte Sam Sunderland del GasGas Factory Racing se coronó como el número uno del mundo en el FIM W2RC. Recordemos que Sam no solo ganó el Dakar este 2022, también se impuso en Abu Dhabi.

Estas fueron las palabras de Adrien:

Hacía mucho tiempo que iba detrás de esta victoria. No es el Dakar, pero es muy importante ganar. Hoy sabía que Kevin (Benavides) iba a apretar mucho y la pista era complicada, con muchas piedras. Toda mi familia está aquí y eso también es importante porque siempre me apoyan. Mi Honda es realmente increíble y con ella he podido mejorar mi velocidad. El equipo también es muy bueno conmigo, me han recibido como uno más de la familia. Tengo muchas ganas de que llegue el Dakar»

Por su parte el campeón del mundo también comentó:

En general, ha sido una buena temporada. Empezamos con la victoria en el Dakar, luego la victoria en Abu Dhabi, después tuvimos una pausa durante el verano y finalmente las rondas consecutivas en Marruecos y aquí. En Marruecos tuve algunos problemas con la muñeca, así que es agradable estar aquí en la playa con mi familia celebrando mi título.

Pero no solo los pilotos extranjeros hicieron presencia en Andalucía, allí estuvo Javier Vélez, nuestro representante en Side by Side. Si bien sufrió algunos percances en la carrera, el veterano piloto no desistió.

En la categoría T3 el vencedor fue «Chaleco» López, quien una vez más demostró su consistencia al vencer en el Dakar y en Abu Dhabi. Ser segundo en Marruecos y 3° e Andalucía.

Javier Vélez terminó el Rally de Andalucía, un nuevo logro para él y para su equipo