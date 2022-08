8 Horas de Suzuka, resumen

Luego de una ausencia, por el Covid-19, el Mundial de Resistencia volvió a Japón. Este fin de semana se corrieron las 8 horas de Suzuka y aquí les tenemos el resumen.

El equipo HRC con el número 33, fue el vencedor en esta oportunidad. Se trataba de la edición número 43 de las Coca-Cola Suzuka 8 Hours.

Este evento sin duda fue muy interesante, por su retorno luego de la pandemia a tierras japonesas. Esta es la tercera cita del calendario del Mundial de Resistencia y en medio del drama, los pilotos del Honda Racing, Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi e Iker Lecuona, se coronaron campeones, acompañados en el podio por los pilotos de Kawasaki y Suzuki.

Las cosas no fueron fáciles, para los pilotos de Yamaha YART #7, quienes en la última hora tuvieron un feo accidente que hizo entrar a la pista, al carro de seguridad.

Esta situación fue aprovechada por los pilotos de Kawasaki, con Jonathan Rea, Alex Lowes y Leon Haslam, quienes sobre la moto #10 lograron llegar al podio.

Por su parte en la Suzuki estaban Gregg Black y Kazuki Watanabe, quienes perdieron a su compañero Sylvain Guintoli días antes por una lesión, que lo dejó fuera de la carrera en Japón. Así la moto #1 subió al podio.

A estas alturas del campeonato el Yoshimura SERT Motul (Suzuki) sigue a la cabeza del campeonato con 127 puntos en su cuenta. Seguidos por el FCC TSR Honda FRance con 104 y el YART Yamaha tercero con 93.

El que no ha tenido un buen final, es el piloto Gino Rea, quien sufrió un grave accidente antes de la carrera. El piloto corre con el FCC TSR Honda France y el hecho se presentó en los segundos entrenamientos libres, de las 8 Horas de Suzuka. Tal fue la magnitud del hecho, que Rea debió ser evacuado del trazado japonés en helicóptero.

Por ahora se sabe que el piloto está en estado crítico y que las lesiones que sufrió fueron en su cabeza y pecho. El incidente fue previo a la pole y las condiciones de pista eran mixtas. Fue en la famosa zonas del Triángulo, donde Gino perdió el control de su moto. Una vez sufrió el golpe contra las vallas de protección, el piloto británico quedó tendido en el suelo, perdió incluso el conocimiento.

Una vez llegó al centro hospitalario, fue intervenido para tratar de estabilizarlo. Fue luego de esta operación que los galenos informaron que su estado era crítico.

Mientras él lucha por su vida en el hospital, sus compañeros Josh Hook y Mike di Meglio, lucharon en la pista durante las 8 horas de Suzuka.

— FIM EWC (@FIM_EWC) August 7, 2022