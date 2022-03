7000 kms recorridos con las bicicletas eléctricas

Gracias al plan piloto del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los estudiantes del ITM han recorrido 7000 kms, desde el inicio del programa de bicicletas eléctricas.

El proyecto comenzó con 50 bicicletas en el campus del ITM en el barrio Boston de la ciudad de Medellín. Así cerca de 300 estudiantes han realizado más de 700 préstamos con lo que han recorrido hasta la fecha 7000 kms.

Con este programa no solo se apoya la movilidad verde, también se les ayuda a estos jóvenes a ahorrar tiempo y dinero.

Gracias a las especificaciones de las bicicletas que se han usado en el proyecto piloto, los estudiantes pueden llegar tanto a sus casas como a su estudio sin problemas pues los terrenos ondulados no son un obstáculo.

Inicialmente se busca recopilar información sobre las rutas y la funcionalidad de las bicicletas, al igual que la viabilidad de la implementación del sistema.

Entre los beneficiados con el uso de estas bicicletas eléctricas están varios jóvenes que dieron su testimonio, sobre los aspectos positivos del programa.

Vivo en el barrio Santacruz y las bicicletas eléctricas me ha ayudado a llegar a tiempo a mis clases y ahorrar dinero porque a veces no tenía para viajar en el Metro y me tocaba caminar una hora y media. Ahora puedo llegar gratis en 40 minutos«, dijo Danna Solis Cuero, estudiante de Contaduría Pública.