No es ningún misterio que en España se toman muy en serio la formación de los pilotos desde temprana edad. Es uno de los objetivos de muchas escuelas de preparación de pilotos, tomar estos chicos desde muy jóvenes para llevarlos a las grandes ligas. Esto es lo que ha pasado con Monlau Motorsport. La escuela catalana ha celebrado el fin de semana su victoria número 150, tras 25 años formando pilotos.

Monlau Motorsport ha hecho historia este pasado fin de semana al lograr su victoria #150 desde que comenzó a participar en competiciones de motociclismo en 1998. La escudería española ha vuelto a poner de relieve la gran labor que lleva realizando en los últimos 25 años, formando a jóvenes promesas.

Uriarte le dio al Monlau, la victoria número 150, en la carrera del JuniorGP, categoría European Talent Cup

El triunfo de Brian Uriarte en la European Talent Cup del FIM JuniorGP™ en el Circuit de Barcelona-Catalunya marca un hito histórico para la estructura barcelonesa, que vuelve a poner de relieve su método 360º, con el que persigue formar a los tres actores principales del Motorsport: pilotos, ingenieros y mecánicos. Precisamente, este sofisticado sistema le ha valido el sello Road to MotoGP de Dorna para la temporada 2022, que reconoce a los equipos capacitados para llevar a diferentes profesionales del motociclismo de competición hasta la cúspide de la pirámide internacional. Se da la circunstancia de que en el mismo fin de semana y en el mismo escenario José Antonio Rueda también logró el triunfo número 149 y 151 para el equipo en la categoría JuniorGP™.



La labor sobresaliente de formación de Monlau Motorsport se ha traducido también en grandes logros en el mundo de las carreras –16 títulos en los distintos campeonatos de motociclismo– y ha sido una constante desde hace 25 años, cuando comenzó a sumar sus primeras victorias en el Campeonato de España de Velocidad (CEV) de 125cc con Toni Elías. Desde entonces, por sus manos han pasado grandes promesas del motociclismo internacional y la actual parrilla de MotoGP™ es un claro ejemplo de ello.

Es un orgullo ver que un sueño que tuvo mi padre hace 25 años se ha acabado convirtiendo en un proyecto pionero y único en el mundo, basado en la formación de los tres actores del motorsport: pilotos, ingenieros y mecánicos. Aún recuerdo los primeros campeonatos en los que participamos y las primeras victorias a finales de los 90. Con la experiencia adquirida y el apoyo de los patrocinadores que han ido colaborando a lo largo de este tiempo, los proyectos deportivos han ido creciendo. Palabras de Iban Ventura, director general del Grupo Monlau.

Los campeones del mundo de MotoGP™ Jorge Lorenzo, Marc Márquez y Fabio Quartararo son los máximos exponentes de una hornada de pilotos altamente cualificados, entre los que también figuran Álex Rins, Pecco Bagnaia o Álex Márquez. Sin ir más lejos, fue Rins el que logró en la cita de Cataluña 2008 del CMV Pre-GP 125cc la 20ª victoria de la escudería barcelonesa, mientras que la 30ª llegó en Motorland 2010 en el FIM CEV Moto2 de la mano de Kev Coghlan, actual Team Manager del Team Estrella Galicia 0,0. Los hermanos Márquez también tienen un hueco en la historia de Monlau Motorsport: Marc se proclamó campeón de Cataluña de Velocidad en 2006 y campeón del mundo de Moto2 en 2012 con Monlau, pero también dio el 40º triunfo en San Marino 2011 en el Mundial de Moto2; Alex, por su parte, consiguió la 60ª victoria en Navarra 2012 en el FIM CEV Moto3.

Además, en 2013, María Herrera hizo historia con el Junior Team Estrella Galicia 0,0 al convertirse en la primera mujer en ganar una carrera de Moto3 en el CEV (en Motorland). Más recientemente, la estructura española ha logrado el título de España de Moto4 en tres temporadas consecutivas, de 2018 a 2020, con Adrián Cruces, Ángel Piqueras y Brian Uriarte.

Jeremy Alcoba, piloto gestionado por Monlau Motorsport en el Campeonato del Mundo de Moto2™, logró la victoria número 70 en Navarra 2013 en la Copa de España de 80cc, mientras que Sergio García Dols, también piloto Monlau en el Campeonato del Mundo de Moto3™, logró la 100ª victoria en Albacete 2016 en el Campeonato de España de Pre-Moto3.

Para la academia catalana llegar a los 150 podios justamente en el Gran Premio de Barcelona, es todo un orgullo. Pero igualmente no solo han brillado en España, también lo han hecho fuera de sus fronteras. Actualmente cuentan en su centro de formación con 300 alumnos de diferentes países, todos ellos hacen parte de su estrategia 360°. Muchos de sus graduados están hoy en el paddock de medio mundo, pero no solo del motociclismo. Es pues no solo un motivo de orgullo el trabajo hecho en estos 25 años formando pilotos, también la celebración de las 150 victorias.

Sería genial tener en Colombia un lugar donde los jóvenes puedan encontrar una formación integral para llegar a las pistas internacionales con el mejor nivel.