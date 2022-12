Para los motociclistas, el SOAT ha sido un protagonista en las pasadas semanas, no solo por el costo que implica para muchos, el problema actual tiene que ver con la imposibilidad para conseguirlo lo que se ha convertido, para muchos, en el Karma del SOAT.

Las empresas que lo vendían, ahora se niegan a hacerlo, el motivo que aducen muchas de ellas es la poca rentabilidad que deja su venta, pero ante esa respuesta el volumen de venta debe significar algo de ingresos a fin de mes.

Por otro lado los que van a comprar moto nueva no pueden hacerlo, pues muchos puntos de venta no tienen la posibilidad de adquirir estas pólizas para motos nuevas, eso no solo ha afectado a quienes buscan un medio de transporte personal y económico, también ha impactado la economía de esos pequeños empresarios.

Por ahora las negociaciones entre el Gobierno nacional y los motociclistas han generado algunos resultados, pero no parece que el tema del SOAT esté solucionado y ya están programando nuevas protestas para que lo hablado no quede en «visto».

Entre tanto nosotros nos preguntamos, si se trata de una póliza obligatoria por ley, debería estar disponible para todos, pero no es así y esto genera lo que tanto han criticado, la falsificación de las mismas y el fraude.

El Ministro de Transporte, estuvo en Medellín para la firma del Pacto con los motociclistas

Nota del redactor

Este editorial corresponde a la revista #164 que se publicó en el mes de noviembre, a la fecha han habido algunos cambios y por ello los adjuntamos al texto original.

Entre los acuerdos del Gobierno nacional se estipularon algunos temas como la reducción del valor del SOAT al 50% para motos de baja cilindrada 0 a 100 cc y de 100 cc a 200cc, buses y taxis, entre otros. Este acuerdo entraría en vigor el 1° de diciembre de este 2022 pero a la fecha no se ha podido dar el beneficio pues siguen en ajustes. El mismo gobierno, ante la imposibilidad para muchos conductores de conseguir el SOAT, ha dicho que no se multará a quienes no lo tengan.

Por otro lado la reducción del valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, también tendrá una reducción en la cobertura, pues solo dispondría de $9.990.000 , en lugar de 27 millones, monto que no cubriría mayor cosa en un eventual accidente de tránsito.

A la fecha se dice que la implementación de esta reducción, que a nuestro modo de ver no premia a los buenos conductores, entrará en vigor a partir del 15 de diciembre de este año, pero hasta tanto no esté la ley publicada en la gaceta, serán solo palabras y esto seguirá siendo El Karma del SOAT.