Yamaha WR 400 Informe especial sobre Enduro

Una de las mejores sensaciones que se puede vivir en una moto, es la de internarse por trochas, senderos y caminos de herradura, cruzando quebradas, pequeños valles y reviradas montañas. Ese es el mundo de la Yamaha WR 400, el mundo del verdadero Enduro.

Este artículo hace parte de nuestro archivo. Se publicó originalmente en la edición impresa número 24 del año 2001. Hoy queremos compartir con ustedes el contenido de esta prueba y esperamos que sea de su agrado.

Desde la misma invención de la moto hace más de un siglo, siempre han existido aventureros, que han encontrado en esta máquina un medio ideal para internarse por todo tipo de terrenos, enfrentando los más difíciles caminos y siguiendo las huellas trazadas por caballos, avanzando sobre arena, pantano, piedras o agua, muchas veces incluso abriendo camino donde nunca ha existido, superando cada obstáculo que la naturaleza pone en su camino, llegando a lugares increíbles, dominados por hermosos paisajes, que son el mejor premio al gran esfuerzo de hombre y máquina.

En un comienzo cualquier moto era buena para practicar este deporte, pero más adelante fueron surgiendo máquinas cada vez más preparadas, con mejores suspensiones, mayor potencia y menos peso. Dando paso a la competición y al surgimiento de diferentes modalidades, algunas en circuitos preparados, otras a campo traviesa y otras por zonas escarpadas de mucha dificultad. Las primeras evolucionaron en lo que primero se conoció como Scrambler y hoy llamamos Motocross, las segundas se convirtieron en el Enduro y las últimas en el Trial. Hoy en día existen máquinas especiales para cada una de estas modalidades, la mayoría propulsadas por motores de dos tiempos, que gracias a su bajo peso, poca complejidad y elevada potencia han dominado el panorama en las últimas cuatro décadas. Las cuatro tiempos, aunque han seguido evolucionando, siempre habían estado relegadas a un segundo plano y competitivamente nada podían hacer contra el dominio de las dos tiempos.

Hacer esto en la WR no es nada difícil, lógico que hay que saber la técnica.

Esa era la historia hasta hace unos años cuando Yamaha presentó la YZ 400 de cuatro tiempos, una moto que de inmediato mostró sus capacidades, al imponerse sobre las supuestamente invencibles máquinas de dos tiempos en los más competitivos campeonatos de Motocross. Luego de esta demostración de poder el panorama cambió totalmente y muchos fabricantes entendieron que el futuro sonaría a cuatro tiempos, más aún cuando en algunos países se venían aprobando una serie de normas sobre control de emisiones, que poco a poco dejarían por fuera a las motos de dos tiempos, mucho más contaminantes.

Aquí se puede apreciar el espectacular diseño frontal

Pero además de la YZ 400, especial para Motocross, Yamaha también preparó la versión de Enduro que es prácticamente una copia al carbón de esta última, aunque lógicamente con unas suspensiones calibradas un poco más suaves, con un motor más dócil y de mejor respuesta a bajas revoluciones, equipada con luces y con un tanque de mayor capacidad, pensado para las largas jornadas lejos de la civilización, habituales en la práctica del Enduro. Hace poco recibimos una invitación de la gente de Yamaha Sports para probar la WR 400 y pasar todo un día trochando, para hablar en términos más conocidos, lógicamente fue imposible resistirse a la tentación de montar en la máquina que revolucionó el mundo del Motocross y del Enduro.

La WR 400 con su impactante diseño inspira respeto.

Además de disfrutar de la WR 400, tuve el placer de estar acompañado por Nicolás Stankov y Andrés Macías, el primero uno de los mejores motocrosistas de Colombia, con cinco títulos nacionales y actualmente promotor del Motocross en Antioquia, el segundo, endurista activo, con un título nacional en la categoría novatos en el 99 y presidente del Club Mototrocha de Antioquia, que agrupa a mas de 70 corredores, entre enduristas y motocrosistas. Ellos con su experiencia fueron los encargados de llevar al límite la moto y descubrir sus verdaderas capacidades en toda clase de terrenos, incluido un circuito de motocross.

En los diferentes apartes que acompañan este artículo, encontraran información técnica, un breve comentario de mi experiencia sobre la WR, la opinión de nuestros acompañantes y otros datos interesantes sobre este fascinante mundo del Enduro, que preparamos para aquellos que decidan comenzar, ojalá lo disfruten.

El diseño del guardabarro trasero es impecable, el silenciador que aparece en la foto es el de la YZ.

Sensaciones extremas

Cuando al fin llegó el día, luego de varios aplazamientos, por diferentes razones, salí preparado con todo el equipo, sintiéndome como un caballero medieval metido en su armadura, listo para montar su caballo y enfrentar la batalla. No puedo negar que sentía algo de temor, pues no se trataba de montar cualquier moto, era comenzar en el más bravo de los potros y no es que pueda presumir de ser un endurista, al contrario mi experiencia en esto de trochar es más bien limitada, por esto se eligió una ruta de dificultad media que incluía destapado, con fuertes ascensos y descensos, algunos tramos de potreros con bastantes sanjas y canalones o caminos de herradura que descendían, con bastante inclinación, desde una montaña para llegar a un río que daba paso nuevamente a la civilización. Por fortuna el día anterior no había llovido y el terreno estaba seco, lo que facilitaba un poco las cosas, aunque debo aceptar que más de una vez se puso complicado el asunto. La WR es muy alta y delgada, pero sobretodo es muy liviana, esto transmite mucha confianza. La posición sobre ella es muy relajada y claramente pensada para permitir el cambio constante de posición, que implica el manejo por trochas y destapado.

Prenderla no es tan difícil como podría parecer, solo es cuestión de descompresionar el monocilíndrico y dar una patada seca, tras lo cual surge un sonido ronco del silenciador, que sube de inmediato las revoluciones al corazón y deja sentir el poder que espera impaciente entre las piernas.

Los primeros kilómetros fueron en pavimento, mientras dejábamos la ciudad y me permitieron experimentar el empuje impresionante de esta máquina, que arranca con todo desde abajo y acelera sin parar, soltando toda la caballería en lo que más bien parece una estampida, al punto de dar la impresión de que puede seguir acelerando indefinidamente, o hasta que uno movido por la razón decide poner la siguiente marcha y así sucesivamente hasta agotar todas las cinco, que por cierto se encuentran muy juntas, aumentando la sensación de empuje. En el destapado la cosa se complica un poco, pues en todo momento la llanta trasera parece decidida a pasar a la delantera, ahí es cuando un piloto inexperto aprecia la suave respuesta en baja y la facilidad para dosificar la potencia y evitar los constantes derrapes.

De las suspensiones no hay nada que decir y aunque no podría asegurar que logre exigirlas a fondo, si pude ver a Nicolás volando sin problemas como si se tratara de una máquina de motocross.

Un robusto monobrazo con sistema de suspensión «New Monocross» multiajustable, frenos Nissin y rines Takasago Excel

Los frenos se muestran suficientes para detener la moto sin problemas en todo momento, aunque no gozan del tacto que podría esperarse, sin embargo tienen la ventaja de que no se bloquean con demasiada facilidad.

Otro aspecto que no quisiera dejar sin mencionar es el buen funcionamiento de las luces, las cuales cumplen muy bien su función, permitiendo transitar sin problemas durante la noche, esto pude comprobarlo al final del día cuando emprendimos el regreso a casa.

En resumen puedo decir que pude sentir todas las virtudes que le han permitido a esta moto estar por encima de las máquinas de dos tiempos, sobretodo gracias a su impresionante motor, que logra reunir la confiabilidad, el torque y la suavidad de un cuatro tiempos, con lo liviano y rabioso de un dos tiempos. Algo que hasta su llegada nadie había podido hacer.

Yamaha ha volcado toda su tecnología al desarrollo de la WR 400, gracias a esto cuenta con los mejores materiales y componentes disponibles

La Técnica

La WR 400 es una moto pensada para la competición, gracias a esto incorpora los mejores materiales y componentes que Yamaha tiene a su disposición, siempre buscando el mínimo peso y la mayor resistencia.

Su motor de cuatro tiempos refrigerado por agua, dispone de dos ejes de levas que accionan 5 válvulas, tres de admisión y dos de escape. Su configuración de carrera ultra corta, y sus componentes de menor peso, han sido pensados para reducir al máximo las inercias y permitir una velocidad de giro mucho más alta y una rápida aceleración junto a una respuesta casi instantánea al acelerador.

En total su potencia es de 48 caballos a 9.000 r.p.m. y su torque de 4.06 kgf-m a 7.500 r.p.m. Cifras equivalentes a las de una 250 de dos tiempos, y debido a su elevada relación de compresión de 12.5: 1 es imprescindible la gasolina extra.

Para hacer más eficiente la refrigeración y elevar la distancia libre al suelo, el motor es de cárter seco y el aceite va alojado en la parte superior del chasis. El embrague es multidisco y va conectado a una caja de 5 velocidades. El arranque es a patada con descompresor manual y cuenta con una válvula en el carburador, junto al choke, que se acciona manualmente y que facilita el arranque en caliente. Las suspensiones son multirregulables, con telescopios invertidos adelante y con lo que Yamaha denomina New Monocross en la parte trasera, un sistema progresivo que va conectado a un robusto basculante fabricado en aluminio.

El motor que es el corazón de la WR 400, con la máxima tecnología en materiales y diseño.

Tiene ruedas de 21 y 18 pulgadas, y de serie incorpora unos excelentes rines Takasago Excel, que entonan perfecto con el excelente nivel de acabados que es notorio en todos sus componentes.

Ficha técnica Yamaha WR 400

Motor – Monocilíndrico 4T, cárter seco, DOHC, 5 válvulas, refrig. por líquido

Cilindrada – 399 c.c.

Rel. compresión – 12.5 : 1

Potencia Max. – 48 PS a 9.000 rpm

Torque Max. – 4.06 kg f – m a 7.500 rpm

Arranque – A pedal

Embrague – Multidisco en aceite

Caja – 5 Velocidades

Susp. Del. – Telescópica invertida

Susp. Tra. – New Monocross

Freno Del. – Disco 245 mm

Freno Tra. – Disco 220 mm

Peso vacío – 113 kg. (en seco)

Capacidad tanque – 12 Lt. (3 galones)

Precio – $18.250.000 (año 2001)

Andrés Macias, piloto invitado para esta prueba.

Opinan los expertos

Andrés Macias: «Aunque en nuestro medio las monturas cuatro tiempos no han tenido la promoción que se merecen, la Yamaha WR 400 es una de las mejores exponentes que se pueden adquirir en el mercado para la práctica del Enduro Todoterreno.

Gracias a su facilidad de manejo, a un motor muy aprovechable, siendo a su vez dócil y progresivo, a una gran estabilidad y control de dirección, y contrario a lo que muchos pueden pensar, su encendido es fácil y preciso, garantizando el disfrute de la moto, tanto en terrenos difíciles, como en el asfalto.»

Andrés Macias tiene un título nacional en la categoría novatos y el año pasado fue tercero en expertos.

Nicolas Stankov: «La mayor ventaja que tiene la WR es que al ser su motor de 400cc y cuatro tiempos, tiene unas bajas increíbles para su cilindrada. Esto permite sortear fácilmente cualquier tipo de terreno, sea cual sea la inclinación o la dificultad. Además tiene una impresionante estirada que llega hasta las 11.000 revoluciones por minuto, lo cual le permite hacer frente a las motos de dos tiempos sin mayores problemas. Pero además es versátil, liviana y muy competitiva en todos los terrenos, incluidas las pistas de motocross, donde su comportamiento es muy similar al de una YZ.»

Nicolas Stankov fue cinco veces campeón nacional de motocross y supercross, y ahora esta dedicado a enseñar las técnicas del motocross, para promover este deporte entre los pilotos que apenas comienzan.

Dos KTM nos acompañaron, una 200 y una 250, ambas resultaron excelentes.

Recomendaciones

A la hora de trochar no sobra tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

– Por seguridad siempre se debe salir acompañado, esto es importante en caso de un imprevisto.

– En lo posible es bueno llevar un teléfono celular y comentar a alguien la ruta que se piensa seguir.

– Importantísimo llevar herramientas y estar preparado para un eventual pinchazo, además de tener un conocimiento básico de mecánica.

– Se debe planear con cuidado la ruta teniendo en cuenta la duración del combustible.

– La trocha se disfruta más, cuando se tiene un grupo parejo en su nivel de experiencia.

– Es importante elegir bien las rutas teniendo en cuenta el nivel de experiencia.

– La moto de Enduro debe seguir un estricto plan de mantenimiento preventivo, que garantice el perfecto estado en todo momento.

– El objetivo principal del Enduro es compartir la moto con la naturaleza tratando de alterarla lo mínimo posible y evitando incomodar a las personas o animales que habitan junto a los caminos.

– Cuando se sale a carreteras, pueblos o ciudades, se deben respetar todas las normas de tránsito.

– Por último nunca hay que olvidar que el objetivo principal es disfrutar y regresar sobre la moto.

Lo mejor del Enduro es poder compartir la aventura de sortear toda clase de terrenos, con la posibilidad de llegar a lugares hermosos.

Equipo y costos

Para iniciarse en la práctica del Enduro, es necesario tener un equipo básico, que esta compuesto de todos los elementos de protección que son: casco, gafas, guantes y botas. En un comienzo se pueden adquirir implementos usados, los cuales se consiguen fácilmente con pilotos más experimentados y pueden tener un costo que ronda los $500.000 Mas adelante, a medida que se gana experiencia y se accede a trochas de mayor dificultad, se puede pensar en complementar el equipo con: rodilleras, coderas, pechera y riñonera. Además se puede adquirir un “Camel Bag”, morral que permite llevar líquido y otros elementos tales como documentos, plata, herramientas, etc.

La moto debe elegirse cuidadosamente, teniendo en cuenta las capacidades, pues en el Enduro la habilidad y la resistencia priman sobre la potencia, por esto es mejor empezar con una moto de poca cilindrada, en la cual es más fácil y económico aprender. Dos buenas opciones según el piloto Andrés Macías, son la KMX 125 y la DT 200, las cuales además de ser muy competitivas permiten aprender rápido y su costo puede arrancar desde los $2.500.000, lógicamente refiriéndonos a una moto usada.

En las manos de un piloto como Nicolas Stankov, la WR 400 hace maravillas.

Club MOTOTROCHA

Este club, agrupa a más de 70 pilotos, entre recreativos y competitivos del departamento de Antioquia y se ha convertido en el mejor ejemplo de lo que debe ser un verdadero club. En los últimos años Mototrocha se ha destacado por su empeño en sacar adelante el Enduro en el Departamento, programando sus propias competencias en un campeonato que se ha caracterizado por la excelente organización.

Entre los eventos que han organizado cabe destacar el Nacional de Enduro, corrido a tres vueltas en un circuito de 2 horas; la Trepadores a la Catedral, competencia contrarreloj que sale de envigado hasta las ruinas de la famosa cárcel; las Olimpiadas de Motocross, en las cuales de debe competir en Motocross, Supercross y Enduro; las competencias de ovalo, que se corren por series y en las cuales el público disfruta de un excelente espectáculo; los Hare Scrambler, un Enduro realizado en una pista preparada y por último realizaron la Primera Válida Departamental de Motocross, en conjunto con la Organización Stankov, que contó con la participación de un piloto canadiense y que significó un éxito total.

En el futuro, los objetivos del club Mototrocha, se centran en mejorar cada vez más el nivel competitivo de los enduristas paisas, con miras a futuras participaciones a nivel internacional, además de seguir en su empeño de mantener una nutrida programación de competencias a lo largo del año.

Texto y Fotos: Juan C. Posada

Colaboración especial: Pierangelo Michielin

Edición 24