Wind 125 de Kawasaki

La nueva Wind 125, es una moto llena de virtudes, que dará muchas satisfacciones a sus futuros usuarios.

Montar en moto es un acto de pasión. Una actividad susceptible de volverse parte necesaria de nuestra vida y en la que velocidad, agilidad y potencia, se convierten en factores que nos generan placer. Es por esto que en la gran mayoría de motociclistas existe el anhelo de pasar con el tiempo, a manejar una moto de mayor cilindrada que satisfaga sus ansias de emociones. Para algunos es un hecho, para otros un propósito y para el resto un sueño difícil de alcanzar.

Pero en ninguna parte esta escrito que para tener acceso a fuertes emociones, sea necesario contar con cuatro cilindros o más de 600cc, hay ocasiones, señoras y señores, en las que un solo cilindro y menos de 200cc resultan más que suficientes para devorar kilómetros con suficiente alegría, mucha agilidad y bastante placer.

Esto lo confirmé hace unos cuantos días, luego de recibir la invitación para rodar el último modelo de Kawasaki lanzado al mercado por Auteco. En principio, cuando me dijeron que se trataba de una 125, consideré que lo más lógico sería usarla por varios días dentro de la ciudad para familiarizarme con ella antes de salir a la ruta; sin embargo, quince minutos después de haber dejado la ensambladora y cuando nos detuvimos para llenar el tanque, ya había cambiado de parecer.

Tomé rumbo al suroeste antioqueño decidido a probar la Wind 125 en las deliciosas carreteras montañosas que dibujan los contornos de esta bella región y como era de esperarse el recorrido estuvo lleno de agradables sorpresas.

La primera impresión que te da la Wind 125 cuando te subes es de ligereza, sus 121Kg. declarados no se advierten por ninguna parte, ni siquiera cuando es necesario maniobrarla estando el motor apagado. Y la primera sorpresa te la llevas cuando vas a encender la máquina y no hallas por ninguna parte el botón del arranque eléctrico, una lástima pues el arranque es sólo de patada y para esto cuentas con un crank bien ubicado, con su parte alta plegada hacia el motor consiguiendo así evitar la molestia que este produce al rozar contra la pantorrilla, algo común en otros modelos. La moto es ágil desde el momento en que se arranca, empieza a responder desde las 3.000 rpm. aproximadamente y luego mejora su respuesta hasta que la aguja marca las 8.000, punto en el que la curva de potencia empieza a disminuir. La caja que se encuentra muy bien relacionada para nuestra topografía montañosa, tiene un tacto muy preciso y un funcionamiento intachable, al igual que el embrague multidisco en baño de aceite que opera con suavidad y te permite subir y bajar las cinco velocidades con confianza. En carretera, el motor de 124.6cc, cuatro tiempos y árbol de levas en la culata, se desempeña con soltura gracias a sus 10.8 caballos, que fluyen hacia la rueda de manera continua entre las 4.000 y las 8.000 rpm; por debajo de este rango notarás que la moto se siente “dormida” y su respuesta es algo lenta al girar el acelerador, mientras que al llevarla por arriba, te permite mantener una marcha tranquila en tanto que disfrutas de la vista sabiendo que cuentas con potencia y una respuesta efectiva del propulsor en el momento que lo requieras. Ahora, si lo que buscas es emoción, solo necesitas poner la aguja arriba de las 6.500rpm., entonces gozarás de su potencia llevándola cuesta arriba, cuesta abajo y en tramos revirados, en los que las curvas se suceden una tras otra a un ritmo encantador. Por la parte ciclística no tendrás que preocuparte pues esta no se queda atrás en prestaciones: el chasis de cuna sencilla es bastante rígido brindando firmeza y estabilidad, de esto te darás cuenta a medida que pasen los kilómetros y vayas (sin que te des cuenta) inclinando cada vez más la moto. De paso, agradece a las suspensiones su buen desempeño, esta Kawa viene equipada con una horquilla hidráulica convencional adelante y atrás monta dos amortiguadores regulables en dureza, ambos conjuntos cumplen a cabalidad con su propósito siendo suaves en el inicio del recorrido y mucho más fuertes al final obteniendo un desempeño parejo, seguro, acorde con el comportamiento del chasis, lo que te permite afrontar con tranquilidad las curvas y las irregularidades del terreno; algo a lo que contribuyen también las llantas de formidable agarre. Y cómo no mencionar los frenos que demostraron con creces su eficacia, particularmente en un tramo en el que estuvieron a la orden del día los derrumbes justo en los puntos ciegos de algunos giros lo que obligó en varias ocasiones a exigir la frenada al máximo. El freno de disco delantero provisto de mordaza con doble pistón funciona muy bien, su respuesta a la presión de la leva es potente y progresiva, en más de una ocasión te sorprenderá por su efectividad, sin que esto implique que la rueda se bloquee con facilidad; su uso en conjunto con el freno trasero de campana te ayudará a controlar la moto y llegar sin ningún tropiezo a tu destino.

Sus acabados son impecables, muestra de ello son el potente faro que junto al pequeño carenaje le da un aspecto muy actual, la cola coronada por una estilizada agarradera y la tapa de gasolina de tipo deportivo.

Esta es una de esas motos en las que los kilómetros casi no se sienten, todo resulta tan cómodo y natural que pareciera que ella se amoldara a tu cuerpo; su amplio asiento es verdaderamente confortable, el material que lo cubre evita que te deslices y tiene a favor además su altura respecto al piso que te permite alcanzar tierra sin dificultad cada vez que debas hacer un alto en el camino, las piernas además se ajustan naturalmente a los cortes del depósito con las rodillas flexionadas casi a 90º, lo que les confiere una posición relajada. Arriba, los comandos van situados cerca de los manillares permitiendo que su operación sea sencilla, con la derecha activas el switch para encender las luces (no hay run); con la izquierda accionas el pito, las direccionales, el cambio de luces y la luz de paso; falta el comando para abrir el choke que debe accionarse moviendo la leva que sale del carburador bajo el tanque, operación que a algunos podrá resultar incómoda. Debido a la altura del manubrio, los brazos van flexionados y la espalda se lleva erguida haciendo que el peso del tronco recaiga más sobre la cintura que sobre las muñecas, esto redunda en aumentar la comodidad de la marcha.

Con la Wind 125 provoca salir a carretera y adentrarse por cuanto camino se nos cruce por delante

Y así, sin darte cuenta llegas a tú meta, en este caso Jardín, un hermoso municipio que está casi a dos horas de Medellín; el lugar ideal para hacer una pausa, relajarse en medio de la tranquilidad que se respira en su parque y mirar en detalle esta nueva Kawasaki. Sin lugar a dudas la Wind es una moto llamativa, dueña de una apariencia moderna, agradable e incitadora a la vez. Queda claro al mirarla, el especial cuidado que pusieron en ella los diseñadores al momento de concebirla, ocupándose de todos sus acabados, demostrando cómo es posible tener un producto de gama baja con terminaciones de lujo.

El tablero es muy completo y llamativo, de fácil lectura en el día.

Muestra de ello es el conjunto frontal, compuesto por la farola de gran dimensión y apariencia agresiva, coronada a su vez por una amplia cúpula color humo, la cual además de cumplir su función aerodinámica, filtra la luz que llega hasta los relojes facilitando su lectura durante el día; estas dos piezas se completan con el carenaje (del que salen también las direccionales) que rodea el tablero y refuerza la apariencia moderna del frontal. Tras la cúpula esta dispuesto el tablero en el que se encuentra toda la información necesaria: en el centro destaca el tacómetro en fondo blanco, con el tope en 12.000 revoluciones (si bien el límite está por las 8.500rpm), llama en él la atención, que todos los números sean rojos a excepción de los comprendidos entre las 3.000 y 5.000 rpm, de color verde, que señalan el régimen en el que la moto consume menos combustible. A izquierda y derecha del tacómetro están respectivamente el velocímetro con cuenta kilómetros total y parcial y el medidor de combustible, ambos con fondo negro y sin embargo de fácil lectura en cualquier momento, aunque en la noche no les vendría mal un poco más de iluminación. En la parte inferior se encuentran los testigos de neutra, luces altas y direccionales y un poco más abajo el cilindro de la llave que incorpora el bloqueo de dirección. Continuando con los buenos detalles, debemos mencionar los espejos bien terminados que cumplen satisfactoriamente su trabajo; el tanque de formas redondeadas, con 13 litros de capacidad (dos son de reserva) está sellado por una tapa de bisagra al estilo de las deportivas y su línea superior se extiende a lo largo del asiento doble nivel que está rematado por un estilizado spoiler; bajo este la cola cubre el stop ovalado y bastante visible. Adelante llama la atención la forma del guardabarros, envolvente y muy pegado a la rueda, de corte deportivo, así como su presentación en la que se combina el color de la moto con un tono negro mate. A los lados de la moto destacan las tapas laterales por su diseño actual en las que se incorpora una toma de aire que en la práctica no cumple ninguna función más allá de la estética. La tapa izquierda se abre con la llave de encendido dando acceso a la batería y al sistema de apertura de la silla (mediante una guaya) bajo la cual se encuentra la herramienta, del otro lado, junto a la tapa derecha se encuentra una cubierta con el mismo tono gris ratón de las laterales, pero mucho más pequeña, cuyo propósito es cubrir el carburador protegiéndolo de la tierra y el agua; también se debe destacar la terminación del escape, elemento al que han puesto especial cuidado, dotándolo de una lámina para aislar el calor y que viene contramarcada con el nombre del fabricante.

La lista no termina ahí, pues los buenos detalles en la Wind 125 van más allá de la estética, incluyendo las barras protectoras, el guardacadena completo, la palanca de cambios operable con la punta del pie y el tacón, el filtro de gasolina y el filtro de aceite reemplazable.

El único lunar lo encontramos a la hora de medir el aceite de motor, pues cuenta solo con la tradicional varilla sin incluir la ventana en la tapa del cárter, algo que ya hace parte de la mayoría de estos nuevos propulsores.

Empezaba a caer la tarde señalando la hora del regreso. Un recorrido igualmente agradable, la noche llegó estando aún en plena carretera con lo que me quedó demostrado que sin importar la hora en que transites con ella, ni el camino que recorras, disfrutarás de una máquina fiable y segura, pues a sus dotes para acelerar, cruzar y frenar, debes agregar la eficacia de su potente luz que te guiará por buen camino.

La Wind 125 es una moto urbana con alma viajera, tan útil y cómoda en ciudad como divertida y eficaz en carretera.

Rodando dentro de la ciudad, encontrarás en la Wind 125 una moto amable en el trato diario. Ágil y funcional cada vez que transites entre el tráfico, te permitirá escurrirte con soltura entre las congestiones más pesadas gracias a que cuenta con un amplio radio de giro y a la correcta repartición de los pesos. En las calles podrás sacar mejor provecho de la máquina llevándola entre las 4.000 y 6.500 revoluciones, régimen en el que la moto se desenvuelve tranquila y económica arrojando un consumo promedio de 145Km/g. Andar con pasajero es igualmente agradable tanto dentro como fuera de la ciudad, por varias razones, para empezar tu compañera encontrará que el asiento es tan amplio atrás como adelante, blando además (sin ser excesivo), su distancia respecto a los posa pies le permitirá llevar las piernas cómodas sin importar su estatura, se puede decir que los tabacos están en una posición ideal y como van soportados por una estructura anclada al chasis, aíslan a tu acompañante de los incómodos vaivenes de la tijera. La Wind cuenta además con el spoiler ya mencionado que viene de serie en lugar de la parrilla, y que hace las veces de agarradera, función que cumple bastante bien teniendo en cuenta sus dimensiones.

El motor es toda una delicia, bastante suave y con potencia suficiente para mover a uno o dos ocupantes con alegría. Lástima que el encendido sea sólo por cranck

Como has visto, esta nueva Kawasaki Wind 125 es una moto de baja cilindrada pero de altas prestaciones. Polivalente y funcional, un vehículo que si bien no alcanza velocidades asombrosas (en el velocímetro marcó 105Km/h) en los tramos rectos, te permite mantener promedios de viaje más que satisfactorios, teniendo en cuenta nuestras carreteras y nuestra topografía, con total seguridad y confort. Una moto ideal para un uso continuo, para escaparse de la rutina a cada oportunidad que tengas, aunque debes tener en cuenta su restringida capacidad de carga a falta de la parrilla. Por lo demás, estoy seguro que sus usuarios, poca envidia sentirán al ver pasar motos más grandes, seguros como estarán de que la suya les brindará incontables emociones. Todo esto a un precio de introducción de $4.190.000 que la pone al alcance de muchos.

Texto: DVG – Fotos: Juan C. Posada

Si se quieren tener emociones más fuertes, basta con llevar el motor en su zona alta y buscar una buena carretera de curvas para disfrutar de ese carácter deportivo que tiene toda Kawasaki

Ficha técnica Kawasaki Wind 125 Motor Cilindrada

Potencia Max.

Arranque

Transmisión

Susp. Del.

Susp. Tra.

Freno Del.

Freno Tra.

Rines

Peso vacío

Capacidad tanque

Garantía

Precio Monocilíndrico, 4T,

refrigerado por aire forzado

124,6 c.c.

10,8 Hp a 8,500 rpm

Patada

5 velocidades

Telescópica

Doble amortiguador

Disco

Tambor

Acero de 18 pulgadas

121 kg. (en seco)

13 litros (3,2 gal).

10.000 km. o 6 meses

$4.190.000 (año 2005)

Este artículo fue publicado inicialmente en la revista impresa correspondiente a la Edición 55 del mes de abril del 2005.