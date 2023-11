Nuestra Victory Furax 150 ya superó los 2.500km, es momento de contarles en detalle como nos ha parecido la moto y su desempeño en esta primera parte de la Súper Prueba.

Este artículo fue publicado originalmente en nuestra revista impresa edición 63 que salió en el mes de marzo del año 2006. Todos los datos de este artículo corresponden a la moto de ese año.

Victory Furax 150 Los primeros kilómetros – Súper Prueba

Lo primero llama la atención de la Furax es su innegable parecido con otros modelos de distintas marcas chinas que ruedan por nuestras calles. Esto ha ocasionado que una de las preguntas más frecuentes que nos han hecho en la calle, ha sido ¿Por qué Auteco está ensamblando una moto de estas características? Por eso hicimos una pequeña entrevista al Director de Mercadeo, Jorge Iván Ochoa, quien explica el porqué de esta decisión. De momento nos adelantamos diciendo que Auteco está respondiendo a una tendencia mundial en la que los productos chinos se están imponiendo cada vez más, debido a sus bajos precios y a la alta capacidad de producción. Por ello desde hace algunos años en Auteco han venido probando motos provenientes de China y específicamente la Furax, que fue lanzada al mercado después de dos años de pruebas y desarrollo; decimos desarrollo porque los ingenieros colombianos le hicieron muchas modificaciones para adaptarla a nuestro medio y mejorar su desempeño, incorporando diferentes piezas que son fabricadas exclusivamente para la Furax, haciendo de ella una moto muy diferente a pesar de la similitud con modelos de otras marcas.

Hechos estos comentarios que creíamos necesarios vamos directo al tema que nos ocupa.

Sus primeros 2500km

Hasta ahora nuestra verde compañera ha rodado principalmente en ciudad, aunque también hemos salido un poco a carretera con algo de destapado. Estos primeros kilómetros nos han servido para conocer y adaptarnos a la Furax, una máquina que a pesar de tener tan solo 150cc, tiene presencia y porte de moto grande. La posición de conducción es muy cómoda y proporciona un excelente control sobre la moto, lo que se agradece en todo tipo de maniobras. Las piernas se encuentran bastante flexionadas, debido a que se ha dejado una generosa distancia libre al suelo, que se agradece enormemente en terrenos destapados y trochas; el asiento de buen mullido, y del que a propósito nos ha gustado mucho su diseño que se integra con los gráficos de la moto, permite transitar muchos kilómetros antes de sentir cansancio, caso en el que podemos cambiar de posición o pararnos sobre los tacos, que por su posición y la altura del manubrio, hacen que ir de pie sea muy seguro, pues tenemos un control total de la moto (sobre todo en destapado), al tiempo que resulta francamente divertido y relajado.

Ergonomía y confort

A bordo de la Furax, la vida cotidiana en la ciudad transcurre de manera simple; la postura de manejo permite soportar de muy buena manera largas jornadas de trabajo; transitar entre los automóviles es muy sencillo gracias a la altura general de la moto que permite que el manubrio pase por encima de los retrovisores y al buen comportamiento del motor a bajas revoluciones. Tan solo cuando se transita a baja velocidad se nota un poco pesada y lenta de dirección y para los cortos de estatura algunas maniobras con la moto parada se pueden dificultar.

A destacar

Lo que más nos ha gustado hasta ahora y que se lleva una calificación sobresaliente han sido las suspensiones, la delantera con barras convencionales y la posterior con un único amortiguador anclado a un sistema progresivo de bieletas. En la ciudad absorben de manera ejemplar todos las irregularidades del terreno, proporcionando una marcha confortable para ambos ocupantes, en carretera aportan mucho al buen comportamiento de la moto en todo tipo de curvas, manteniéndola firme en su trayectoria, lo que en conjunto con la buena rigidez del chasis, proporcionan bastante confianza para afrontar cualquier carretera por revirada que sea. Los frenos son más efectivos de lo que pensábamos al ver el disco con pinza de un solo pistón y el tambor trasero, por que en la práctica brindan un desempeño correcto y transmiten confianza aún en situaciones apuradas. Aquí lo único que no termina de convencernos es la válvula reguladora de presión que va montada en la pinza del disco delantero, porque se encuentra tan expuesta a los golpes, que ya en nuestra moto hay señas de uno que otro impacto, con el riesgo de que en uno de esos golpes la pieza no aguante y nos quedemos sin freno.

Detalles técnicos de la Victory Furax 150

El motor que equipa la Victory Furax 150 es un monocilíndico de 4T y 150cc refrigerado por aire, con eje balanceador y distribución por varillas empujadoras, un propulsor en cuyo diseño prima la sencillez mecánica y la confiabilidad antes que la potencia, sin embargo según la ficha entrega 13 caballos a 8.500rpm y un torque máximo de 1Kg-m a 7.500rpm, cifras acordes a su cilindrada. De él, debemos decir que su desempeño y aceleración sin ser sobresaliente es acorde a su cilindrada y arquitectura, nos ha gustado la ausencia casi total de vibraciones, gracias al correcto funcionamiento del eje balanceador, y su funcionamiento progresivo que le da una aceleración constante desde abajo, al punto en que hemos llegado a creer que su torque es mayor al que declara la ficha técnica, confiriéndole excelente tracción en terrenos difíciles y una buena recuperación, además su desempeño se ve poco afectado cuando vamos con parrillero. En la parte negativa no nos ha gustado el alto nivel de ruido que se genera sobretodo en la caja-filtro y su comportamiento a altas revoluciones, que es algo tosco. Por otra parte, en ocasiones aparecen unas resonancias en el motor que acrecientan el ruido y que incluso nos hicieron preguntarnos durante los primeros kilómetros si algo andaba mal. Estos aspectos restan suavidad y finura al desempeño del motor y reducen el confort de marcha en general.

En lo urbano

Dentro de la ciudad, la Furax hace gala de un buen rendimiento y lo único que se le podría achacar es la corta relación de su caja de cinco cambios que se agotan muy rápidamente, tanto que al principio cuesta acostumbrarse, sin embargo la aceleración es constante y progresiva hasta los 100km/h (del tablero), ritmo al cual nuestro oído, a falta de tacómetro, nos indica que el motor está entrando en la zona roja y si lo exigimos hasta el límite, so pena de estar castigándolo, el velocímetro subirá hasta los 110km/h, pero no se justifica imponerle este ritmo durante largos recorridos, por eso nos encontramos con que el motor se siente más a gusto rodando por los lados de 80 a 90Km/h, ritmo en el que trabaja en su zona óptima y sin forzarlo demasiado, aunque tampoco dispondremos de mucha potencia de reserva para hacer adelantamientos; tal vez por esto donde más cómoda se encuentra la moto es en las carreteras estrechas y reviradas en las cuales la velocidad máxima no puede ser muy alta, pero en las que gracias a su buen comportamiento en curvas, podemos aprovechar al máximo sus 13 caballos y pasar momentos muy divertidos.

Uno de los terrenos donde más se destaca la Victory Furax 150 es en el destapado y es que gracias a sus genes de enduro la diversión no se termina cuando se acaba el asfalto, por el contrario apenas estará comenzando. En estas circunstancias salen a relucir nuevamente las ya alabadas cualidades de las suspensiones, que se tragan casi todo, soportan muy bien el castigo y le confieren a la marcha un gran aplomo que transmite seguridad y confianza para rodar a buen paso. Son precisamente estas las cualidades que hacen de la Furax una excelente opción para las áreas rurales y para lo que muchos citadinos llamamos “Puebliar” o para acceder a los lugares más escondidos e interesantes sin tener que preocuparnos por lo difícil que sea el camino.

Detalles interesantes

Un aspecto que nos ha facilitado mucho la vida diaria durante esta Súper Prueba, ha sido el arranque eléctrico, que tiene un funcionamiento excelente puesto que basta con un leve toque para que el motor cobre vida, aún cuando el motor está bien frío, claro que para casos de emergencia la Furax también cuenta con crank, aunque hasta ahora no hemos tenido que recurrir a él en ningún momento. También debemos mencionar la generosa parrilla que permite instalar un baúl o llevar diversos tipos de carga, puesto que hay numerosos puntos de amarre, aunque el fabricante recomienda no exceder los 5kg de peso. Si hablamos de consumo de combustible, la Furax nos ha arrojado un promedio de 120km/g en ciudad y 143Km/g en carretera, cifras normales para su cilindrada. Aquí aparece un punto débil y es su reducida capacidad de combustible, con apenas 1,98 galones, que le alcanzan para rodar 200km antes de pedir reserva, algo que en ciudad no es problema, pero en áreas rurales donde no abundan las estaciones de gasolina, cada litro de más se agradece.

Ficha técnica Victory Furax 150

Recuerda que los precios en esta ficha corresponden al año de la prueba de la moto

La primera revisión

La primera revisión de garantía la tuvo a los 1.000 kilómetros, en total son cinco y van hasta los 9.000km. Este primer mantenimiento lo aprovechamos para realizar algunas modificaciones con el objetivo de adaptar la moto a nuestros gustos y necesidades. La prioridad fue cambiar las llantas originales, que al ser de tacos presentan un buen desempeño en terrenos destapados, pero en asfalto tenían un agarre precario, sobre todo en piso mojado, por ello montamos unas Pirelli MT-60 de corte más asfáltico con las cuales su comportamiento ha mejorado sustancialmente, sobre todo por la confianza que proporcionan en las curvas y al frenar. Otros cambios que hicimos y que Auteco esta considerando incorporar en las motos de serie, fue reemplazar el manubrio original, muy alto para nuestro gusto, por uno de KMX que nos da un mayor control de la moto y una mejor estética; también se cambió la palanca de cambios que era muy larga por otra más corta y además se le corrigió la posición del crank, porque en su ubicación original quedaba muy salida y se apoyaba contra la pierna. También se reemplazó el caucho que protege la tijera del roce de la cadena porque presentaba un desgaste muy acelerado y un buje de la suspensión trasera, que por error de ensamble tenía un diámetro incorrecto generando un desajuste del sistema.

En resumen

Auteco ha logrado conjugar un paquete interesante en su nuevo modelo, una doble propósito de agradable apariencia, porte de moto grande, que proporciona un buen confort de marcha, con un desempeño y un consumo acordes a su cilindrada y tipo de motor y a un precio ajustado que tiene innegables cualidades para transitar por la ciudad y terrenos destapados, y que además, respetando su ritmo y aceptando sus limitaciones, nos puede llevar a cualquier parte, todo esto con el respaldo de una de las más tradicionales ensambladoras de nuestro país.

En las próximas ediciones les estaremos contando cómo le sientan los kilómetros a nuestra Furax y además les traeremos el resultado de diferentes y originales pruebas que venimos preparando para ella.

Entrevista a Jorge Ochoa, Director de Mercadeo y Ventas de Auteco

DEMOTOS: ¿Cuál es la historia detrás del lanzamiento de la Victory Furax 150?

Jorge Ochoa: Preocupados por la arremetida de los productos chinos y considerando que las otras ensambladoras han incorporado componentes y han realizado estudios de productos procedentes de este país, Auteco tomó la decisión de analizar diversas opciones de motos chinas para saber si era posible incorporarlas al mercado colombiano. Fue así como llegamos a la Victory Furax, detrás de la cual hay un trabajo de más de dos años de pruebas y desarrollo de piezas que son fabricadas especialmente para nosotros, con el fin de adaptarla a nuestro medio.

DM: ¿Por qué Auteco le ha apostado a una moto enduro, sabiendo que las ventas de este segmento han decrecido en los últimos años?.

J.O: Las ventas han decrecido porque el usuario ha encontrado otras opciones diferentes a las enduro en una escala inferior de precios, pero estamos seguros la Victory Furax, por sus características y por su precio de $4’990.000 será una buena alternativa para quienes necesitan este tipo de motos.

DM: ¿En el futuro próximo habrá nuevos lanzamientos de Victory?

J.O: Sí, por supuesto, esos son los planes que tenemos.

Textos: Mauricio Gallego – Fotos: JCP

Edición 63 Todo el contenido de este y todos nuestros artículos, está protegido por los derechos de autor y de propiedad intelectual, no se puede copiar total o parcialmente sin autorización escrita de los editores