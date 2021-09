Cuando muchos vieron la SYM NH Trazer 190i, exhibida en la Feria de las 2 Ruedas de 2019, en el stand de la marca taiwanesa, no pudieron mantenerse indiferentes ante una moto que genera bastante curiosidad.

La misma curiosidad que nosotros teníamos de subirnos en ella y descubrir sus capacidades, siendo una opción bien llamativa por su estilo, características y cilindrada. Además por ser la primera moto tipo trail que SYM trae al mercado colombiano. Marca que se ha destacado por sus scooter y que ha venido mostrando que no solo en el mundo de las automáticas puede sobresalir con propuestas muy interesantes.

Llegó la hora

Finalmente, dos años después, el momento de probarla llegó, aunque no se trataba exactamente del modelo que estará pronto en vitrinas, ya que la moto que probamos (una versión de pruebas pre-serie) contaba con frenada combinada, excelente en asfalto pero muy cuestionable fuera de él, por ello la versión final, que se venderá en Colombia, estará equipada con frenos ABS en ambas ruedas, un aditamento de gran importancia cuando hablamos de seguridad y que nos hubiera gustado probar, pero que seguramente funcionará muy bien en frenadas de emergencia, logrando que la moto se detenga en el menor espacio y evitando derrapes por exceso de frenado en superficies de bajo agarre que pueden terminar en caídas, ya que son dispositivos que han llegado a un nivel de eficiencia muy elevado y que afortunadamente los vemos cada vez más en motos de media y baja cilindrada. Ese es un excelente punto a favor de esta Trazer 190, pero también destaca por su motor monocilíndrico refrigerado por líquido, con culata de 4 válvulas y alimentado por inyección electrónica, que cumple la norma Euro 3 y que además cuenta con caja de 6 velocidades.

En cifras estamos hablando de una moto que pesa 142 kilos (en seco) y de un motor que entrega 18,5 caballos a 8.500 rpm y 15,7 Nm (Newton metro) de torque a 7.500 rpm. Números que no están nada mal para su cilindrada de 183cc si los comparamos con lo que ofrecen otras opciones de características similares.

Más que llamativa

Otras características llamativas de la Trazer, además de su estilo de moto viajera, que parece ofrecer buenas capacidades para rodar en vías con o sin asfalto, tema del que hablaremos más adelante, se puede destacar su iluminación LED con un faro doble frontal que será muy fácil de reconocer y que recuerda un poco a cierta moto japonesa, de hecho sus formas nos trajeron a la mente las de otra trail, también japonesa, que probablemente sirvió un poco de inspiración, pero sin caer en una copia descarada como sucede con algunos fabricantes que no tienen la más mínima vergüenza a la hora de “fusilar” diseños ajenos. Pero siguiendo con sus buenos detalles hay que mencionar el tablero digital, con mucha información útil, fácil de leer y muy bien presentado, que se acompaña de una toma de carga USB ubicada en una posición muy acertada justo detrás del manubrio. Las direccionales también son LED, muy visibles bajo cualquier condición de luz, esto último también aplica a la luz de freno.

Hablando de las suspensiones, atrás cuenta con un monoamortiguador sin posibilidad de ajuste que va fijado directamente a un basculante de acero de sección rectangular, mismo material del que está fabricado el chasis, de estructura tubular, del cual va suspendido el motor. Y al frente cuenta con una horquilla telescópica convencional, cuyas barras que tienen un buen diámetro y un recorrido de 140 mm. En cuanto a frenos, adelante confía en un disco lobulado de 288 mm y una mordaza de doble pistón, que la complementa un disco trasero de 222 mm con mordaza de un pistón, que como comentamos al comienzo dispone de ABS integral.

Uno de los puntos fuertes de la Trazer son sus frenos, con discos de buen diámetro y dotados de ABS.

Sensaciones

La primera sensación al subirnos en ella tuvo un sabor agridulce, por una parte hay que destacar la postura relajada que ofrece, con todo ubicado de manera que vamos a sentirnos a gusto desde el primer momento, pero con un asiento que no da margen para movernos hacia adelante o atrás, quedando limitados a una única posición, ya que por más que uno trate de moverse para cambiar la postura y descansar, la forma curva del asiento lo regresa a una al mismo lugar. Eso en recorridos cortos es algo que probablemente pasará desapercibido, pero en viajes largos seguramente vamos a estar deseando parar a descansar antes de lo normal.

A favor del asiento hay que decir que su altura es muy acertada para personas de diferentes tallas, que no van a tener dificultades para llegar al suelo con ambos pies, punto que se le debe abonar a esta viajera de SYM, que fue desarrollada precisamente pensando en mercados como el nuestro, donde el tema de la altura es un punto clave. Por otro lado el pasajero tendrá un buen espacio donde sentarse, con más altura que le permitirá disfrutar mejor del paisaje y asas grandes para sujetarse bien cuando sea necesario.

En la ciudad nos movimos muy poco, lo suficiente para corroborar que es muy versátil en este entorno de tráfico lento, con un motor que responde bien desde pocas revoluciones y que no nos acalora cuando quedamos atascados en las congestiones, también vimos que a la hora de zigzaguear entre las filas de carros el radio de giro no es el mejor, pero con buen movimiento de cintura se fluye bien con ella para escurrirse por espacios pequeños, ya que es poco voluminosa y liviana, un punto a favor para ser una buena compañera de todos los días.

Basados en experiencias pasadas con otros modelos de la marca y por lo mismo le auguramos un buen futuro a un modelo que tiene bastantes argumentos para abrirse camino en el mercado.

Fuera de la ciudad

Lo que realmente queríamos hacer con ella era salir a carretera y explorar su faceta de moto viajera que no está limitada al asfalto y para ello nos fuimos a buscar un variado repertorio de rutas donde tuvimos un poco de todo, desde vías rápidas hasta caminos rurales difíciles y obviamente no podían faltar las carreteras de montaña con sobredosis de curvas.

«Con buen asfalto y panorama libre al frente el motor empezó a ser el protagonista»

Con buen asfalto y panorama libre al frente el motor empezó a ser el protagonista, dejando ver una aceleración que fue una sorpresa muy agradable y que le permite alcanzar buena velocidad en poco tiempo, pero además de que el motor sube de revoluciones con mucha alegría y estira bastante, la caja de seis marchas tiene un escalonamiento que permite aprovecharlo muy bien, de manera que si necesitamos adelantar o queremos mantener la velocidad vamos a encontrar cómo sacarle el mayor provecho a la potencia y torque del monocilíndrico.

El motor es uno de los puntos más fuertes de la Trazer, con un desempeño que destaca en su cilindrada

La SYM NH trazer 190i en cifras

Si hablamos de cifras, se puede decir que la Trazer nos dejará ver los 125km/h en donde haya buen espacio para estirar la sexta, pero todavía podrá subir un poco más y pasar de 130 cuando las condiciones sean favorables, y no me refiero a una bajada, sino a poco viento de frente o en zonas de baja altitud donde el motor respire mejor y preferiblemente con gasolina extra que es la recomendada debido a su elevada relación de compresión (11,2 : 1).

Pero al margen de las máximas velocidades, porque no estamos evaluando una moto de carreras, lo que hay que destacar es la buena capacidad que ofrece el monocilíndrico para mantener una buena velocidad de crucero sin necesidad de estarlo exprimiendo a fondo, por el contrario se puede llevar a un ritmo relajado gracias al buen torque y eso no solo permite cubrir largas distancias con facilidad y en tiempos cortos, sino que además se traduce en bajo consumo de combustible. Más de 130 km con un solo galón en condiciones muy variadas que pueden incluir ciudad, carretera y tramos sin asfalto, pero si nos proponemos a economizar y llevamos con calma el acelerador podremos ver que esa cifra se aumentará bastante, lo cual será agradecido por el bolsillo y por otro lado nos va a permitir hacer más de 400km con sus casi tres galones de capacidad.

Las curvas no son un problema para la SYM NH Trazer 190i

Así se comporta entre curvas

Entre curvas vimos una moto ágil y estable, fácil de disfrutar cuando llegan esos tramos sinuosos con buen asfalto, con suspensiones firmes y un chasis de buena rigidez que mantiene muy bien la trazada y que cambia de dirección rápidamente. Las llantas que tenía la unidad que probamos eran unas CST, de las cuales no teníamos referencia y poco a poco les fuimos tomando confianza dado que nos mostraron buen agarre en seco y en mojado no hicieron nada que nos diera desconfianza, aunque en estas últimas condiciones no estuvimos precisamente buscando sus límites. Donde sí los exploramos fue en la capacidad de frenado y nos pareció muy buena, de hecho el sistema combinado, que será reemplazado por el ABS en las motos de serie y por lo tanto no es necesario entrar en detalles, pero sí nos dejó ver que hay muy buena potencia y capacidad de frenado con los elementos que monta la moto junto con esas llantas, que tampoco sabemos si serán las de serie. Decir que la disfrutamos mucho enlazando curvas y profundizando las frenadas tanto como pudiéramos es totalmente cierto y fue claro que las montañas, con sus curvas, serán un territorio donde va a destacar.

En nuestros planes con ella no podía faltar una dosis generosa de caminos de tierra, con piedras, arena, algo de pantano y uno que otro charco o riachuelo. Ingredientes que seguramente van a estar presentes en muchas de las rutas por donde las vamos a ver con sus futuros propietarios, ya que ese es el punto donde ella marca la diferencia, con sus resistentes ruedas de radios con rines de acero y un diámetro de 19 pulgadas adelante que ha sido pensado para salir del asfalto sin que se pierda la sonrisa debajo del casco, también goza de suficiente altura libre al suelo para superar tramos difíciles, aunque un cubre cárter de aluminio hubiera sido más adecuado que la pieza plástica que tiene bajo el motor, cuya función es más decorativa.

Fuera del asfalto

En la ruta que hicimos nos topamos con zonas difíciles, de poca tracción y con bastante piedra suelta en tramos con pendientes fuertes y no tuvimos ningún problema para superarlas. En este punto debemos decir que nos gustó bastante su posición para manejarla de pie, que se muestra muy natural y que brinda buena sensación de control, por ese lado es una delicia, pero en cuanto a suspensiones, cuando el terreno es más quebrado se agradecería mucho que tuvieran un poco más de recorrido y que fueran más suaves o progresivas en la primera parte del mismo, dado que vienen con un ajuste duro pensado más para el asfalto y ese es el factor que limitará el ritmo en terreno destapado al de una rodada que será para disfrutar del paisaje sin prisas, pero contando con muy buena capacidad para llegar tranquilamente a lugares donde otras lo van a tener difícil. Por ende, si uno está buscando una moto para ir rápido en uso “off-road” la Trazer no será la opción más indicada, lo suyo es claramente un uso turístico.

En este punto algunos se estarán preguntando por su precio, dato que desafortunadamente no conocemos, pero suponemos que no estará muy lejos del de su hermana de calle, la NHX 190i, con la cual comparte el motor y otros componentes, que al momento de escribir esta prueba estaba en $8.899.000, y eso nos da una idea aproximada del valor de la Trazer que seguramente estará más arriba dadas sus características superiores. La otra duda es cuándo estará disponible y solo podemos decir que SYM espera tenerlas en vitrina antes de que termine el año, pero con la locura en que anda el mundo y en especial los temas de transportes marítimos no se atreven a asegurar una fecha, pero si estiman que será pronto. En cualquier caso, podemos decir que la sensación que nos dejó esta pequeña trail viajera estuvo a la altura de las expectativas que teníamos, basados en experiencias pasadas con otros modelos de la marca y por lo mismo le auguramos un buen futuro a un modelo que tiene bastantes argumentos para abrirse camino en el mercado. DM

Comentarios sobre la SYM NH Trazer 190i

Buen detalle que cuenta con gato central.

Otro punto a su favor es que incluye cubremanos.

También tiene barras que protegen el motor en caídas.

Por el contrario se extraña bastante una parrilla.

En general los acabados se ven muy bien.

La moto no prende con el gato lateral abierto.

Las luces cumplen bien su función.

El funcionamiento del monocilíndrico es muy suave.

El carenaje brinda buena protección a las piernas.

Ambos guardabarros cumplen bien su función.

Atrás tiene un guardabarro interior que protege el amortiguador

La silla de la SYM NH Trazer 190i es muy mejorable Muy completo y fácil de leer es su tablero digital A ritmo de paseo la SYM NH Trazer 190i, lo hace bien fuera del asfalto

No se pierdan el video con la prueba de la SYM NH Trazer 190i