Este artículo fue publicado originalmente en nuestra revista impresa, en la edición número 26, en Agosto del año 2001, esperamos que nuestro análisis de la Suzuki Space AN 100, sea de su agrado y que sirva como material de consulta.

Suzuki Space AN 100

Recientemente tuvimos la oportunidad de probar la nueva Space AN 100 de Suzuki, una scooter propulsada por un moderno motor de 4 tiempos y caracterizada por gozar de un diseño bastante moderno, que incorpora en sus líneas los rasgos predominantes en las motos grandes de la marca.

La Space fue lanzada al mercado a finales del año pasado, pero sólo hasta hace poco pudimos contar con una unidad de prueba facilitada por Suzuki Motor de Colombia, pero de cualquier forma nos pareció interesante poder conocer este interesante vehículo y compartir con ustedes la experiencia, pues sabemos que muchos de ustedes son usuarios de este tipo de moto y al igual que a nosotros les despierta curiosidad la nueva Space y su desempeño.

Sin duda alguna estamos ante un producto de última generación, su propulsor y su diseño así lo indican. Un vehículo pensado para moverse con facilidad y rapidez por la ciudad, que gracias a su mecánica de 4 tiempos resulta mucho más económico de mantener y contamina mucho menos que sus similares de dos tiempos, un tema que se ha convertido en una prioridad, no sólo por el elevado costo del combustible, sino por las nuevas políticas de control de emisiones, que cada día aprueban leyes mucho más severas, lo cual hace pensar que los días pueden estar contados para los motores de dos tiempos, más aún, viendo la fuerte tendencia hacia los propulsores de 4 tiempos, que ahora atacan con fuerza en campos que hasta hace poco eran exclusivos de sus adversarios, como es el motocross o el mundial de motociclismo, sin contar el gran avance que han tenido en las motos de uso diario.

Volviendo a la Space, su motor es un monocilíndrico de 99.7cc, refrigerado por aire forzado, con eje de levas en cabeza y dos válvulas, que es capaz de producir una potencia máxima de 8 caballos a 7.500 rpm y un torque máximo de 0.8 kgm a 6.500 rpm, que son transmitidos a la rueda trasera por sistema automático con poleas de diámetro variable, como es habitual en este tipo de moto. Tiene arranque eléctrico y a patada, y dispone de un práctico visor para controlar el nivel de aceite fácilmente.

En cuanto a diseño se debe destacar el manejo de una línea dinámica, que le imprime un aire muy actual y deportivo. Por delante se destaca el doble faro y las direccionales, integrados en una pieza de color negro mate que contrasta con la pintura de impecable terminado. Más abajo hay un pequeño guardabarro en forma de pico y a los lados bajo las direccionales se ven unos interesantes hoyuelos que complementan un diseño frontal bastante original.

El manubrio es pequeño y de no ser por unas perforaciones tras las cuales se encuentra el pito no llamaría mucho la atención. Los que si se destacan son los retrovisores bicolor de forma elíptica. El tablero es pequeño y aunque su diseño es algo simple, brinda de forma clara toda la información necesaria, incluido el medidor de combustible.

Avanzando hacia atrás hay un práctico bolsillo muy útil para llevar objetos de mano y además hay un pequeño gancho para colgar paquetes. La zona de los píes tiene buen espacio y siguiendo hacia los lados están los soportes para los pies del acompañante, un par de elementos que sirven de apoyo al talón y que desde el punto de vista estético resultan poco acertados. En contraste con esto se aprecian unas pequeñas aletas al final de los laterales, que conjugan perfectamente con el diseño aerodinámico que predomina en toda la moto. Continuando esta el asiento de dos niveles y las tapas laterales que rematan en una impecable pieza de fundición que resulta muy útil al parrillero para sujetarse y al momento de subir la moto en el gato central.

La Space es pequeña y resulta fácil de maniobrar por personas de todas las tallas, se llega fácil al suelo con ambos pies y los 100 kilos que indica la ficha técnica no se sienten para nada, ya que el peso está concentrado muy cerca al suelo, haciendo que la moto se muestre estable a alta velocidad y muy maniobrable a baja velocidad. El asiento resulta muy cómodo y amplio para los dos ocupantes, la posición de manejo es relajada, con las piernas disfrutando de buen espacio y protegidas del frío y del agua. Los comandos resultan fáciles de usar y los espejos cumplen su función, aunque el diseño elíptico les resta visibilidad.

El motor arranca sin problemas, pero en frío es necesario acelerar un poco mientras toma temperatura, pues no dispone de un sistema de choke, ni manual, ni automático, que es lo más usual en este tipo de moto. Mientras gira en mínima su sonido casi no se siente, pero al acelerar se escucha un agradable tono ronco que sale de su silenciador y que deja adivinar que estamos sobre una máquina de 4 tiempos, además no hay nada de humo, lo cual significa que nos podemos olvidar de todo lo que esto implica, como el gasto en aceite, las constantes descarbonizadas y el olor a humo.

La ciudad es el terreno favorito de la Space, entre los carros se mueve como pez en el agua, pasando fácilmente por cualquier pequeño espacio y acelerando con propiedad para salir de los semáforos por delante de los enlatados de 4 ruedas. Su velocidad máxima es de 100 km/h, o al menos la que nosotros logramos ver en su tablero, pero su ritmo normal es de 80 km/h con parrillero y en terreno ondulado, esto le permite rodar sin problemas en ciudad sin sentirse acosada, con un pequeño margen extra de velocidad que resulta útil en algunos momentos.

En montaña se mueve bien con una persona, manteniendo un buen promedio en ascensos prolongados, aunque no igual al de sus similares de dos tiempos. Con dos a bordo el ritmo baja notablemente, siendo necesario mantener todo el tiempo el acelerador a fondo, para lograr un buen paso, lo cual de inmediato dispara el consumo de combustible al máximo. Cuando se rueda en terreno plano o un poco ondulado la cosa mejora y la Space se mueve sin problemas entre 80 y 90 por hora con uno o con dos ocupantes.

La estabilidad es impecable y el paso por curva es muy seguro en carreteras en buen estado, las suspensiones se muestran firmes y no hay movimientos ni flexiones de ninguna clase. Cuando los huecos aparecen o en carreteras en mal estado, se debe rodar con calma, siempre teniendo presente el tamaño de sus ruedas, aunque las suspensiones se muestran mucho más confortables que el promedio, pero hay momentos en que no aguantan más y se siente cuando hacen tope. Pero esto ya es debido a la pésima calidad de nuestras vías.

El funcionamiento de los frenos en impecable, adelante hay un disco perforado, que se muestra muy potente y que junto al tambor ubicado en la rueda trasera permiten detener la moto con mucha seguridad y en muy poco espacio, aunque se debe destacar la capacidad del motor para mantener controlada la velocidad gracias a la compresión, algo útil en los descensos prolongados y que representa una ventaja frente a los motores de dos tiempos.

La Suzuki Space AN 100 es un scooter ideal para disfrutar dentro o fuera de la ciudad

A pesar de tener un faro con doble bombillo, la Space no cuenta con una luz lo suficientemente potente para rodar en carretera con plena seguridad y en este aspecto queda claro que su hábitat es la ciudad, donde más que ver, lo que interesa es ser visto, esto lo comparten las direccionales que son muy visibles tanto en el día como en la noche, pero no el stop que al ser muy voluminoso es poco visible durante el día.

En lo referente al consumo de combustible no es muy económica en comparación con otras motos de cuatro tiempos de la misma cilindrada, pero si supera a sus similares de dos tiempos. A ritmo moderado se mueve por los lados de 145 km por galón y andando a fondo obtuvimos un promedio de 106 km por galón.

La herramienta no es muy completa, pero si es suficiente para realizar algunas tareas básicas del mantenimiento, tales como retirar la bujía, extraer el filtro de aire o revisar la batería, que va junto al fusible y que es libre de mantenimiento. Pero la Space ha sido pensada para no dar muchos problemas y lo más seguro es que pasen muchos miles de kilómetros sin necesidad de sacarla siquiera de su estuche.

El precio que se paga por la Space es sólo un poco más alto que el que de una moto similar de 2 tiempos, pero esto se ve compensado por un menor costo de sostenimiento, ya que su motor no consume aceite y hace rendir mucho más cada galón de gasolina, factor que cada vez cobra mayor importancia.

Aquí vemos algunos detalles de la Suzuki Space AN 100

Luego de tener la oportunidad convivir con la Suzuki Space AN 100 por más de quince días, tiempo en que se convirtió en nuestra moto de todos los días, incluidos los fines de semana, nos fue posible conocer todas sus virtudes y comprobar las ventajas que ofrece su mecánica de 4 tiempos, también encontramos sus puntos débiles, pero sobre todo entendimos que su mundo es la ciudad, donde se desenvuelve con mucha naturalidad y con bastante seguridad, siempre ofreciendo un rendimiento acorde a su cilindrada y resultando muy cómoda, divertida y fácil de manejar.

