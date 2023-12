La suavidad. Ese es el rasgo distintivo de la nueva Qingqi 110 3-C, una moto de carácter agradable que se deja llevar, en la que cada uno de sus componentes contribuye a reforzar su personalidad.

Este artículo se publicó originalmente en nuestra Edición 57 del mes de julio del 2005, hoy queremos compartirlo con todos nuestros lectores de La Revista De Motos

Principalmente la caja, que sorprende por su tacto desde que engranas la primera marcha y te das cuenta que la moto no se sacude, consecuencia del buen trabajo realizado por el embrague al aislar el motor; a partir de ahí, hacer los cambios es una tarea que pasa casi inadvertida por la “dulzura” con la que engranan bien sea para bajarlos o subirlos. Sumado al buen trabajo de la caja de cuatro velocidades, tenemos el desempeño del monocilíndrico de 4 tiempos, que con 6hp declarados a 8.000rpm, ofrece una respuesta firme y contundente si lo aprietas, pero sin jaloneos ni brusquedades. El motor cuenta con potencia suficiente para rodar sin ningún apuro con el cupo completo, no es el más veloz pero te lleva y te trae a cualquier parte con seguridad, su único pecado reside en el considerable nivel de vibraciones que transmite cuando se exige a fondo. (especialmente en los posapies del pasajero) Por debajo de este ritmo, la Qingqi 110 es sólo placer, incluso si te encuentras en medio de un tramo de curvas en las que advertirás el amplio ángulo de inclinación que tiene hacia ambos lados antes de rozar el asfalto. Las suspensiones son buenas, de tacto firme tanto en la horquilla hidráulica convencional como en el par de amortiguadores traseros que pueden ser graduados en dos posiciones dependiendo de si vas a rodar solo o acompañado. Mención especial merecen los frenos, teniendo en cuenta que la Qingqi monta sistema de campana en ambas ruedas, siendo una de las pocas en este segmento que no trae de serie el freno de disco delantero, ¿desventaja? No necesariamente, el tambor delantero junto con el trasero se mostraron eficientes a la hora de detener la moto, aunque hay que aceptar que el disco no le caería nada mal, sobretodo cuando hay que parar la moto en una situación apurada y más todavía si se lleva pasajero.

El carácter amable de esta 110, va más allá de su comportamiento dinámico y se extiende a su presentación. Con un diseño similar al de las demás de su categoría, la Qingqi 110 destaca por el impecable ajuste de sus carenados y por la redondez y el detalle de sus líneas. Adelante, la moto tiene un aspecto muy agradable al que contribuyen los espejos de dos colores, el diseño de la farola que parece sonreír constantemente y el escudo redondeado en el que están dispuestas las direccionales y una bonita rejilla triangular a manera de persiana. El tablero de esta Qingqi 110 mantiene el mismo nivel de acabados con una combinación pastel muy agradable a la vista y una información completa que incluye nivel de gasolina, velocímetro, testigos de altas y de direccionales y un indicador de cambios digital que bajo la luz del día no es muy visible, algo similar ocurre en la noche con los números del velocímetro que al no ser translúcidos no se iluminan con la luz del tablero y pierden toda funcionalidad. El que si resulta cómodo y eficiente es el sistema de arranque eléctrico, que además cuenta con un dispositivo de seguridad que obliga a presionar alguno de los frenos para poner en marcha el motor. En la parte media de la moto encontramos un práctico porta paquetes. El asiento de doble nivel y gran amplitud esconde una sorpresa, una muy útil bodega de gran capacidad, en la que caben muchas cosas incluso un casco tipo Jet. Pero además, en la parte trasera se tiene una parrilla color negro, garantizando que la capacidad de carga no sea un problema.

Por sus características verás que esta 110 es una moto netamente urbana, sobretodo teniendo en cuenta su limitada capacidad del tanque de combustible (que vio reducido su tamaño para dar cabida a la bodega) y cuya autonomía esta alrededor de los 100km. Aspecto que se debe tener muy presente al llevarla fuera del límite urbano. Para concluir, no sobra reiterar que esta recién llegada se distingue por su agradable comportamiento y suavidad, aspectos que se ven complementados con una estética muy llamativa y práctica si se tiene en cuenta su bodega, un detalle que pesa mucho a su favor.

Acerca de Qingqi

Las motocicletas Qingqi provienen de uno de los complejos industriales más grandes de la República Popular China. En este país, Jinan Qingqi cuenta con dos de las más grandes y completas fábricas de producción masiva, consideradas por el gobierno chino como importantes centros de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías. Su historia comenzó en el año 1956 cuando fabricaron la primera motocicleta, a partir de entonces, con el transcurso de los años han ido incorporando tecnologías avanzadas consolidándose dentro de su país con la producción de nuevos modelos. Qingqi abrió sus puertas al mundo en el año 2000 con la incursión en el mercado de Indonesia, al año siguiente se establecieron en Brasil y Estados Unidos y durante los dos últimos años han establecido la distribución de sus productos en Portugal, España y en nuestro país gracias a la gestión de Jinancol S.A. con sede en Medellín.

Texto: Daniel Velandia. Fotos: Juan C. Posada