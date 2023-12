Prueba Prendas de protección Halifax

Durante el examen a fondo de la nueva Pulsar N160, tuvimos la oportunidad de poner a prueba 2 prendas de protección de la marca nacional ‘Halifax’, se trata de la chaqueta de referencia ‘Ares Blue’ y los guantes de referencia ‘Hefesto’.

La chaqueta Ares Blue, es una chaqueta con un enfoque a climas muy fríos y lluviosos, pues tiene incorporada la tecnología de malla interna impermeable ‘Reissa’, a la que Halifax llama ‘Viwet’, que en otras chaquetas de la marca se puede retirar, además la chaqueta esta elaborada con tela Softshell que la hace suave al tacto y muy liviana con protección UV para que no se degrade con la exposición al sol, los reflectivos son 3M de alta visibilidad y lo más importante es que cuenta con protecciones en codos, hombros y espalda que cumplen la normativa Internacional CE, protecciones que son removibles para lavar la prenda.

Sin lugar a dudas la chaqueta ofrece un buen confort, no es pesada y estéticamente es muy atractiva. La prueba no pudo ser más idónea, pues la lluvia estuvo presente casi todos los días y la chaqueta me mantuvo seco en todo momento, aunque pasara horas expuesto al agua; El frío tampoco fue un problema, el recorrido empezó en una zona a 12 grados Celsius, donde la chaqueta Ares Blue nos brindó buen abrigo. Al final de la jornada, si debía ayudar un poco a la chaqueta en el secado externo, especialmente escurriendo el agua en los puños, pero es algo normal de éstas prendas, y al otro día ya estaba lista para otra sesión de kilómetros y sobre todo lluvia.

Del frío al calor

Como en nuestra bella Colombia el clima es tan volátil y pasamos de 12°C a 32°C en menos de 1 hora de recorrido, la chaqueta demostró ser ‘adaptativa’ pues ante el sol picante del norte del Valle debía bajar un poco el cierre principal, ya que esta prenda no cuenta con cierres de ventilación por su enfoque de invierno, sin embargo no sufría por el calor a bordo de la moto, solo al llegar a un lugar y bajarme si era necesario quitarme la chaqueta, aunque siendo sinceros es lo normal con cualquier chaqueta de protección.

Los guantes Hefesto, son de una ‘caña’ media, elaborados en cuero, enfocados a un uso de turismo, muy pero muy cómodos, aunque un poco gruesos, perfectos para esos viajes largos. No son impermeables, pero Halifax cuenta con otras referencias que sí lo son. Los guantes Hefesto me sorprendieron por mantener el confort en cualquier clima, especialmente en frio, aunque bajo el sol las manos permanecen frescas gracias a la membrana interna de poliéster. Se cuenta con protección en nudillos, palma y dorso de la mano.

Detalles

La chaqueta Ares Blue tiene un precio de 520.000 pesos al día de ésta publicación, mientras que los guantes cuestan 280.000 Pesos. Precios muy competitivos para prendas hechas con materiales de alta calidad, de buen tacto, con un buen toque de diseño y apoyando el comercio nacional, pues Halifax es una empresa colombiana de moteros para moteros, visita la página web https://halifax.com.co para conocer todos tus productos y La Revista De Motos te da un descuento ingresando el código: SEBASDEMOTOS al momento de hacer la compra en línea.

Sebastián Zamora

Esta nota fue publicada en nuestra edición virtual de La Revista De Motos #169 del 2023