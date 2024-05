Hace un par de décadas, el segmento 125 CC era uno de los más nutridos en la región debido a que era el cilindraje con el cual nacían la gran mayoría de máquinas de baja cilindrada que se vendían a nivel internacional por sus respectivas normas viales, pero con el boom de las plantas indias nacería el segmento de los 150 CC el cual empezaría a dominar los mercados emergentes, siendo Colombia uno de ellos; Dejando a las máquinas de 125 con un abanico de opciones más limitado, pero irónicamente la marca india TVS se atrevió con una unidad en este cilindraje que llegaría a romper esquemas, llegando a incrementar considerablemente sus ventas en nuestro país en tan solo un par de años, así que nos pusimos manos a la obra para descubrir porque esta moto se convirtió en una de las más anheladas de su segmento, en esta prueba a fondo TVS Raider 125 tendremos las respuestas.

Auteco tvs sorprende en el segmento de los 125 cc con una moto de muy buen aspecto y muy bien equipada, ideal para la ciudad y las salidas los fines de semana.

Prueba a fondo TVS Raider 125

La unidad de prueba era cero kilómetros, por lo cual tendríamos que considerar el rodaje inicial, especialmente al primer cambio de aceite; Al recogerla el impacto visual es muy agradable, con una óptica frontal totalmente en LED y unos DRL´s muy visibles en cualquier momento, ya se de día o de noche, La moto es de un muy buen diseño con un tanque musculoso y una parte trasera algo más discreta allí el stop en LED se percibe pequeño pero es de una excelente intensidad lumínica; El primer sentido que la Raider 125 conquista es la vista, pues nuestros ojos la perciben como si se tratara de una moto de mayor cubicaje por sus dimensiones y su buenas curvas, el estilo se ve un poco opacado solamente por el diseño algo clásico del escape, pero éste logra cautivar en otro sentido del que hablaremos más adelante. La moto va mejorando a medida que la detallamos, empezando por el tablero de cristal líquido multicolor que le da un plus en su categoría, pasando por el tanque encontramos un puerto de carga USB tipo A, el cual va integrado sin verse como un accesorio extra; La tapa de llenado de combustible es con bisagra y de fácil manipulación, ya que la podremos operar con tan solo una mano, este es un detalle que algunas motos del segmento 150 o más envidiarían.

Panel de instrumentos LCD

¡A rodar!

Ya a bordo de la TVS Raider 125 el tacto sería el siguiente sentido conquistado, pues el confort sobre la moto es de 5 estrellas para ambos ocupantes, con un asiento de dos piezas de buen mullido y superficie donde Auteco con acierto instaló Termo fibra rediciendo en buen porcentaje la temperatura del asiento cuando la dejamos estacionada bajo el sol durante mucho tiempo, adicionalmente mejora el tacto y evita que los ocupantes se estén deslizando por la superficie al rodar, los mandos son sencillos pero de buenas terminaciones, heredados de sus hermanas de la saga Apache, en ocasiones involuntariamente oprimíamos el botón de la bocina pero ya acostumbrados a su gran dimensión no había problema. El encendido es totalmente silencioso gracias a su sistema, que prescinde de un motor de arranque y usa un sistema de inducción magnética para la función de arranque del motor, con tan solo pulsar el botón de encendido el propulsor se pone en marcha muy suavemente, éste sistema es muy popular en motocicletas que usan las famosas tecnologías ‘start-stop’ o ‘idling stop’. El grueso rugir del escape contrasta con el inaudible encendido, allí nuestros oídos se dejarían llevar por un grato sonido, ronco y contundente sin ser estridente o molesto, pareciera que fuera una moto de hasta 200 CC, la melodía se logra en buena parte por el gran diámetro de la salida del escape, en cuanto al motor, éste es discreto en sus sonidos, salvo cuando lo acosamos por un buen periodo de tiempo donde se vuelve algo ‘valvular’ característico en varios modelos TVS.

Despegando el motor

Decidimos rodar los primeros 500 km en zonas urbanas y algunos trayectos cortos/medios entre municipios para respetar el rodamiento como la mayoría de los usuarios lo harían, los 12.73 caballos responden muy bien, el monocilíndrico de 124.79 CC porta un peculiar sistema, con 2 válvulas de admisión y 1 válvula de escape, siendo muy contundente al momento de abrir el acelerador y bastante dosificable al gusto y necesidad del momento, la Raider 125 es carburada y curiosamente en los comandos no encontramos leva de choque (esta se encuentra en el costado derecho bajo el asiento) y también carece de llave de paso de combustible, esto se debe a que la moto en su país de origen equipa sistema de inyección electrónica; Realmente la moto no necesita ninguno de esos dos elementos en nuestra versión carburada, pues enciende muy fácilmente incluso si lleva varios días en reposo y el panel de instrumentos nos advierte con muy buena anticipación cuando necesitamos repostar. Continuando con las sensaciones a bordo la motocicleta es muy ágil gracias a su peso de 113 kilogramos en seco, que con aceite y su tanque de 2.64 galones no sube mucho en el peso total; el manillar es ancho y brinda una posición cómoda, los posapies dan un poco de deportividad obligando a llevar algo flexionadas las rodillas, algo que solo será penalizado si se es un piloto de talla muy alta, los recorridos urbanos se llevan placenteramente, tuvimos momentos donde nos dejamos llevar de la moto y ya había pasado casi una hora, apenas aparecían los primeros indicios de cansancio, por lo cual la prueba de recorrido en ciudad se la lleva con honores, es una máquina que puede ser una compañera ideal si tu trabajo requiere pasar mucho tiempo sobre ella. Las vibraciones nunca fueron un problema, se nota que TVS ha trabajado mucho en este apartado desde sus modelos Apache de 2 válvulas, en la Raider 125 las vibraciones se presentan un poco estando la moto en ralentí, pero no es nada que se perciba invasivo o incómodo, ya en movimiento e incluso arriba de revoluciones la moto no vibra en exceso, prueba de ello, sus retrovisores que siempre dan una imagen nítida al rodar.

Un gran sonido del escape dan gusto a todos los sentidos. Un deleite en esta prueba a fondo TVS Stop trasero LED

Hora de tomar ruta

Pasamos rápidamente los 500 kilómetros y se realizó el primer mantenimiento y cambio de aceite de la Raider 125 en el centro autorizado Auteco, así que después de realizado el trabajo nos dispusimos a tomar carretera para conocer las virtudes de la moto en otros ambientes; Tomamos ruta entre la parte montañosa de Caldas con los límites de Antioquia la Raider invita a ser deportivos en las curvas, con un chasis ligero y que transmite seguridad, aunque en los posapies del piloto hay unas guías que tocan el asfalto para informar que estamos llegando al límite de inclinación, realmente es el gato central el que primero da aviso de ésta situación, especialmente si llevamos un segundo a bordo, por lo cual nos limitamos un poco, así que para aquellos que disfruten de un rodar alegre por curvas deben considerar retirar el gato central, ya que la moto realmente se desempeña bien en este tipo de conducción gracias a su torque de 11 Nm que nos ayuda a recuperarnos muy bien en las curvas, incluso perdonando si hemos olvidado reducir una marcha para salir con más contundencia, es una moto que perdona este tipo de errores, las suspensiones son algo justas, el monoamortiguador trasero se puede regular en 5 puntos en precarga pero tiene mucho rebote, aun así van bien con el conjunto.

Tapa de combustible con bisagra

La Raider se sostiene bastante bien en velocidades crucero entre 75 y 90 km/h con dos a bordo, en cuanto a la velocidad tope llegamos a ver 116 km/h en el tablero, eso sí solo con el piloto sobre ella. Algo que notamos fue unos cortes de gas o ‘ahogos’ entre las 6500 y 7000 RPM cuando queríamos exigir la moto, algo que iba siendo algo más notorio a medida que pasábamos más allá de los 1800 metros sobre el nivel del mar, lo que suele ser común en motos alimentadas por carburador, llegando a los 2500 msnm el rendimiento de la moto bajó y los cortes de gas eran más intensos así que simplemente hicimos un ligero ajuste en la mezcla aire/gasolina en el carburador y la mejora fue bastante notoria; Ya con este ajuste la Raider nos logró subir hasta cerca de los 4000 msnm sin problema llegando al Alto de Letras donde el clima nos privó de ver el majestuoso Nevado del Ruiz, pese a la altura la motocicleta encendía al primer toque y mantenía el ralentí; Si agradeceríamos que TVS de la mano de Auteco incorporará pronto la unidad a inyección ya que es una moto que se presta mucho para viajar y con este sistema los viajes serían más cómodos.

Al igual que en ciudad, la Raider 125 se tardaba en pasar factura en cuanto a la fatiga a sus ocupantes y con tan solo unos minutos de descanso para humano y máquina se retomaba la ruta con mucha frescura. El consumo durante la prueba fue algo variable, otro atributo al sistema de alimentación; En ocasiones teníamos consumos de 130 km/g y luego subía hasta los 160 km/g con el mismo régimen de uso, la media en la que más se ubicó fue en los 135 km/g; En cuanto a la autonomía podíamos recorrer tranquilos los 300 km, en ocasiones el testigo de combustible encendía en los 260 km recorridos, pero éramos conscientes de que teníamos una buena reserva a disposición, cuando se enciende el ‘F trip’ o viaje de reserva, podemos recorrer hasta unos 80 km para llegar a cargar combustible pero no recomendamos que se fíen tanto de esto, siempre lo más sano es acudir a la estación de servicio lo más pronto posible.

El imponente tanque y su conjunto óptico la hacen destacar frente a sus rivales.

Durante la prueba a fondo poco fue lo que nos enfrentamos a la lluvia, pero allí vimos otro de los puntos a mejorar de la Raider, sus llantas o cubiertas, de marca Remora, al primer contacto con superficie mojada nos avisaron que debíamos bajar (y bastante) el ritmo, siempre es prudente hacerlo en lluvia, pero que sea la llanta la que dé el aviso tan pronto, ya nos da a entender que nos abandonará inmediatamente en un imprevisto. Los frenos van muy bien, no contamos con ABS y el freno trasero es de tambor, pero funciona bastante bien la verdad, muy dosificable y contundente cuando se le necesita, aún así por el precio de la moto, podría traer freno de disco trasero para darle un plus en este apartado. En cuanto a la iluminación la Raider 125 se hace ver tanto en el día como en la noche, la luz baja o media tiene una buena amplitud y una inclinación muy acertada, en cuanto a la luz alta o plena, se queda algo corta.

Fueron 3000 kilómetros recorridos con la TVS Raider 125, allí cada kilómetro fue un disfrute para los sentidos, el tablero brinda información muy completa y de fácil lectura, el motor es alegre, la ergonomía es de las mejores en su categoría y la moto invita a que salgamos con ella a cualquier parte, ya sea a trabajar, a estudiar o a disfrutar de kilómetros sobre ella.

Destacamos los detalles como las guías en los posapiés

En la prueba a fondo TVS Raider, Nos gustó:

Ergonomía

Confort

Estética

Equipamiento

Sonido y respuesta del motor

Por mejorar:

Freno trasero de tambor

Llantas o cubiertas

Luces altas

Prueba para La Revista De Motos, edición 172 por Sebastián Zamora

Ver Video de la Prueba a Fondo TVS Raider 125