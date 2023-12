La joya de Varese brilla en el EICMA.

Inspirada en la Cagiva Elefant 900 Lucky Explorer, campeona del Dakar 1990 y 1994 y portando el nombre del piloto vencedor a bordo de ella, Edi Orioli, nace una motocicleta única en su clase, la cual vimos en el EICMA 2022 como prototipo y bajo el nombre Lucky Explorer 9.5, y ahora en la edición 2023 del EICMA se presenta como una realidad con el nombre oficial de MV Agusta LXP Edi Orioli Edizione Limitata, la cual estará destinada para tan solo 500 afortunados y a continuación, te contamos los detalles que la hace tan excepcional.

Nuevo motor de 3 cilindros de MV Agusta

La marca de Varese ha bautizado a la nueva LXP Edi Orioli Edizione Limitata como la primera moto trail de lujo debido a su configuración única, sus prestaciones de alto nivel y una serie de detalles que no a comparan con ninguna otra moto en el segmento, iniciando por el propulsor totalmente nuevo de 3 cilindros en línea DOHC que cubica 931 CC, con refrigeración líquida, el cual entrega una potencia máxima de 124 caballos vapor a las 10.000 vueltas y un par motor de de 102 Nm a las 7000 RPM, donde el 85% está disponible a tan solo 3000 vueltas. El peso del bloque motor es de tan solo 57 kilogramos, haciendo que el conjunto total logre un contenido peso de 220 kg en seco, siendo una de las más ligeras en su categoría; MV Agusta declara una velocidad punta de 230 km/h y una aceleración de 0 a 100 en 3.7 segundos.

El lujo de la libertad

Estéticamente el trabajo es impecable, con formas muy dakarianas, un asiento plano de buenas dimensiones de dos piezas, los colores de la Elefant Lucky Explorer son fácilmente identificables, con unos guiños del logo de aquella época en varios de sus apartados como por ejemplo los hand savers. La doble óptica de Full Led es una hibridación entre el pasado y el presente. El conjunto es voluminoso y es un deleite a la vista, ya sea que se trate de moteros jóvenes o veteranos, pues su estética es un lujo que no pasará desapercibido por donde pase.

El chasis de acero de doble cuna con un subchasis extraíble multitubular, se caracteriza por ofrecer una alta resistencia longitudinal y de torsión, dispuesto a soportar terrenos exigentes y largas jornadas con un segundo a bordo y el equipamiento.

Las suspensiones de la MV Agusta LXP Edi Orioli Edizione Limitata están firmadas por Sachs, iniciando en la parte delantera con una horquilla invertida de 48 mm de diámetro y 210 mm de recorrido ajustable en todos los parámetros; Atrás el monoamortiguador de anclaje progresivo al basculante de aluminio, ofrece un recorrido total de 210 mm y es igualmente ajustable en todos los parámetros.

Las ruedas de 21 pulgadas adelante y 17 atrás fueron encomendadas a Takasago Excel para los rines de aluminio que no requieren cubiertas con neumático, hablando de las cubiertas, estas son Bridgestone Battlax Adventurecross AX41, muy aptas para el doble propósito.

La frenada se encomienda a Brembo, con pinzas delanteras Stylema que muerden 2 discos de 320 mm de diámetro, mientras que atrás una pinza Brembo de doble pistón muerden un disco de 265 mm de diámetro; la frenada se apoya en un sistema ABS con detección de paso por curva y sistema anti lifting o de elevación de rueda.

Equipamiento hecho arte LXP Edi Orioli

El despliegue de electrónica y asistencias en la LXP Edi Orioli Edizione Limitata es tan refinado como todo en su conjunto, se ofrecen 5 modos de conducción con un de uso específico en terreno destapado, el nivel de intervención del ABS es ajustable con opción de desconexión total, el control de tracción también es configurable, el kit electrónico se complementa con un control de crucero, control de lanzamiento, inmovilizador GPS, sistema antirobo y quickshifter bidireccional.

En el equipamiento se cuenta con una pantalla TFT de 7 pulgadas configurable, con cubierta resistente a los rayos UV y los rayones, cuenta con conexión a dispositivos móviles con la aplicación MV Agusta My Ride, la cual permite gestionar llamadas, música y elementos más complejos como la configuración de la motocicleta y ubicación satelital con actualización OTA (Over The Air). El kit de sonido/potencia es refinado gracias a un escape Termignoni de titanio con punta de fibra de carbón hecho específicamente para la MV Agusta LXP Edi Orioli.

Finalmente, MV Agusta ofrece en la LXP Edi Orioli crash bars con luces auxiliares, maletas laterales en aluminio, un cubre cárter en aluminio y un kit de lujo de madera que contiene un certificado de autenticidad de la unidad y el escape Termignoni para ser instalado.

El precio no ha sido divulgado oficialmente, ya que las personas interesadas deben ponerse en contacto directo con su tienda MV Agusta oficial más cercana y eso incluye por supuesto a la tienda oficial en Colombia.

Sebastián Zamora

