Misiles 2006 – R1 – R1 LE – R6 – ZX10R

No hay cuartel en esta guerra por conseguir la mejor deportiva. Durante los últimos años los fabricantes japoneses no han depuesto sus arsenales y permanecen al acecho de los descuidos de sus rivales, conoce los misiles 2006.

Este artículo fue publicado originalmente en nuestra revista impresa, edición 59, del mes de septiembre del 2005, esperamos que el material que hoy compartimos con ustedes sea de su agrado.

Misiles 2006

El primer cañonazo fue de Yamaha con la aparición de la R1 en el 98 que sacudió el segmento de las superdeportivas, la respuesta no se hizo esperar mucho tiempo, llegaron nuevas evoluciones de la Suzuki GSXR1000 y Honda repuntó con la completamente nueva CBR 1000RR. La última en mostrar sus armas fue Kawasaki, quien dejó pasar un largo tiempo luego de que la ZX11 (considerada la más rápida y potente moto de serie durante varios años), fuera destronada y en el 2003 dejó a todos boquiabiertos con el lanzamiento de la ZX-10R, la más agresiva y radical de la categoría. Cuando todo parecía indicar que a la R1 le habían llegado sus némesis con la aparición de las últimas evoluciones de la GSXR y de la CBR, la marca de Iwata arremetió sin misericordia aprovechando la inmejorable ocasión que le ofrecía la celebración de sus 50 años y ahora nos deslumbra con las nuevas versiones de la R1, sobresaliendo la espectacular LE (Limited Edition). Pero no fue la única, Kawasaki ha lanzado también la segunda generación de la ZX-10R y las demás marcas seguramente estarán desarrollando sus arsenales para continuar esta guerra en la que todavía no se vislumbra un ganador.

YZF R1, la última evolución

Estamos ante la quinta generación de la YZF R1, una moto que desde su aparición en 1998 revolucionó el segmento por su diseño agresivo y sus características de manejo, rasgos que han cobrado más fuerza con cada renovación y que con en este último cambio le han dado a la moto un carácter aún más deportivo.

La R1 2006 tiene 3hp más de potencia y promete tener un carácter más deportivo que su antecesora. 25 años después, la TZR500 de King Kenny posa junto a la nueva R1 que usa su misma decoración.

El motor mantiene sus características principales, sigue con la disposición de 4 cilindros en línea y 20 válvulas, sin embargo ahora cuenta con 3hp más de potencia alcanzando los 175hp a 12.500rpm, el aumento se debe al trabajo realizado en los sistemas de admisión y de escape. Las guías de las válvulas de admisión fueron recortadas 5mm y con esta reducción que equivale al 15%, se consiguió disminuir el coeficiente de fricción con la consecuente ganancia de potencia, también se trabajó en los ductos por los que fluye el aire hacia la cámara de combustión, obteniendo un llenado más eficiente del cilindro. Otros elementos que fueron modificados son el tensor de la cadena de distribución, el eje del cambio que ahora es 5mm más largo y el conjunto del embrague que ahora permite un mayor flujo de aceite en todo el sistema reduciendo el desgaste.

En la parte ciclo, el espesor de las paredes del chasís fue reducido hasta 1mm en algunos puntos, con esto los ingenieros consiguieron reducir un poco la rigidez en las áreas de los soportes del motor y de la columna de dirección buscando dar a la moto un comportamiento más sensible. También fue mejorado el recubrimiento de las barras de la suspensión delantera, aplicando una aleación de oro, que logra minimizar la fricción y atrás se alargó la tijera en 20mm para reducir la tendencia a hacer caballitos al apretar fuerte el acelerador en la salida de las curvas.

Colin Edwards prueba la R1 LE de la que sólo se producirán 500 unidades.

YZF R1 LE, para coleccionistas

Esta es una nueva edición limitada de la R1 creada para conmemorar los 50 años de Yamaha y serán sólo 500 los afortunados que puedan tener una de estas joyas. Viene en dos versiones cromáticas la primera enteramente negra con los logos, el nombre y los bordes de los rines en color dorado; la segunda está decorada con los colores amarillo y negro de la máquina de carreras usada por King Kenny en los 70 y más recientemente por Valentino y Colin durante el GP de Laguna Seca.

La YZF R1 LE está decorada con los colores de carrera usados en los 70 y a ella se han incorporado suspensiones y rines muy similares a los usados por Rossi en la M1 de MotoGP. Así son los misiles 2006, poderosos y atractivos

Pero la verdadera diferencia respecto a la R1 de serie está en sus componentes. Las suspensiones fueron desarrolladas por Öhlins y se basaron en las que equipa la M1 de Rossi, adelante monta barras invertidas de 43mm completamente regulables al igual que el monoamortiguador. Los rines son Marchesini en aluminio forjado, 400gr más livianos que los de serie y tienen el diseño de los utilizados en Moto GP. Las llantas son unas Pirelli Diablo Corsa de comprobado carácter racing. El botón del arranque cumple la función además de control para llevar el tiempo de las vueltas.

En la parte mecánica la potencia sigue igual a la de serie con 175hp pero esta LE pesa un kilo más (algo curioso que Yamaha no ha explicado aún), el embrague por otro lado, cuenta con sistema antibloqueo que reduce el efecto del freno motor y el bloqueo de la rueda posterior al bajar las marchas, tal como se usa en la máquina de MotoGP.

Sobre estas líneas se aprecia la nueva R6.

Yamaha R6, nuevas emociones

Tremenda sorpresa nos tenía guardada la casa de Iwata para el 2006 al reinventar por completo su caballo de batalla en la clase media de las deportivas. Una moto que desde su aparición hace varios años siempre se ha mantenido entre las top de la categoría y ahora ha sido objeto de una renovación completa que, según los ingenieros de Yamaha, la pone en un nivel mucho más alto en lo que se refiere a su desempeño. Porque en cuanto a estética nadie puede negar que la nueva R6 es sencillamente espectacular.

Empezando por su carenado, la parte frontal es completamente nueva, la cúpula, la nariz y las luces han cambiado de forma para mejorar el ángulo de ataque de la moto. La cola también se ha renovado, siendo una pieza mucho más compacta y aerodinámica que termina en una punta afilada en la que solo va la luz del stop; las direccionales van montadas más abajo en el soporte de la placa, que es una pieza exquisita hecha en aluminio y de fácil remoción para beneficio de quienes piensen llevarla a los circuitos de vez en cuando. El silenciador es una pieza bastante corta al estilo GP, elaborado en titanio, que se destaca por ser diferente a todo lo visto. Las combinaciones cromáticas son: amarillo y negro “50 aniversario”, azul y blanca, blanca y roja que se asemeja a la decoración de la primera serie y por último hay una versión totalmente negra.

La R6 2006 es una moto completamente nueva, su motor ha ganado nerviosismo y alcanza las 17.500rpm. Su chasis es nuevo y ha visto reducida la distancia entre ejes para ganar mayor agilidad en la entrada y salida de las curvas.

El chasis es nuevo también, la tijera ha cambiado de forma y es ahora 5mm más corta, con esto la moto tiene menos distancia entre ejes, de 1.385 pasó a 1.380mm, de igual modo disminuyó el largo total que de 2045 pasó a 2040mm; la altura de la silla por el contrario aumentó su distancia respecto al piso en 20mm quedando en 850mm. Con estas modificaciones la R6 adquirió una geometría más agresiva que favorece el comportamiento de la máquina a la entrada y salida de las curvas.

Las suspensiones son similares a las del modelo anterior, adelante la horquilla equipa unas barras invertidas regulables de 41mm y el monoamortiguador posterior sigue siendo regulable en precarga y extensión. Los frenos se mantienen inmodificables con doble disco delantero de 320mm y pinzas radiales de cuatro pistones y un solo disco trasero de 220mm.

En el motor cambiaron el diámetro y carrera de los cilindros, el primero es ahora de 67mm (antes era 65.5) y el segundo quedó en 42.5 cuando antes tenía 44.5 mm, con estas modificaciones se busca alcanzar un régimen de trabajo más alto, de hecho Yamaha declara que el nuevo propulsor llega a la línea roja en ¡17.500rpm! La otra variación importante es la inclusión de la válvula EXUP en el sistema del escape con los consabidos beneficios que esta trae al desempeño del propulsor en toda la curva de potencia. La configuración es la misma, 4 cilindros en línea, DOHC 16 válvulas refrigerado por líquido, alimentado por inyección directa; la fábrica no ha suministrado más datos acerca de su potencia.

Kawasaki quiso mantener el espíritu agresivo de su ZX-10R que sigue siendo la más radical.

Kawasaki ZX-10R Reina de los circuitos

Desde hace dos años cuando Kawasaki lanzó al mercado la ZX-10R, quedó muy claro para todos que la marca japonesa no estaba tratando de seguir los pasos de sus rivales, por el contrario, aprovechando la experiencia acumulada en el campeonato de SBK (Superbike), produjeron una moto “de carreras” matriculable, estableciendo con ella una diferencia radical frente a la R1, la GSXR 1000 y la CBR 1000RR.

El modelo 2006 mantiene intacto su espíritu 100% racing, pero muchos de sus componentes han sido revisados, reacomodados y cambiados con el propósito de obtener una máquina igualmente potente pero mucho más controlable por un piloto normal.

Exteriormente fue modificada en la zona frontal, manteniendo la toma de aire “Ram Air” en la parte central pero ha sido reposicionada, las farolas son ahora más compactas, incluyen las direccionales y se asemejan mucho a unos ojos rasgados, detalle que no será del gusto de todos. Para disminuir las turbulencias que se producían en la parte posterior del primer modelo, el sillín cambió de forma; los dos escapes (que han ganado mucho en apariencia) ahora salen bajo el sillín y no a los lados; las direccionales traseras y el stop fueron integradas al carenado de la cola mejorando así el coeficiente aerodinámico de la Kawa. Sus formas han sido desarrolladas para facilitar el manejo en pista, el tanque es cóncavo en la parte superior para poder acomodarse mejor tras la cúpula mientras sus líneas laterales permiten que tanto brazos como piernas encuentren un eficiente apoyo y protección aerodinámica en cualquier condición.

La cola reformada de la ZX-10R luce impresionante con su diseño afilado y las terminaciones de los escapes, verdaderos misiles 2006

Buscando mejorar la repartición de los pesos, en aras de conseguir que el centro de gravedad quedara más alto y darle mayor agilidad a la moto, el motor ahora va más alto y más inclinado hacia delante, de 20° el bloque de cilindros ahora tiene 23°, tras éste fueron ubicados el alternador y el motor de arranque para lograr un conjunto más compacto.

La geometría del chasis cambió por completo, los anclajes del motor y el eje de la tijera fueron reforzados para aumentar la rigidez; el eje de la tijera está ubicado más arriba para que en combinación con la nueva llanta de impresionantes dimensiones (190/55ZR17) mejore la tracción de la moto en la salida de las curvas. Para compensar la menor distancia de la tijera, el ángulo de la columna de dirección (que va montada sobre nuevas piezas de fundición) está más inclinada hacia delante, gracias a esto se conserva la distancia entre ejes en 1385mm.

El 4 cilindros en línea de 998cc, 185hp y 16 válvulas de la ZX-10R equipa un nuevo sistema de inyección electrónica con atomizadores de 43mm que garantizan el ingreso de una mezcla más homogénea a la cámara. Este sistema en combinación con una volante de mayor masa, permiten que la respuesta del motor sea más lineal a partir de los regímenes medios obteniendo un mejor control a la salida de las curvas.

El sistema de escape fue revisado también y ahora cuenta con dos catalizadores para cumplir la norma Euro 3, está completamente elaborado en titanio e incorpora una válvula electrónica que regula la salida de los gases con lo que se beneficia aún más el comportamiento del motor cuando se rueda a medio régimen.

Por último, se modificó el sistema de accionamiento de los cambios para conseguir un funcionamiento más preciso y ágil.

Todavía no está confirmada la fecha en que estos misiles saldrán al mercado y tampoco se conoce nada nuevo por los lados de Honda y Suzuki, pero esperamos que en un par de meses ya estén rodando y con suerte podamos tener alguna acompañándonos más adelante en estas páginas. De momento a disfrutar con las fotos y dejemos volar la imaginación. DM

Texto: Daniel Velandia

Fotos: Yamaha – Kawasaki