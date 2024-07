Martín Cárdenas – Madera de Campeón

Martín Cárdenas es antes que nada, un apasionado de las motos y de todo lo que tenga que ver con la velocidad, no en vano ha competido en karts, motocross, automovilismo y velocidad.

Este artículo se publicó originalmente en octubre del 2005 en nuestra edición número 59. Esperamos que sea de su agrado nuestro material de archivo.

Martín Cárdenas es un pionero y está abriendo camino para otros colombianos en Europa y el Mundial de Velocidad

En la pista es un piloto agresivo, que da lo mejor de sí mismo en cada carrera y además posee un talento natural y una capacidad de adaptación increíble que lo han llevado a ganar numerosas carreras en todas las categorías en las cuales ha competido. Pero Martín también es un joven de 23 años, sencillo y alegre, de pocas palabras, a quien la misma determinación que demuestra en las pistas, le ha llevado a participar en la temporada 2005 del campeonato mundial de velocidad en la categoría de 250cc. Sin duda alguna un gran logro para este joven antioqueño de quien seguramente oiremos hablar mucho en los años venideros.

Para conocer más de Martín Cárdenas, su trayectoria como piloto y su participación en el mundial, hace poco hablamos con él y nos contó muchas cosas de su vida y de su pasión por las carreras.

Martín es un joven sencillo, alegre y de pocas palabras que gracias su determinación en las pistas ha llegado a la temporada 2005 del mundial de velocidad en la categoría 250cc.

DM – ¿Cómo fue tu inicio en las competencias de motos?

Martín Cárdenas – A principios de los noventa, comencé en la academia de Nicolás Stankov, quien fue varias veces campeón nacional de motocross y un gran impulsor de este deporte en nuestro país.

Gracias al apoyo de mi familia comencé a competir en la categoría de los 80cc y logré ganar los campeonatos del 93 y 94. En el 95 quise correr en 125 pero los directivos no me lo permitieron por mi edad, por esta razón competí ese año con una YZ 80 convertida a 105cc y a pesar de la diferencia con las motos de 125cc, gané varias carreras y en el 96 y 97 fui campeón nacional.

En los años siguientes alterné el motocross con el automovilismo y aunque logré algunos triunfos, me di cuenta que lo mío son las motos. En el 2000 decidí probar suerte en Estados Unidos y a pesar de que logré algunas buenas participaciones me di cuenta que el motocross ya no me gustaba tanto como antes y preferí regresar a Colombia.

Después de esto comencé a correr en velocidad, primero con una Yamaha DT y luego con una Kawasaki Victor con la cual corrí seis meses en varias ciudades del país y la verdad, me fue muy bien y decidí enfocar todos mis esfuerzos en esta modalidad.

DM – ¿Cuéntanos cómo llegaste a Europa?

MC – A finales del 2002 decidí probar suerte en España, donde se organizan muchos de los mejores campeonatos del mundo. Cuando llegué no conocía a nadie, sólo a mi hermana que vivía en Barcelona. De inmediato llamé a la Federación Española de Motociclismo y pregunté si podía correr las dos últimas válidas del campeonato nacional (CEV) en la categoría supersport (motos de 4T y 600c.c. derivadas de máquinas de serie), me dijeron que sí y alquilé una moto para participar. En la primera carrera, aunque todos en el equipo me decían que no lograría ni siquiera clasificar, termine de séptimo y en la otra, que fue la última de ese año, logré el cuarto puesto y en el equipo celebraron como si hubiera ganado el campeonato.

En el 2003 participé toda la temporada corriendo en el equipo del ex-piloto español Luis D’antin. Fue un año muy accidentado y logré el séptimo puesto entre treinta participantes, además gané la última carrera de la temporada. Ese mismo año, en una escapada a Colombia, me coroné como campeón latinoamericano de supersport en Tocancipá a bordo de una Ducati 748, con la cual logré además el record de vuelta para la categoría.

En el 2004 pasé al equipo Promo Racing y de 7 carreras que constaba el campeonato, subí al podio cinco veces, gané cuatro carreras y conseguí el campeonato, lo cual fue una de las mejores satisfacciones que he tenido en mi vida. Esta victoria me abrió las puertas al mundial. Los mismos organizadores del campeonato español me ayudaron a hacer los contactos con el equipo alemán Aprilia Germany que compite en la categoría de los 250cc. y aquí vamos.

Ha logrado puntuar en dos de las carreras, un mérito si tenemos en cuenta que es su primera temporada y que su moto está muy por debajo del nivel de las oficiales.

DM – ¿Has tenido un buen cubrimiento por parte de la prensa especializada a pesar de ser ésta tu primera temporada, a qué crees que se debe esto?

MC – Ser colombiano es un factor que juega a favor mío porque la atención en los países latinoamericanos por el mundial ha ido en aumento en los últimos años y la presencia de pilotos de este continente incrementa el interés de los medios de comunicación, además solo hay otro piloto latinoamericano en 250cc, el argentino Sebastián Porto.

DM – ¿Cómo te fue con la adaptación a la nueva máquina y al equipo?

MC – Ha sido duro porque en el CEV corrí con una Yamaha R6 adaptada para carreras, en cambio esta es una moto 100% de carreras y todo es diferente, la entrega de la potencia es salvaje en la Aprilia y la frenada es impresionante, por eso hay que tener más cuidado porque en cualquier momento la moto te puede tirar al piso si no haces las cosas bien, la velocidad en curva es mucho más alta y la retención del motor, al ser 2 tiempos, no existe, y me ha costado trabajo adaptarme a esto. He tenido que aprender muchas cosas nuevas en poco tiempo, pero en general creo que vamos bien y cada día mejoro más.

Esta es la moto con la que corre Martín Cárdenas en la categoría intermedia del mundial de velocidad

Con la gente del equipo me la llevo bien. Hay dos mecánicos por moto, un jefe de motores y un jefe de chasís y además el dueño del equipo que es el jefe de todos. La relación con Chaz Davies es buena y él me ha ayudado mucho. De todas maneras este es un equipo privado con recursos limitados y solo nos vemos los días de carrera, si mucho nos comunicamos por e-mail pero no hay mucho acompañamiento en la parte deportiva ni personal por falta de dinero para hacer entrenamientos entre las carreras. Yo mismo soy el que me marcó un programa de entrenamiento físico para estar en forma y también entreno haciendo motocross.

DM – ¿Qué pasa por la cabeza cuando se compite a más de 200km/h?

MC – Todo pasa demasiado rápido, solo hay tiempo de pensar en lo que está sucediendo en la pista, tratas de estar concentrado y aunque siempre existe el peligro de una caída, son pensamientos que trato de evitar al máximo.

Martín Cárdenas junto a su compañero Chaz Davies justo antes de una carrera.

DM – ¿Qué piensas de algunas personas que dicen que tus resultados hasta ahora han sido muy pobres?

MC – Hay una regla en el campeonato del mundo que dice que sólo pueden correr quienes logren un tiempo de clasificación menor al 107% del mejor tiempo. Así que estar dentro de los clasificados con una moto a la que apenas me estoy adaptando, que es inferior en potencia y prestaciones a las oficiales y en pistas que no conozco, es de por sí un logro. Además he llegado en la zona de puntos en dos carreras y por eso he recibido elogios de la prensa especializada. Por todo esto considero que el balance para mi ha sido muy positivo. Por otra parte, ésta que es mi primera temporada en 250cc, la he tomado más como de aprendizaje y adaptación y hay que ser conscientes de eso.

DM – ¿Qué ha sido hasta ahora lo más duro de tu participación en el mundial?

MC – Lo más difícil ha sido el dinero. En el mundial existen dos tipos de equipos, los que reciben el apoyo directo de las fábricas (los oficiales) y los que sólo tienen las motos (los privados) que es en el que estoy yo. Por ejemplo a mí no me pagan un salario y en general las condiciones son precarias. Gracias a Dios he tenido a mi familia que siempre me ha apoyado. En Colombia he tocado las puertas de muchas empresas pero hasta ahora de todas he recibido una respuesta negativa, de todos modos seguimos buscando.

DM – Pero en tu página web vimos la moto y el traje de cuero pintado con el logo de Café de Colombia.

MC – Ese fue un patrocinio que estuvimos a punto de conseguir, incluso hubo un momento que lo dábamos casi por hecho y por eso corrí una de las carreras con la moto pintada así, pero al final no se dio.

DM – ¿Qué es lo que más te gusta y lo menos del ambiente del mundial?

MC – Lo que más me gusta es el nivel técnico y deportivo que se maneja, el profesionalismo de los equipos es algo increíble. Lo que menos me gusta es la seriedad de la gente, todo el mundo está metido en su propio cuento y casi no hay tiempo para nada más que para trabajar.

DM – ¿El mejor y el peor circuito?

MC – Hasta ahora todas las pistas me han parecido excelentes, pero la más bacana ha sido Donington Park en Inglaterra, la de Alemania es muy buena también pero es la que menos he disfrutado.

DM – ¿Cuáles son tus planes para el futuro?

MC – Por el momento mi prioridad es terminar cada carrera, entrar en la zona de puntos y en adquirir experiencia para ser cada vez más competitivo. Respecto al futuro me gustaría llegar a estar en la categoría de MotoGP, es complicado pero esa es la idea.

Son varios los aficionados que le piden autógrafos en cada una de las pistas que visita el mundial

Desde estas páginas, le deseamos a Martín Cárdenas mucha suerte en lo que falta para concluir la temporada 2005 y estamos seguros que lo mejor está por venir, que serán muchas las satisfacciones que nos proporcione este joven piloto antioqueño, que desde ya está haciendo historia en el motociclismo mundial.

Sus propósitos para este año son conocer los circuitos y acumular toda la experiencia posible para mejorar su desempeño en el próximo campeonato. Martín Cárdenas ha tenido que acostumbrarse a las cámaras y a las constantes entrevistas.

Entrevista: Mauricio Gallego. Fotos:Moto GP – Johan Sito

Edición 59