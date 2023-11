Kymco Spike 125R – Una moped con estilo

Una nueva contendiente se acaba de sumar a la disputa en el segmento de las moped de 125cc y viene bien preparada para dar una dura lucha a sus rivales. Spike 125R, sus señas particulares son: un diseño impactante, importantes innovaciones tecnológicas y un desempeño que seguramente la pondrá entre las mejores de su categoría. H

Nos referimos a la Spike 125R, el tercer modelo de la casa taiwanesa Kymco, bastante reconocida no solo en Colombia sino en Europa y principalmente en España por la buena calidad y el desempeño de sus productos que en nuestro país son ensamblados desde hace varios años por Auteco.

La Spike 125R es una moto muy cómoda gracias a la posición de las estriberas, a la altura del asiento y la amplitud del manubrio.

Todo en ella denota su buena calidad y el especial cuidado que han puesto sus creadores. La primera muestra de ello es su apariencia moderna y bastante llamativa gracias a su estilo deportivo, rasgo que se resalta con la decoración que combina colores intensos como el naranja, el rojo, el azul o el gris con trazos negros, consiguiendo un efecto impactante. Otro buen detalle presente en toda la moto, es el impecable acabado de cada una de sus piezas y el perfecto ajuste de todos los plásticos. Los comandos son dignos de una moto de mayor cilindrada y el izquierdo integra la leva del choke y el interruptor de luces de paso. En el tablero, que incluye toda la información habitual en este tipo de motos, se destacan el reloj del velocímetro y el medidor de combustible ambos de fondo blanco que ofrecen una información clara a cualquier hora gracias a la buena iluminación que permite una fácil lectura durante la noche, adicionalmente en el tablero encontramos un pequeño y muy útil bombillo azul que cambia a rojo para indicarnos cuando ha llegado el momento de cambiar el aceite al motor. Otros elementos que contribuyen a resaltar el particular estilo de esta 125 son: su farola (con un potente haz de luz gracias al bombillo halógeno), el guardabarro delantero que por su forma nos recuerda al pico de un pájaro, las tapas laterales con una línea curva estilizada que se integra muy bien a la esbelta parte trasera de la moto, pieza que a su vez está rematada con un stop bastante visible, sobre el que se encuentra un bonito spoiler que cumple la función de agarradera para el pasajero. Tampoco podríamos dejar de anotar el acertado efecto estético que produce la suspensión trasera sin amortiguadores a la vista, con su tijera de sección cuadrada y un guardacadena de corte muy deportivo. A esto se suman los soportes de los tabacos traseros y por supuesto las robustas placas centrales del chasis y las cubiertas de plástico negro mate que envuelven la parte media y que le dan un aspecto de solidez a la moto.

Su figura es bastante llamativa, gracias al aspecto deportivo de la Spike 125R.

Pasando al aspecto técnico, tenemos un motor monocilíndrico 4T de 120cc, refrigerado por aire que entrega 8,8 caballos a 8.750rpm con un par máximo de 8.2Nm a 4.500rpm y una caja semiautomática de cuatro velocidades. Sin embargo lo más llamativo de la Spike lo encontramos en su parte ciclo, al levantar el asiento nos encontramos con un robusto chasis tubular integrado por varias secciones soldadas entre sí, que a simple vista promete una alta rigidez, la misma sensación que dan la tijera de sección rectangular, cuyo eje va anclado a dos generosas platinas soldadas en la parte central del chasis, y el mono amortiguador posterior. Todo esto nos hace pensar en un comportamiento dinámico muy superior a lo que cabe esperar de una moped. La suspensión delantera está confiada a una horquilla hidráulica convencional y la trasera a un monoamortiguador tipo Uni-Track. En el apartado de los frenos la Spike monta adelante un disco de 240mm con pinza de doble pistón y atrás un disco de 220mm y una mordaza de las mismas características que la anterior, siendo el mejor sistema de frenos de la categoría.

El tablero es de fácil lectura y cuenta con indicador de cambio de aceite.

Pero las sorpresas no paran aquí. Al subirnos encontramos una posición de manejo muy agradable y relajada, en parte gracias a un sillín bastante cómodo, que además tiene una correcta distancia al piso, que le permite incluso a las personas de baja estatura llegar al suelo con ambos pies, pero además la ubicación de los posapies, que están bastante bajos, ofrecen una relajada postura de las piernas, aunque el pie izquierdo no se apoya del todo sobre el tabaco porque la palanca de cambios (que está más alta) no deja suficiente espacio. Por último, tenemos un manubrio más ancho de lo normal y estos centímetros extra se traducen en un mayor control en todo momento. El pasajero también disfrutará de suficiente confort, proporcionado por el amplio asiento de dos niveles, y por los posapies que gracias a su ubicación complementan una postura relajada que le permitirá sujetarse muy bien en las frenadas, contando además con el spoiler posterior que resulta bastante eficaz como agarradera.

En ciudad la Spike 125R es todo un juego, su comportamiento es muy agradable, arranca y acelera bien, frena con total aplomo, aunque al disco trasero es mejor cogerle el ritmo porque puede sorprender a más de uno con su potencia que llega de golpe. El motor responde con fuerza desde que se abre el acelerador y transmite pocas vibraciones, perceptibles levemente en los tabacos cuando se lleva muy revolucionado. A la hora de escabullirse entre los demás vehículos, la Kymco resulta supremamente ágil, entre otras cosas, gracias al amplio ángulo de giro, que alcanza casi los 90° facilitando enormemente el ratoneo, y a que la moto se deja llevar al ritmo que uno quiera sin ver comprometido el equilibrio en ningún momento, a pesar de que alcanza los 104kg de peso. El desempeño de las suspensiones es interesante, tal vez algunas personas necesitan acostumbrarse a su carácter deportivo pues tienen un recorrido corto y son bastante rígidas, siendo este el único aspecto que penaliza al confort de marcha cuando el piso no se encuentra en buenas condiciones, pues no hay un recorrido suave que le permita absorber adecuadamente las irregularidades del camino, pero que en contraparte, aseguran un comportamiento firme en las curvas. Con respecto a su consumo, durante el tiempo en que rodamos la moto (casi siempre en la ciudad), ésta arrojó un promedio de 150km/g, cifra bastante buena y más aún si tenemos en cuenta que al tanque le cabe algo más de un galón, permitiéndole alcanzar una autonomía cercana a los 170km, una de las mejores en esta categoría.

La canasta es un accesorio muy útil para algunos.

Fuera de la ciudad, esta Kymco es aún más divertida y es en los trayectos con bastantes curvas donde realmente se perciben las bondades de las suspensiones y la óptima rigidez del chasis, de hecho la Spyke tiene un comportamiento que se asemeja más al de una moto (de las que llevan el tanque entre las piernas) que al que se acostumbra encontrar en un vehículo de su especie, hace gala además de una impecable maniobrabilidad y estabilidad en cualquier situación, cruza con un aplomo impresionante y una firmeza total y no pierde estas virtudes al llevar pasajero, siendo muy rica de llevar en estas condiciones. Las llantas Kenda ofrecen un buen agarre y en general todo su comportamiento brinda sensación de seguridad, al punto de que provoca apretarla a fondo para conocer sus límites, pero entonces llega el aviso de los posapies, que tocan el asfalto con bastante facilidad, limitando el ángulo de inclinación, lo cual obliga a soltar más de lo deseado a la entrada de las curvas. El motor se siente a gusto en todo tipo de condiciones, aunque al comienzo de la prueba cuando la moto apenas tenía 300km, se sentía un poco dormido, sin embargo con los kilómetros esto fue cambiando y para el final contábamos con una máquina enérgica, de buena potencia, capaz de mantener relajadamente un crucero de 90km/h con dos ocupantes y con una suavidad de marcha remarcable.

La caja de cuatro velocidades funciona con gran precisión, a pesar de que la palanca tiene un recorrido bastante largo entre cada una de las velocidades, algo que puede requerir más tiempo del normal para adaptarse, pero más allá de este detalle la caja se comporta como una seda; tiene además una relación plana y sin embargo la moto se mueve bastante bien en los tramos de montaña aunque esto logra afectarla un poco cuando se rueda con acompañante en trayectos muy inclinados, obligando a llevar cada cambio a fondo antes de pasar a la siguiente marcha. Los frenos cumplen un papel importante al momento de llevar la Spike por carretera, el disco delantero es suficientemente potente como para detenerla en pocos metros con solo dos dedos y aún así es dosificable permitiendo que lo podamos usar para hacer correcciones de trayectoria dentro de las curvas. El disco trasero, por el contrario, se muestra menos dosificable y la potencia (que no es poca) llega de golpe, por lo que rodando en solitario es mejor tenerlo como un simple apoyo del disco delantero. Otro buen detalle de la Spyke al rodar por carretera, es la luz de paso que contribuye en gran medida a que seamos vistos con mayor facilidad por los conductores de otros vehículos en el día y especialmente en la noche.

Bajo el asiento, encontramos un pequeño portaobjetos y el tanque de gasolina.

Con el paso del tiempo, el segmento de las moped ha cobrado cada vez mayor fuerza dentro de nuestro mercado, llegando a convertirse en una de las categorías de mayor aceptación en el país, al ser ideales tanto para los hombres como para las mujeres que por igual han encontrado en ellas vehículos sencillos de operar, económicos y supremamente prácticos y ágiles en el uso diario dentro o fuera de la ciudad; con la Spike 125R de Kymco estamos seguros que serán muchas y muchos los nuevos adeptos a este tipo de vehículos, pues se trata de una máquina polivalente y al alcance gracias a su precio de $4.500.000, que le gustará tanto a los jóvenes, que encontrarán en ella una moto, de estética llamativa, dinámica, de buen desempeño y muy divertida de conducir, como a los adultos y a las mujeres que seguramente disfrutarán de su suavidad de marcha, de su bajo consumo de combustible, facilidad de manejo y reducido mantenimiento. DM

Un robusto chasis, suspensión monoamortiguador, tijera cuadrada, son aspectos que diferencian a la Spike 125R de sus rivales.

El disco delantero de 240mm de la Spike 125R es mordido por una pinza de doble pistón otorgándole a la Spyke suficiente potencia para detenerse en pocos metros. El disco posterior de 220mm cuenta con una mordaza igual a la anterior, y requiere de un tiempo para acostumbrarse a su funcionamiento pues la potencia llega intempestivamente.

Texto: Daniel Velandia ([email protected])

Fotos: Juan Carlos Posada

Ficha técnica Kymco Spike 125R Motor Cilindrada

Rel. de Compresión

Potencia Max.

Alimentación

Arranque

Transmisión

Embrague

Susp. Del.

Susp. Tra.

Freno Del.

Freno Tra.

Peso vacío

Capacidad tanque

Precio Monocilíndrico, 4T, OHC,

2 válvulas, refrigerado por aire

120 c.c.

8,8 : 1

8,8HP a 8.750 rpm

1 carburador

Eléctrico y patada

4 velocidades semiautomática

Multidisco en baño de aceite

Convencional

Monoamortiguador

Disco, pinza de doble pistón

Disco, pinza de doble pistón

104 kg. (en seco)

6,5l (1,4 galones)

$4.490.000

Edición 60

