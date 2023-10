Kawasaki ER-6n Prueba de Manejo

Placer a todo nivel.

Kawasaki regresa de manera oficial a la gama alta del mercado con esta Naked de última generación que sin duda será la respuesta perfecta a los deseos de muchos motociclistas que buscan una deportiva apta para todo y para todos. Hablamos de la ER-6n a continuación encontrarás los detalles técnicos, de desempeño y sus principales características.

Vas cuesta arriba, desembocas en la recta luego de un giro a izquierda y aprietas fuerte el puño derecho alcanzando los 130km/h en tercera marcha, llegas al punto de frenada, rebajas a segunda, cruzas la mirada hacia la derecha y la moto sigue tu movimiento como si te estuviera leyendo la mente, te enfrentas a unas “eses” en las que cruzas de un lado a otro sin aflojar hasta llegar al “gancho” que hace un giro en U hacia la izquierda, sueltas… sólo un poco, te acomodas y con la vista puesta a la salida del giro arremetes sin vacilar y cruzas como si fueras por un riel…

Sólo cuando me detuve a tomar un refresco volví a la realidad. Hasta entonces había perdido la noción de todo lo demás y sentía como si viniera de experimentar el más dulce de los sueños motociclistas, pero esta vez el sueño fue verdadero, había encontrado la utopía de las dos ruedas: la carretera perfecta (la vía que une al corregimiento de Palmitas con el alto de Boquerón), y la moto ideal, la nueva Kawasaki ER-6n.

¿ER-6n Diseño japonés?

Más que salida de la mesa de dibujo del departamento de diseño de Kawasaki, la ER-6n parece concebida por los maestros italianos Tamburini o Galluzzi. Mira las fotos con calma y saca tus propias conclusiones, claro que por mucho que las veas, cuando la tengas en frente pensarás que no has visto nada, porque a esta máquina hay que darle la vuelta completa para descubrir todos los pequeños detalles que le dan esa presencia inigualable.

Esta Kawa, es una máquina única en la que cada pieza cumple con un propósito, diseño funcional, extremadamente funcional en este caso y todo recurriendo a conceptos simples de comprobada eficacia. Por ejemplo el chasis de estructura tubular en acero, un esquema que sigue demostrando su polivalencia y que en este caso ha sido aprovechado con una configuración que abraza al motor por la parte superior, a él están firmemente anclados el basculante (también realizado en acero) y el monoamortiguador posterior (regulable en precarga) ubicado al costado derecho, esta disposición permite aplicar un concepto simple y muy efectivo, que dice que una línea recta, en este caso la que va desde la columna de dirección hasta el extremo del basculante, aporta una alta rigidez al conjunto de la moto, de paso, al poner allí el amortiguador se ahorra peso y se logra reducir hasta 785mm la altura del asiento, siendo este uno de los rasgos más distintivos de la ER. Y por supuesto, si de soluciones estético-prácticas hablamos, debemos mencionar el sistema de escape que no sólo es llamativo por su ubicación, sino también por su impecable terminación.

Por lo demás, mirando las imágenes ya te habrás dado cuenta de su aspecto musculoso, encabezado por la farola de triple óptica sobre la que descansa el minimalista tablero de forma piramidal, y a los lados los deflectores laterales que integran las direccionales y las imponentes piezas que sirven de soporte a los tacos, protagonistas de primer orden en la silueta de la moto.

¿Un tetracilíndrico cortado a la mitad?

En Kawasaki tenían muy claro cuál era su propósito al desarrollar esta nueva moto, es decir, una máquina ligera, de volúmenes reducidos que fuera apta para todo tipo de usuarios sin importar su nivel de conducción. Para conseguir este objetivo, los ingenieros, antes que recurrir a soluciones simples como mejorar un propulsor ya existente, partieron desde cero, buscando reducir el volumen y peso en aras de conseguir una mayor maniobrabilidad, para ello tomaron como base el cuatro cilindros de la Ninja ZX-12R y lo cortaron por la mitad, tomando sólo dos cilindros y aumentando la carrera para obtener los 650cc de la ER-6n. Al optar por esta configuración consiguieron, además de reducir el volumen, beneficiarse del comportamiento musculoso en bajo y medio régimen característico en este tipo de motor, al tiempo que guarda suficiente empuje al subir hasta la parte alta del tacómetro que se estira hasta alcanzar el corte de encendido a 11.500rpm, resultando un propulsor que entrega 72hp a 8.500rpm con un par máximo de 6.7kg-m a 7.000rpm.

De la ZX-R heredó también la tecnología de ejes desfasados, derivada de la experiencia adquirida en las carreras de Superbikes, debido a esto, el eje del cigüeñal, el de la caja de transmisión y el de la transmisión secundaria están superpuestos consiguiendo reducir las dimensiones del conjunto motriz y por ende el largo total de la moto; la caja de seis velocidades es de tipo cassette, otra solución traída de las pistas que permite extraer el conjunto de engranajes completo para realizar cualquier mantenimiento con solo remover la tapa del clutch. Otra idea interesante, que sin lugar a dudas tomaron prestada de las deportivas Buell, es la ubicación del escape en la parte inferior de la moto, lo cual permite centralizar las masas, aportando mucho a la maniobrabilidad de la moto, al diseño que es mucho más limpio y llevando a un punto ideal toda la zona de alta temperatura.

Mención aparte merece el sistema electrónico que equipa esta Kawa y que gestiona el rendimiento del motor y la inyección electrónica Keihin, con toberas de 38mm y sistema de doble mariposa que asegura un comportamiento suave y una respuesta progresiva a medida que se abre el acelerador, al tiempo que garantiza (junto al funcionamiento del triple catalizador) el cumplimiento de la norma Euro 3, una de las más estrictas del planeta, que empezará a regir a partir del próximo año.

Prueba de Manejo Placer a todo nivel

Cuando Kawasaki lanzó esta moto hace menos de un año, esgrimían como principal argumento, la facilidad de manejo para todo tipo de personas sin distingo de estatura o nivel de conducción. Todo esto está muy bien para una máquina citadina, pero… y qué pasaba al salir a carretera?

Todas nuestras dudas quedaron resueltas cuando Auteco nos invito para rodar durante un fin de semana la primera de estas motos que llegó a nuestro país.

La prueba comenzó con un paseo nocturno en el que de plano quedó demostrada la efectividad de sus luces, en parte gracias a que al poner las altas, el bombillo de medias permanece encendido ampliando enormemente el campo de visibilidad. Al día siguiente, muy temprano, nos reunimos para la sesión de fotos, en el camino, a medida que transcurrían los kilómetros, la ER reclamaba cada vez más y más acción, y para cuando iniciamos el ascenso hacia el alto de Boquerón ya me había transportado a ese estado de abstracción del que hablaba al principio de este artículo.

La respuesta del motor es progresiva desde 3.000 hasta las 6.000rpm, régimen en el que la moto se comporta dócilmente entregando con eficiencia y suavidad el torque, favoreciendo así una conducción relajada; pero basta con girar un poco más el puño derecho para que los genes Kawasaki salgan a relucir y la ER te lleve a volar con una estirada que parece no tener fin, catapultándote de una curva a otra con un empuje que resulta adictivo, al tiempo que el sonido emanado del escape pasa de ser un susurro grave a un bramido que pone a hervir la sangre, tanto a quién conduce como a quienes la ven pasar. Al llegar al próximo giro, sueltas y no hay reacciones bruscas, gracias a la gestión electrónica que no corta el paso de combustible de golpe al cerrar el acelerador, para cuando tienes ante ti la salida de la curva, al apretar vuelves a encontrar una aceleración contundente. A la hora de frenar, hallarás un complemento ideal en el par de discos delanteros “tipo flor” de 300mm, accionados por pinzas Tokico de cuatro pistones, que ofrecen, junto al disco posterior de 220mm, una respuesta dosificable y muy efectiva. Al llegar al siguiente giro, puedes tumbar la moto con total seguridad, aprovechándote de la excepcional rigidez del chasis, de la firmeza de las suspensiones y de la estabilidad que ofrecen las ruedas Dunlop D221 que parecen ir adheridas con pegamento al asfalto, característica perceptible también cuando llevas la ER-6n a fondo en las rectas, superando fácilmente los 200km/h en el marcador.

Una tras otra, a cada curva que encaras vas sacando más provecho de la moto, al final terminas olvidándote de todo lo demás y lo único que te interesa es encontrar las carreteras ideales para prolongar la diversión. Por eso cuando finalizamos la sesión de fotos salimos disparados en busca de otras carreteras de curvas donde disfrutarla. En el camino atravesamos la capital antioqueña en plena hora pico y comprobamos las virtudes de las que hacían alarde en Kawasaki, su maniobrabilidad entre el tráfico es sorprendente, su docilidad es total, en estas circunstancias notarás que la postura de manejo, con su manubrio alto, es bastante cómoda incluso para el acompañante que encontrará en ella un asiento amplio y suave unido a una postura relajada y que además dispone de dos agarraderas que resultan supremamente eficaces.

Pero no es en la ciudad donde queríamos hacer kilómetros, por eso seguimos camino a un puerto de montaña que implicara una alta exigencia para moto y conductor, la vía a Santa Elena era el lugar ideal con sus constantes y pronunciadas curvas a izquierda y derecha, con sus largas eses y giros que cambian de radio a mitad de camino. Aquí te das cuenta que a pesar de ser una moto bajita, no es tan sencillo lograr que los tacos rocen el asfalto pues se encuentran bastante arriba, con esto se consigue que la ER tenga un grado de inclinación bastante pronunciado antes de recibir la primera alerta de los avisadores que van fijados al extremo de los tacos. No hay nada qué hacer, la ER-6n se devora con avidez cada uno de los giros y cuando termina el descenso que desemboca en el aeropuerto de Rionegro lo único que provoca es regresar para sentir de nuevo las sensaciones.

Don Paco y la ER-6n

Don Francisco Bultó, fundador de las Bultaco y abuelo de Sete Gibernau, dijo alguna vez:

Montar en moto es el placer del equilibrio dinámico

Palabras sabias de un hombre que conocía mucho sobre las dos ruedas. Nada más ajustado a la realidad en el caso de la ER-6n. Una máquina que marca el regreso de Kawasaki al segmento de las motos de alta cilindrada en Colombia, y que demuestra con creces cómo es posible hallar un equilibrio entre una respuesta dócil, tan necesaria para los novatos y un comportamiento agresivo, imprescindible para los más experimentados, una moto que te llenará de emociones inolvidables, ya sea que la quieras para transitar a diario en la ciudad o para tenerla como “juguete” de fin de semana.

Carreteras perfectas para la moto ideal

Durante los 2 días que tuvimos con nosotros la ER-6n, nos “esforzamos” por recorrer más de 800km en las carreteras más sinuosas, intrincadas, deliciosas y solitarias que rodean a Medellín. De nuestra experiencia nos han quedado los siguientes recorridos que queremos compartir con todos ustedes para que los disfruten por igual, pero ¡cuidado! que se trata de divertirse sin exceder los límites.

La vieja carretera que une a Medellín con San Jerónimo y que ahora se ha vuelto un paraíso para las motos por sus curvas, su buen asfalto y la poca presencia de automóviles, en especial el tramo que va de Palmitas al alto de Boquerón.

La vía que de San Pedro lleva hasta Belmira con su impecable asfalto plagado de curvas que siguen las cristalinas aguas del río Belmira, todo enmarcado en un hermoso paisaje. En esta misma zona les recomendamos la carretera que une a San Pedro con Entrerríos atravesando un hermoso bosque.

Por supuesto la subida a Santa Elena y la mayoría de los caminos en el oriente antioqueño, especialmente el tramo de Don Diego hasta La Ceja y el ascenso a La Unión.

No queremos sonar regionalistas, por eso te invitamos a que nos escribas y nos cuentes cuáles son las mejores carreteras en tu región para disfrutar de un momento único sobre dos ruedas,

Accesorios a la medida

Para los más aficionados a los viajes o a modificar la moto, Kawasaki ha desarrollado un extenso catálogo de accesorios para poner la ER-6n acorde con tus exigencias. Entre los principales, destacamos el portamaletas, una cúpula ahumada para mejorar la protección aerodinámica, espejos más deportivos, protectores para el motor y otras opciones muy interesantes que pueden ver en la página www.er-6n.com

Escrito por Daniel Velandia

Fotos: Juan Carlos Posada R

Esta prueba de manejo fue publicada por La Revista De Motos en su Edición 63. Todos los derechos sobre este material están reservados.