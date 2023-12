Inseguridad y 15 minutos de Fama

Estamos a pocos días de que termine este año, han sido muchos los cambios (como lo prometieron), pero no todos ellos positivos. Unas horas antes de escribir este editorial, el último del año, nos enteramos de un atraco a unos motociclistas en una zona del Valle del Cauca. No alcanzamos a imaginar el terror de los viajeros que al tratar de huir vieron que estaban en medio de una emboscada. Un gobierno que dijo que el turismo sería una importante fuente de ingresos debería proteger a todos y brindar seguridad en las vías. Pero se volvió usual que atraquen a los camioneros que mueven alimentos de un lado a otro, que viajar por carretera ahora no sea tan agradable como antes debido a la Inseguridad, y eso que no hemos hablado del precio del combustible, pues parece que los únicos que pueden hacer turismo, y gratis, son nuestros políticos.

Ante esta situación le recordamos a quienes van a viajar por estas épocas de fin de año, tener cuidado y como decimos coloquialmente, no dar papaya.

15 minutos de fama

Se une al de la inseguridad,el de los «pilotos» callejeros. Casi que semanalmente fallece uno en las vías rápidas de nuestro país, sea en Bogotá, Cali, Medellín u otras ciudades. Los “circuitos callejeros” y las redes sociales volvieron a todos protagonistas que no miden las consecuencias de su Ruleta Rusa.

Tan solo este domingo 10 de diciembre, en Las Palmas, un deportista de alto rendimiento falleció en su moto deportiva. No vamos a cuestionar la pericia o el trazado sobre el que circulaba, pero si cuestionamos la elección de una vía pública como pista, donde cualquier descuido, cualquier peatón, mancha de combustible o aceite, convierten la vía en un riesgo para él y para otros. Lamentablemente el desenlace fue fatal, pero por fortuna no cobró la vida de quienes circulaban por ahí respetando las normas.

El común denominador de estas víctimas fatales son sus post en redes, exprimiendo a fondo el acelerador de sus máquinas.

De qué sirve ser viral si no vas a disfrutar de esos 15 minutos de fama.

Nota: la imagen de este editorial es una captura del video del atraco en el Valle del Cauca