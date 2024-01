Husqvarna Norden 901

Algunas motos nacen con el privilegio de ser especiales. Deseadas y admiradas por muchos. Esa ha sido la historia de la Norden 901 desde que era solo un prototipo. De inmediato conquistó con su estilo y carácter único. Y ahora, después de probarla, puedo decir que no defrauda en lo más mínimo.

Presentación ante la prensa

Auteco se fajó un lanzamiento de nivel mundial para presentar en Colombia la esperada Norden 901, cuyas primeras 30 unidades se vendieron en tan solo dos horas y sin siquiera haber llegado al país. Eso nos habla del fenómeno que ha sido este modelo, que en su versión final no cambió mucho respecto a lo que vimos cuando fue presentado en el Salón de Milán, unos años atrás, a manera de prototipo. Eso representa un gran acierto de Husqvarna, ya que supieron mantener toda la esencia de un diseño que enamoró a muchos a primera vista, llegando a ser la novedad más destacada en aquel momento de su presentación en Italia.

Con ese faro redondo tan inconfundible, enmarcado en un par de luces led auxiliares y un aire dakariano de los noventas que se percibe en cada una de sus formas, fuimos bastantes los que quedamos flechados al verla por primera vez, en especial con los colores insignia de la marca: blanco, amarillo y azul, que combinan tan bien. Aunque, por ahora, nos quedamos con las ganas de tener esa mezcla cromática en la versión final que ha llegado a las vitrinas del mundo y que ya rueda por nuestras carreteras, pues hasta el momento solo hay una única opción disponible que mezcla un gris mate, blanco y el usual amarillo encendido, con unos gráficos sutiles pero muy bien logrados, que son los trazos de nivel de un mapa. Y es que precisamente la Norden 901 llega con ansias de devorarse los mapas, para lo cual fue debidamente preparada y muy bien dotada.

Orígenes

Para nadie es un secreto que debajo de esa bella “piel” se esconde la misma base mecánica, así como el chasis, ruedas y basculante de la KTM Adventure 890, de la cual les compartimos una extensa y completa prueba en video. Y muchas de las características técnicas de ambas motos son exactamente iguales, lo cual es sencillamente una garantía de que será bien difícil aburrirse con la 901, pues no le faltarán esteroides para que las emociones fluyan en la medida en que seamos capaces de exprimir todo el potencial de un magnificó bicilíndrico, que tiene magia en su interior, con potencia de sobra, torque en cantidades, pero al mismo tiempo con una suavidad y eficiencia de consumo impensable años atrás; pero además resulta súper compacto, liviano y dotado de una gestión electrónica que está entre las mejores que hayamos probado últimamente, que al mismo tiempo que nos mantiene con el salvavidas puesto, también nos ayuda a divertirnos a niveles que son desconocidos por la mayoría de los mortales que manejamos moto.

Pero les estaba contando al inicio que Auteco se fajó tremendo lanzamiento, escogiendo como escenario la represa de Guatapé y sus alrededores. Lo cierto es que además de recibirnos en un hotel muy agradable, que emanaba por todos lados la imagen de su nueva moto viajera, también nos ofreció una presentación técnica bastante jugosa, que fue el abrebocas a una ruta muy bien diseñada, para que quienes nos animamos a rodar en la Norden pudiéramos entender lo que Husqvarna ofrece con esta viajera de aventura. Y sé que puede sonar increíble, pero hay quienes van a estos eventos para contarnos de una nueva moto y ni siquiera se suben en ella…

Se agradece que incluya de serie todos los modos de manejo, al igual que el control de velocidad crucero

En mi caso, obviamente no podía desperdiciar la oportunidad de subirme por primera vez a esta belleza que me hacía “ojitos” desde que llegué al Hotel, momento en que por fin pude tenerla frente a mí para observar cada uno de sus detalles y ese diseño tan poco común, que en vivo y en directo se mostraba aún mejor que en las fotos y videos. Aunque al mismo tiempo era evidente la similitud con la 890 de KTM en todo lo que se puede ver debajo de los plásticos, a excepción de las cubiertas del cárter que recurren a un acabado color bronce con los emblemas de Husqvarna en ellas.

Norden 901 Especificaciones

A nivel técnico estamos hablando de un conjunto que pesa 220 kilos con los 5 galones (19 litros) que le caben al tanque. La potencia del twin paralelo que KTM denomina LC8 (refrigerado por líquido, 8 válvulas) es de 103 caballos a 8.000 RPM y el torque de 100 Nm a 6.500 RPM, con caja de 6 marchas, que en movimiento se puede usar sin embrague; ruedas sin neumático de 21 y 18 pulgadas, suspensiones WP Apex ajustables, con 220 y 215 mm de recorrido adelante y atrás respectivamente y frenos con dos discos de 320 mm, con pinzas radiales de 4 pistones al frente y uno de 260 mm atrás con pinza de 2 pistones. La electrónica como ya les conté es de última generación, contando con ABS y control de tracción sensibles a la inclinación de la moto en todos los ejes, con modos preestablecidos para suelo mojado, asfalto y fuera de asfalto, además de una opción muy bien llamada Explorer, que efectivamente nos permite explorar mejor nuestros límites y los de la moto, con infinidad de ajustes para la respuesta del acelerador electrónico, el nivel de derrape, interferencia del control de tracción, de los frenos ABS, etc.

Las primeras sensaciones sobre la Norden 901 fueron predominantemente de comodidad, con una posición de manejo muy relajada, con un asiento amplio, agradable y tan acogedor que es como si no existiera, simplemente nuestros sentidos se pueden enfocar en manejar y en disfrutar todo el potencial que ofrece un conjunto de semejante nivel.

La Norden es una moto que hereda una genética excelente y con ella lo difícil se torna bastante fácil

Por supuesto que se me vino a la mente de inmediato la Adventure 890, con esa sensación de poder, control y seguridad que transmite al instante, pero en una versión mucho más suave, con suspensiones más blandas y agradables, claramente configuradas para rodar largas distancias y enfrentar sin problemas caminos de todo tipo, de los cuales tuvimos una buena variedad en la ruta que habían programado para nosotros, con tramos de buen asfalto plagados de curvas, zonas con pavimento en mal estado, con baches y grandes desniveles, caminos de tierra con diferente nivel de dificultad, algunos con pantano, otros con piedra suelta, pasos de arroyos y un buen tramo de arena afirmada, perfecta para acelerar y sentir la 901 moviéndose a buena velocidad fuera del asfalto, siempre acompañados de un hermoso paisaje montañoso y las bellas postales que ofrece el embalse de Guatapé y la imponente piedra del Peñol.

El mejor escenario para conocer la nueva Norden 901 de Husqvarna

En la ruta

Desde la salida del hotel el camino ya era exigente, con un primer tramo de rieles bastante empinados que no daban margen a error, pero la Norden es una moto que hereda una genética excelente y con ella lo difícil se torna bastante fácil, su motor tiene un excelente tacto desde abajo y las ruedas parecen leer nuestra mente, haciendo siempre lo que deseamos con una mínima insinuación del cuerpo. No habían pasado ni cinco kilómetros y ya me sentía totalmente a gusto, sabía qué esperar de la dirección, de los frenos, de las suspensiones y podía enfocarme en disfrutar del camino y los paisajes, obviamente con un buen nivel de adrenalina, porque salvo que estemos en modo “rain” (lluvia), el bicilíndrico siempre está listo para sacarnos una sonrisa cada que abrimos el acelerador, ya sea en forma de empuje inmediato, de un derrape controlado o levantando la rueda delantera en mayor o menor medida según la configuración elegida, pues aunque la electrónica está ahí siempre para mantener las cosas en orden, nunca nos corta las emociones y es capaz de entender cuándo queremos ese toque extra de picante. Pero como dije antes, salvo en modo Rain, donde prima la seguridad por encima de la diversión y por lo cual escasamente lo ensayé unos pocos metros, pasando rapidito a los “platos fuertes”.

La altura del asiento es una duda que siempre ronda la cabeza de los que miran esta clase de motos, en este caso hablamos de 854 mm y la opción de ajustar la silla en dos niveles, que van a dar la posibilidad de que muchos puedan disfrutar de ella, aunque para los que sean de corta estatura la situación no será tan fácil. Por otro lado, para los que somos muy altos el espacio es suficiente, las bases del manubrio se pueden ajustar en 4 posiciones y solo podría decir que me hubiera gustado que el tanque tuviera más “cintura” para llevar las piernas mejor encajadas en la moto. La ergonomía también está presente en las levas de freno y embrague, ambas ajustables, en la puntera del pedal de freno que puede colocarse en dos alturas según las preferencias de manejo de cada quién; además podemos retirar los cauchos de los posapies para tener mejor agarre y superficie de apoyo cuando manejamos de pie, todos detalles que se agradecen a la hora de afinar aún más la comodidad que destaca a la Norden 901.

Pero volviendo a la prueba, cada curva, frenada o aceleración nos dejaba más antojados de explorar los límites de una viajera que nunca paró de sorprendernos, lo mismo sucedía en cada tramo fuera del asfalto, donde nunca nos sentimos intimidados por su peso o volumen, al contrario, es tan fácil de llevar, y se siente tan liviana y ágil que uno se olvida por completo que va en una moto grande, en esto juega un papel importantísimo el diseño del tanque de combustible que baja por los laterales del motor desplazando el centro de gravedad hacia abajo, lo cual se traduce en una mayor maniobrabilidad y seguridad, porque aunque la moto no sea liviana, dinámicamente los kilos se sienten menos y hacer cambios de dirección, correcciones y manejar con precisión en zonas complicadas de baja velocidad se hace mucho más fácil. Y si a esto añadimos el poderoso empuje del LC8, la precisión del chasis, las suspensiones, el amortiguador de dirección y los frenos, vamos a tener diversión garantizada en casi cualquier situación y con el amplio espectro de posibilidades que brinda la electrónica hay mucha moto para exprimir acorde a las capacidades de cada piloto.

Llevándola al límite

Precisamente en uno de los últimos tramos del día, un largo ascenso con muchísimas curvas, asfalto cambiante y majestuosos paisajes de montaña, en la vía que conduce desde San Rafael a Guatapé, me dediqué a intentar buscar los límites de la Norden 901, tarea ambiciosa en una máquina tan potente, y muy pronto estaba con la adrenalina a tope, sintiendo como se iba haciendo largos derrapes a la salida de cada curva y luego al tener full tracción la rueda delantera se levantaba del suelo. Debo admitir que, aunque disfruto de buenas manos para llevar motos potentes, la mayoría de los créditos se los debo dar a la maravillosa gestión de la electrónica, que en modo “explorer” y con el mínimo de control de tracción me iba regalando felicidad en cada rebaje, en las frenadas, al trazar cada curva y especialmente al salir acelerando de ellas como si mis habilidades se hubieran multiplicado por arte de magia. Ese fue el mejor momento de toda la jornada y el que me dejó aún más enamorado de esta hermosa moto, a la que pocas cosas le puedo criticar basado en mi experiencia de ese día, entre ellas que no disponga de unas necesarias luces estacionarias, un aditamento de seguridad bastante importante en carretera, al igual que un gato o caballete central, otro elemento primordial en una moto viajera, que será compra obligada como accesorio. Por el contrario, se agradece que incluya de serie todos los modos de manejo, al igual que el control de velocidad crucero, también es de destacar su tablero a color con un despliegue gráfico demasiado ilustrativo de cada uno de los parámetros de la moto, agregando que es muy fácil e intuitivo de manejar desde el comando izquierdo, ya que utiliza el mismo sistema de KTM, que para mi gusto es de los mejores.

Al final quedaron algunas preguntas sin responder, cómo la calidad de sus luces para rodar en la noche, también hubiéramos querido saber qué tal es el puesto del pasajero, conocer sus consumos y autonomía en condiciones reales de un viaje por nuestras carreteras con dos a bordo y equipaje, saber cómo se comporta cuando toque usar gasolina corriente, incluso sería interesante sentirla en medio del tráfico de la ciudad, todos ellos aspectos muy importantes para quien este pensando en tomar una decisión de compra. Pero eso tendrá que esperar hasta que se llegue el momento de tener una prueba más completa. Por ahora puedo decirles que, si ya estaba flechado desde la primera vez que vi sus fotos, ahora sí que me dejó enamorado del todo. DM

Acercamiento a la Husqvarna Norden 901

En frenos viene muy bien equipada. Como mandan las tendencias el tablero es full color, pleno de información y muy bien graficado. El nivel de acabados es acorde con su precio. Los gráficos son muy agradables a la vista y también al tacto. El kit de herramienta muy completo. El asiento de la Norden 901 es de sus mejores aspectos y cuenta con una buena parrilla que integra buenas asas para el pasajero

Texto: Juan Carlos Posada Fotos: JCP y Auteco

La prueba de este modelo fue publicada originalmente en el 2022 en la Edición 160 de La Revista De Motos y hace parte de nuestro archivo, por eso la hemos compartido con ustedes en este espacio.