HP-2 La enduro de BMW

La marca alemana ha sorprendido a todos sus seguidores al presentar en las ultimas semanas una bóxer de Enduro, derivada de la R1200GS, que equipa el motor bicilíndrico de última generación. Se trata de la HP-2 una moto de la que a continuación les vamos a hablar en detalle.

Con esta maxi enduro, que es toda una primicia que les traemos en esta oportunidad, BMW cuenta por fin, dentro de su catálogo, con una verdadera doble propósito capaz de enfrentarse a los terrenos más exigentes del mundo y a la fuerte competencia que le venían planteando marcas como KTM, con sus máquinas derivadas de las carreras desérticas.

Para el desarrollo de la HP-2 se partió de la R1200GS (modelo que probamos en la edición # 52), aunque prácticamente todos los componentes fueron rediseñados como puede apreciarse en las imágenes. Los ingenieros alemanes trabajaron arduamente para lograr una máquina robusta capaz de soportar el uso y el abuso, pero que al mismo tiempo fuera la más liviana de la familia Bóxer, con un peso declarado por BMW de 175Kg en seco contra 199 Kg de la R1200GS. Este modelo busca satisfacer las más exigentes condiciones de conducción en todo tipo de terrenos, sin importar si son autopistas a alta velocidad, caminos fuera de la carretera, pruebas de enduro o carreras en el desierto.

El programa de desarrollo, que se llevo a cabo en total secreto, fue muy extenso e incluyó pruebas reales en terrenos de España, Sudáfrica y participaciones en las carreras del desierto de Baja California de la mano del corredor americano Jimmy Lewis quien fue piloto de la marca en algunas versiones del Rally París – Dakar. Adicionalmente BMW ha anunciado que apoyará varios equipos privados para participar en diferentes pruebas de Enduro, para corroborar las cualidades técnicas de la HP-2, como por ejemplo el Campeonato Alemán de Todo Terreno (GCC, por sus siglas en Inglés), así como también las míticas pruebas de Baja 500 y Baja 1000 que se corren en los desiertos de Baja California.

Motor

El motor bóxer bicilíndrico de la R1200GS de 100 HP fue modificado para obtener una potencia ligeramente superior, ganando cinco caballos y un torque máximo de 11.5 Nm a 5.500 rpm, con lo cual logra acelerar de 0 a 100 km/h en 3.2 seg. y alcanzar una velocidad máxima de 200km/h. Con el fin de reducir peso se eliminó el eje balanceador – usado para reducir las vibraciones del bicilíndrico – en razón de que el uso que se le dará a esta moto será mayoritariamente deportivo y cada gramo que se gana es prioridad ante el confort. También se logró una reducción de dos kilos en todo el escape, prescindiendo de su estructura interna, por lo que suponemos que será más ruidoso y acortando la longitud del silenciador, lo que seguramente complicará las cosas cuando se quieran montar unas maletas laterales.

La caja de cambios de seis velocidades sigue siendo la misma de la R1200GS, que se distingue por su suavidad y precisión, pero ha recibido un refuerzo especial en la zona donde se une con la transmisión – obviamente por cardán como en toda BMW Bóxer – para que soporte los mayores esfuerzos de la conducción “off road”

Parte Ciclo

El chasis es completamente nuevo en la HP-2 y proviene de la experiencia acumulada con las motos de carreras R900R, que entre los años 1999 y 2001 estuvieron presentes oficialmente en el Rally Paris-Dakar y en otras carreras internacionales a través de los desiertos. Se compone de una estructura de tubos entramados de acero con los cuales se ha logrado una distribución homogénea de la rigidez para un peso contenido.

BMW no deja de sorprender con sus creaciones y la HP-2 no es la excepción, la primera enduro «de verdad» que sale de la casa alemana y que muestra un diseño en el que la simplicidad es la clave para lograr el mejor desempeño.

Para este modelo BMW ha renunciado a su exclusivo sistema Telelever de suspensión delantera, que tiene la gran ventaja de aislar las funciones de frenado y dirección, con lo que se logra una mayor eficacia al frenar, pero que para el caso particular de la HP-2 no resultaba práctico, pues con este sistema no se habría podido alcanzar el recorrido de amortiguación necesario para una conducción 100% Enduro. En su reemplazo se montó una robusta horquilla con barras invertidas de 45mm de diámetro y 270mm de recorrido, que además permite múltiples regulaciones, tanto en extensión como en comprensión. Otras características de esta suspensión son que equipa un original sistema que evita que la suspensión haga tope, por duras que sean las condiciones y un recubrimiento especial aplicado a las barras, que las hace muy resistentes al desgaste y a la fricción.

La suspensión trasera equipa el sistema patentado por BMW llamado Paralever, con cardan articulado en dos puntos, pero ahora es 30mm más largo que en la R1200GS y tiene un recubrimiento de polvo sinterizado de alta calidad, de color magnesio. La amortiguación esta confiada a un novedoso sistema neumático, desarrollado en conjunto con la empresa alemana Continental Automotive Systems, que funciona exclusivamente con aire, es más liviano y tiene grandes ventajas sobre los sistemas tradicionales hidráulicos, como por ejemplo un funcionamiento más homogéneo y una mayor resistencia al sobrecalentamiento que evita que el amortiguador ceda y haga topes cuando es sometido a grandes esfuerzos y cargas. De esta manera se logra un funcionamiento más eficiente en todo tipo de conducción y una mayor tracción de la llanta trasera. Otra ventaja digna de mención es la completa resistencia a la suciedad del conjunto porque es herméticamente cerrado, así que ni siquiera la fina arena del desierto puede provocar un desgaste prematuro. Este amortiguador se puede regular –para lograr mayor o menor amortiguación– rellenando o purgando el aire, desde el exterior, a través de una válvula igual a la de una llanta. Con este mismo sistema se puede regular la altura del asiento. La HP-2 incorpora una bomba manual con manómetro para alimentar con aire el amortiguador mientras se viaja y también sirve para inflar las llantas después de haberles quitado presión para atravesar terrenos pantanosos. Además las características básicas de la amortiguación pueden ajustarse adicionalmente en dos niveles mediante un pomo giratorio, uno más bien confortable para viajar sobre asfalto y otro más duro para la conducción “off-road”.

El motor de la GS 1200 ha sido modificado para dar 105 caballos y la transmisión fue reforzada para soportar el mayor castigo que tendrá en uso off-road.

la HP-2 esta equipada con llantas sin neumático (tubeless) todo terreno de alto rendimiento, llamadas “Karoo”, especialmente desarrolladas para BMW por Metzeler. Las dimensiones son de 90/90-21 para la rueda delantera y de 140/80-17 para la posterior. Opcionalmente también se pueden obtener llantas de tacos, también desarrolladas por Metzeler.

El sistema de frenos, que prescinde del ABS, esta confiado a un solo disco delantero que tiene una pinza flotante de 305mm de diámetro y en la parte trasera equipa un disco de mordaza fija de 265mm de diámetro.

Una completa novedad es el amortiguador trasero de aire que se puede regular variando la presión con un inflador que sirve también para las llantas.

Diseño y carrocería

El significado de las siglas HP es “High Perfomance” (Alto desempeño, en español) refleja exactamente las intenciones de la marca alemana con este modelo, el número 2 se refiere a su configuración de dos cilindros tipo bóxer. Los criterios básicos de diseño fueron lograr una ergonomía acorde con la conducción todo terreno, en la que el piloto va mucho tiempo de pie apoyado sobre los estribos, una alta resistencia a los golpes y caídas y un bajo centro de gravedad para tener una excelente maniobrabilidad. En todos los aspectos prima la funcionalidad de cada uno de los componentes y la reducción a lo esencialmente indispensable – menos cosas para romperse – Las piezas de plástico en zonas que pueden golpearse al caerse la moto, como por ejemplo, las partes laterales del depósito y el guardabarros delantero, son pigmentadas en el mismo material, de modo que los rayones casi no se ven, sólo los elementos azules que se aprecian en el depósito y guardabarros llevan pintura. Un buen ejemplo del carácter funcional de la moto es el sistema de montaje del faro que tiene un elemento de sujeción extremadamente sólido, el cual es usado para el montaje de un asa muy resistente de la cual se puede levantar la moto o sacarla cuando está atorada. También tiene asas en la parte posterior, debajo del sillín, para los mismos propósitos. El soporte de la placa y las direccionales pueden desmontarse fácilmente cuando se usa la moto en todo terreno. El tanque de combustible, de 13 litros de capacidad, es de material sintético semitransparente, especialmente resistente a los golpes. La altura del asiento es de 920 mm aunque opcionalmente se puede adquirir un asiento más bajo para lograr una altura de 900 mm. La HP2 se ofrecerá inicialmente en la combinación de azul índigo metalizado y gris que se aprecia en las imágenes.

Se destaca la suspensión delantera invertida y el chasis multitubular de bajo peso y gran resistencia.

El tablero de instrumentos contiene sólo lo esencial, tan solo cuenta con un velocímetro y una pantalla de información y se ha prescindido de tacómetro, aunque se puede instalar de manera opcional, un GPS (sistema de posicionamiento global por satélite). Adicionalmente cuenta con un contador de horas de funcionamiento, un dato importante para respetar los intervalos de sustitución de algunos componentes, como por ejemplo el filtro de aire si la moto se utiliza principalmente en terrenos polvorientos fuera del asfalto. El sistema eléctrico es el mismo de la R1200GS que se compone del sistema “Single Wire” (cable único) en el que todos los componentes eléctricos y electrónicos están unidos a un solo par de cables principales por los que viaja la información en forma digital. Este sistema reduce en un 50% el número de cables, es más liviano y no necesita fusibles. También cuenta con un sistema antirrobo denominado Inmovilizador Electrónico Integrado (EWS) que funciona recurriendo al intercambio de datos codificados y cambiantes entre la llave (emisor y receptor) y la electrónica de a bordo. Todas las HP-2 llevarán de serie un kit de piezas protectoras para los puntos más críticos. Este incluye protectores para las manos, el faro delantero, los bajos del motor, la caja de cambios y otros.

Gracias a su bajo peso y potencia extra, las carreteras de curvas serán uno de sus lugares favoritos.

Como se puede deducir fácilmente de la lectura de las características de la HP-2, BMW ha diseñado y construido esta moto pensando en una máxima eficiencia en conducción deportiva fuera del asfalto y buscando este objetivo ha renunciado a concesiones a la comodidad que buscarían los más viajeros, como protección aerodinámica, mejor instrumentación, posibilidad de instalar maletas laterales entre otros. Por el lado contrario esta máquina hará las delicias de los más aventureros e intrépidos que quieran una moto exclusiva y de clase para las aventuras más extremas sin importar las condiciones del terreno, además con toda seguridad será una excelente base para competencias deportivas, nada raro que el próximo año la veamos corriendo en el rally Paris-Dakar. El lanzamiento oficial se realizará a nivel mundial en otoño de este año (octubre o noviembre) y seguramente ya habrá muchos entusiastas de la marca bávara esperándola con impaciencia.

Los ingenieros de BMW han hecho lo posible por lograr una moto de dimensiones contenidas, logrando una esbelta silueta, donde lo único que sobresale son los cilindros del motor bóxer. En la HP-2 la comodidad pasa a un segundo plano, la prioridad

es el desempeño fuera del asfalto.

Ficha Técnica

Motor 2 cilindros opuestos, 4T, SOHC, 4 válvulas por cilindro, doble bujía Cilindrada 1170 c.c. Rel. De Comprensión 11.0:1 Potencia Máxima 105 HP a 7.000rpm Torque máximo 11.5 Nm a 5.500rpm Alimentación Inyección electrónica BMS-K Arranque Eléctrico Embrague Monodisco en seco, 180mm de diámetro Transmisión 6 velocidades Transmisión final Cardan Chasis Acero tubular sin función portante del motor Suspensión delantera Horquilla invertida de 45mm (270mm) Suspensión trasera Monobrazo paralever, amortiguador neumático, (250mm) Freno Delantero Monodisco de 305mm de diámetro – pinza flotante (Sin ABS) Freno Trasero Monodisco de 265mm de diámetro – pinza rígida (Sin ABS) Llanta delantera Metzeler Karoo 90/90-21 Llanta Trasera Metzeler Karoo 180/40-17 Altura del asiento 920mm/900mm (opcional) Peso vacío 175Kg en seco Capacidad tanque 13 lt Aceleración 0 a 100km/h en 3.2sg Vel. Máxima 200 km/h

Texto: Mauricio Gallego

Fotos: BMW Motorrad

Este artículo se publicó originalmente en la Edición 56 en mayo del 2005. Hoy queremos que lo puedan disfrutar y sea material de consulta.