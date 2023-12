Honda FMX 650 – diversión extrema

La fiebre por las supermotard iniciada por algunos entusiastas europeos hace unos años parece no tener fin. Los primeros en responder a esta nueva tendencia fueron los fabricantes del viejo continente, pero pasó un tiempo antes de que las casas japonesas dieran su respuesta y empezarán a concebir productos que de fabrica llenaran las expectativas de los aficionados a esta especialidad, hoy hablaremos de una de ellas, la Honda FMX 650.

Sin embargo, tal como suele suceder en estos casos, la espera ha valido la pena y la primera muestra de ello en nuestro país la tenemos con la nueva Honda FMX 650. Una moto creada en Europa, pensada para atender en este continente la demanda de pilotos jóvenes y de aquellos que por primera vez adquieren una moto de alta cilindrada. Esta característica y el hecho de que la marca del ala dorada haya recurrido a un veterano paquete mecánico de comprobada fiabilidad y de carácter dócil, ubican a esta hermosa moto, que probamos en exclusiva gracias a Lleras Bike, en un renglón distinto por su desempeño y costo frente a las supermotard más radicales de los fabricantes europeos.

Las modernas líneas y la apariencia deportiva de la FMX, prometen grandes emociones y mucha diversión en las curvas.

Un nuevo estilo

Sin lugar a dudas uno de los puntos más fuertes de la FMX es su aspecto. El frente destaca por el conjunto del porta farola (del que se desprenden las direccionales) integrado al elevado y corto guardabarro cuya labor principal, además de estética, es canalizar el flujo de aire hacia las aletas del motor; la función de detener las salpicaduras se ha encargado al pequeño guardabarro adicional montado justo sobre la rueda de 17”, en la que resaltan el disco y la mordaza dorada. Tras el porta farola, encontramos un pequeño tablero, que recuerda al de las XR, que se reduce al velocímetro de fondo rojo con odómetro total y parcial, y a los testigos usuales. Los comandos, como el resto de la moto tienen unos acabados impecables al mejor estilo Honda, e incluyen luces de parqueo y destellos; el ancho manubrio de aluminio anodizado en gris, hecho por Renthal especialmente para este modelo, aporta bastante a la presentación de la moto y beneficia mucho su maniobrabilidad.

Las líneas de la FMX 650 están dominadas por trazos angulados dictados por los cánones ya habituales en las motos con esta vocación deportiva. El depósito de combustible (con una capacidad de 2.7g) tiene a sus lados unas aletas que ayudan a dirigir el flujo de aire hacia el motor; el asiento de un solo nivel evidencia su herencia cross y se encuentra a una razonable altura permitiendo un buen acceso al piso para todos sin importar la estatura, sin embargo Honda ofrece otro opcional que es más bajo para quienes lo consideren necesario; el mullido del sillín puede resultar un poco duro tras varias horas de marcha, pero en general resulta bastante confortable para el uso en la ciudad o durante los trayectos no muy extensos; cuenta además con una correa que hace la función de agarradera para el pasajero, compensando un poco la falta de otro punto de apoyo para nuestro acompañante, teniendo en cuenta que la moto no equipa parrilla ni asas laterales.

Pero el mejor ángulo de esta 650 lo encontramos al mirarla desde atrás. Desde este punto se deja apreciar la fluida línea superior que empieza en la tapa de la gasolina y va hasta la cola, la tapa por cierto se queda pegada a la llave al abrir el tanque, siendo este un detalle que le resta practicidad. La cola afilada resguarda al stop de leds, bastante eficaz aún a plena luz del día. Más abajo está el guardabarro, y a sus lados los dos escapes de acero inoxidable que son una de las piezas más llamativas de la moto que vienen debidamente protegidos por unas láminas de aluminio para aislar al pasajero del calor y cuyo remate final es muy novedoso al estar completamente tapados y con las salidas de los gases apuntando hacia abajo.

El frontal está muy bien logrado con la integración del porta farola al alto guardabarro que canaliza el aire hacia las aletas laterales.

FMX 650 Corazón de león

En aras de conseguir que la FMX cumpliera con los parámetros impuestos por los directivos de Honda, que repetimos, querían una moto muy maniobrable, apta para el uso diario y salidas en carretera con una mecánica sencilla y económica de mantener, los diseñadores recurrieron a un viejo conocido que ha demostrado ser altamente confiable y eficaz. Se trata del robusto monocilíndrico de 644cc refrigerado por aire que equipa la XR 650. Sin embargo, el propulsor ha sido revisado, actualizado y se han mejorando entre otros, sus materiales. Cuenta con eje de equilibrado para disminuir las vibraciones y sistema de descompresión automático incorporado en el árbol de levas e integrado al sistema de arranque eléctrico. Ha cambiado el sistema de escape con doble colector en el cilindro y dos mofles con catalizador cada uno para cumplir la norma Euro 2; esto ha penalizado su rendimiento pues la potencia quedó en apenas 37,5hp a 5750rpm, aunque para quienes estén interesados, se puede adquirir un kit especial con el que se pueden alcanzar casi los 50hp. En la culata se mantienen las conocidas siglas RFVC, es decir que se conservan las cuatro válvulas en disposición radial y un solo árbol de levas, tal como en sus predecesoras de enduro. La alimentación está confiada a un solo carburador Keihin VE de 40mm, el embrague sigue siendo multidisco en baño de aceite, acoplado a una transmisión de cinco velocidades bien relacionada para el uso en ciudad y en carreteras de montaña.

El propulsor es un viejo conocido heredado de la XR 650, de comprobada robustez, fiabilidad y bajo mantenimiento. Sin embargo ha sido actualizado en sus materiales y se le modificó el sistema de escape para cumplir con la norma Euro 2 con lo que su potencia se redujo a 37,5hp.

El chasis de cuna sencilla y sección rectangular fue basado en la configuración del chasís de la Hornet, la columna central integra el depósito de aceite de 2.5l y el subchasís de acero va anclado a la sección principal por un solo punto. Las suspensiones totalmente nuevas son obra de la casa japonesa Showa: adelante con barras invertidas de 45mm de diámetro y 218mm de recorrido y atrás recurre al sistema progresivo Pro Link que usa un monoamortiguador de 40mm y recorrido de 186mm con carga de gas y regulable en la compresión del resorte; el desempeño de ambos conjuntos es sobresaliente y son parte fundamental del buen desempeño de esta moto en combinación con las llantas. La FMX equipa rines de 17” en aluminio anodizado, que calzan llantas Pirelli MTR Dragón en medida 120/70-17 adelante y 150/60-17 atrás. En el tema frenos, esta 650 viene equipada con elementos de la casa japonesa Nissin, adelante un generoso disco de 296mm y mordaza de doble pistón paralelos, mientras que a la rueda posterior la detiene un disco de 220mm y un solo pistón.

La cola es realmente llamativa gracias a su figura afilada, al stop de leds y al remate de los escapes.

Verdadera diversión

Con la FMX la diversión está garantizada desde el primer momento. En ciudad resulta tan ligera y maniobrable que es casi como si se tratara de una bicicleta. La disposición de los comandos, la acertada posición de manejo, el confort del asiento en combinación con la suave respuesta del motor y con el mínimo nivel de vibraciones, contribuyen a que las jornadas diarias sean cosa de juego. El motor trabaja muy bien al apretar el acelerador cada que encontramos espacio y permite rodar muy lentamente entre los carros durante las horas de tráfico pesado gracias a su torque de 5.3kgm a 4.500rpm; en estas circunstancias te podrás dar el gusto de escurrirte casi por cualquier espacio gracias a la altura del manubrio que pasa por encima de los retrovisores y al buen balance de la moto que evita la necesidad de recurrir a complicadas acrobacias para mantener el equilibrio cuando es necesario serpentear entre los carros ante la mirada envidiosa de sus propietarios. Pero todo se vuelve aún mejor cuando dejamos atrás los límites de la ciudad.

Cuando llegan los tramos infestados de curvas la FMX 650 deja ver cuán placentera y divertida puede ser, gracias a la combinación de suspensiones, llantas y el balance de su chasis.

Haciendo honor a su nombre Fun Moto Xtreme (moto de diversión extrema), esta nueva Honda te regalará sensaciones a granel apenas encuentres la primera curva y muy pronto te darás cuenta que lo que al inicio no es más que un simple tanteo para averiguar qué tanto puede dar la moto, luego pasa a convertirse en un juego en el que quien se pone a prueba es el piloto. Es sorprendente la agilidad de la moto para encarar los giros, basta tan solo hacer una leve insinuación con el cuerpo y de inmediato sientes como la moto se inclina con total facilidad, a esto hay que agregar la impresionante adherencia que ofrecen las Pirelli en conjunto con el trabajo de las suspensiones que absorben con efectividad las irregularidades del pavimento y le confieren una firmeza casi absoluta, tanto que en menos de lo que calculas estarás entrando a las curvas casi sin desacelerar, rozando los tabacos contra el asfalto sin sentir sacudidas inesperadas ni cambios de trayectoria, dicho de otro modo, la moto no se mueve un ápice más allá de la trazada que le impongas y te permitirá luego de unos kilómetros enfrentar los tramos sinuosos con igual o más seguridad y mayor agilidad que muchas otras motos más potentes y de vocación más asfáltica. Los frenos son parte fundamental del buen desempeño que ofrece la FMX en todos los terrenos, el delantero es bastante efectivo, ideal para practicar endos, sin embargo su potencia es bastante dosificable y permite mantener total control al tiempo que detiene la moto con efectividad, el freno posterior complementa muy bien las maniobras y seguramente en más de una ocasión deberás recurrir a él para evitar que la moto se pare de cabeza. Ahora, cuando se trata es de salir de las curvas encontrarás que la potencia del motor es suficiente y muy dosificable, lo que te permite hacer correcciones y cambios de trayectoria con plena seguridad.

El tablero contrasta con el diseño de la moto por su estilo algo trillado.

El motor reluce en todo momento por su agradable sonido y por la enérgica respuesta que ofrece desde abajo si bien ésta no llega a ser abrumadora, no olvidemos que la 650 es una moto pensada para pilotos jóvenes y por ello no encontraremos en ella comportamientos radicales que comprometan la seguridad de sus usuarios. La entrega de potencia es constante a lo largo de todo el régimen de revoluciones, durante los primeros metros la FMX acelera con fuerza y en poco tiempo se agotan los cinco cambios al tiempo que el velocímetro marca unos 130km/h, ritmo que puede mantener sin inconvenientes, de aquí en más el motor se siente menos capaz y solo si lo exprimes hasta el fondo, apoyas la barbilla casi en el manubrio y tienes una larga recta por delante, conseguirás que el velocímetro señale con algo de trabajo los 160km/h.

Una moto para todos los días

Honda ha logrado su propósito creando una moto de conducción sencilla y divertida al mismo tiempo, de mantenimiento simple y con una presentación impecable, colores agresivos (amarillo, rojo, gris y negro) que resaltan su estilo ágil y moderno, una máquina llena de buenos detalles como el protector de cárter y el depósito de líquido de frenos posterior recubierto con una funda de caucho que mejoran su presentación y alargan la vida de sus componentes. Han recurrido a una fórmula ampliamente conocida por ellos (recordemos la CBR 600F por ejemplo), dándole a una moto nacida con clara vocación deportiva la capacidad suficiente para desenvolverse con altura en el uso diario haciendo de ésta una moto polivalente. Tal vez algunos esperaban encontrar una máquina con mayor potencia y prestaciones que estuviera a la altura de las supermotard europeas, pero esto simplemente no cabía dentro de los planes de los ingenieros que con esta primera Fun Moto prefirieron apostarle a un público nuevo hasta ahora desatendido por las demás marcas.DM

Su silueta es simplemente espectacular.

Fruto de Honda y Montesa

La FMX 650, fue concebida en las instalaciones de la planta Montesa – Honda ubicadas en la provincia catalana de Santa Perpetua de Mogoda en España que fue inaugurada en mayo de 1993. El vínculo entre estas dos marcas se remonta hasta 1982 cuando ambas firmas llegaron a un acuerdo mediante el cual los distribuidores de Honda y Montesa de toda la península se unificaron para distribuir conjuntamente sus productos. En 1986, Honda decidió absorber a la fábrica española, justo cuando ésta había mejorado la venta de todos sus modelos. Luego de negociar con la familia Permanyer y el gobierno español, la marca japonesa adquirió el 85% de las acciones fundando la nueva sociedad Montesa – Honda cuya primera moto en el mercado fue la MBX de 75cc. En ese mismo año y como parte de la avanzada nipona en la industria española, las marcas Bultaco y Ossa pasaron a ser propiedad de Montesa.

Las Pirelli Dragon le confieren una adherencia sorprendente en cualquier condición. El disco delantero es capaz de poner de cabeza a la FMX con mucha facilidad.

Durante este último año, la planta hispano japonesa ha lanzado al mercado cuatro nuevos modelos destinados a atender diversos sectores del mercado europeo, el último de ellos es la FMX cuya producción inició en marzo de este año y es la primera de la zaga Fun Moto que Honda piensa sacar al mercado.

El disco posterior complementa muy bien las maniobras de frenado manteniendo un óptimo control de la FMX 650

Texto: Daniel Velandia G.

Fotos: Juan C. Posada

Ficha técnica Honda FMX 650

Ficha técnica Honda FMX 650 FunMoto Motor Cilindrada

Rel. de Compresión

Potencia Max.

Torque

Alimentación

Arranque

Transmisión

Embrague

Susp. Del.

Susp. Tra.

Freno Del.

Freno Tra.

Peso vacío

Capacidad tanque Monocilíndrico, 4T, SOHC, 4 válvulas

radiales, refrigerado por aire

644 c.c.

– – – – –

37,5 Hp a 5.750 rpm

5,3 kgm a 4.500 rpm

carburadores VE 40mm

Eléctrico

5 velocidades

Multidisco en baño de aceite

Invertida 218mm

Pro-Link 186mm

Disco de 296mm

Disco de 220mm

163kg. (en seco)

11 litros (2,7 gal).

