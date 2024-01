BUELL – Adicción al Asfalto

Lo más importante para Buell no es que tan rápido llega uno a su destino, sino que tanto disfruta en el camino

Es pequeña, liviana y manejable como ninguna otra, su corazón es un V2 “Made in Harley Davidson” que lleva a la máxima expresión el sentido de la palabra poder. Su espectacular diseño “al desnudo” perfectamente podría ser la obra maestra de un escultor y en sus formas sensuales y agresivas reúne algunas de las soluciones técnicas más innovadoras de los últimos años. Eso es, en pocas palabras una Buell, una deportiva de calle nacida en Estados Unidos, de las manos de un genio llamado Erik Buell, que actualmente es uno de los bienes más preciados de Harley Davidson.

En diciembre del año 2003, publicamos esta nota sobre Buell, concretamente en la revista impresa número 43. Hoy compartimos con ustedes este texto y fotos, de nuestro archivo.

Esta marca, para muchos desconocida, ya se encuentra oficialmente en Colombia, representada por Moto Blanco, quien nos invitó hace poco a su lanzamiento realizado en Medellín y después nos dio la oportunidad, o más bien, el placer de hacer unos cuantos kilómetros, por las sinuosas carreteras del oriente antioqueño sobre el modelo llamado Lightning (relámpago) XB9S que es el primero en llegar a nuestro país y uno de los más espectaculares.

No importa desde donde la miremos, su diseño es sencillamente espectacular y sus ingeniosas soluciones le dan un toque de exclusividad que es difícil encontrar en otra deportiva

Los orígenes de Buell

Desde muy joven Erik Buell se metió de lleno en el mundo de las motos como piloto y como preparador, demostrando una gran habilidad en esto último y llegando a fabricar varias máquinas con diferentes motores, con las que ganó algunos campeonatos regionales de velocidad en Estados Unidos. Después de terminar sus estudios de ingeniería, Buell trabajó para el departamento de diseño de Harley Davidson, pero esto no le impidió continuar con su propias creaciones para competencia, hasta que por pedido de alguien desarrolló una deportiva usando un motor Harley Davidson XR 1000 de competición y el resultado fue una moto muy rápida y maniobrable, que pronto comenzó a fabricar en pequeñas cantidades. En los 90’s Buell decidió dedicarse de lleno a sus deportivas, usando motores Harley especialmente preparados y pronto sus máquinas fueron ganando fama gracias a su excelente desempeño y a su innovador diseño, pero al ser producidas artesanalmente, su precio era inalcanzable para la mayoría y quienes podían darse el lujo de pagarlas, debían esperar más de un año para recibir sus exclusivas deportivas. Hace un par de años, cuando Buell pasaba dificultades económicas, Harley Davidson le compro la mayoría de las acciones y lo dejó encargado del departamento de diseño. A partir de ese momento se comenzó a trabajar en nuevos modelos, entre los cuales se encuentra la protagonista de este artículo, y gracias a la capacidad productiva de Harley lograron unos precios más competitivos sin perder ese “sabor” que las hace únicas.

La esbelta silueta de la XB9S se encuentra impecablemente rematada por esta bella pieza de aluminio

Radical e innovadora

En esta máquina toda la tecnología ha sido aplicada con un sólo objetivo, lograr la máxima maniobrabilidad posible y de allí han surgido soluciones técnicas tan interesantes como aprovechar el interior del robusto chasis como tanque de gasolina, reduciendo las dimensiones de la máquina y llevando el peso del combustible hacia el centro de la moto. Otra idea genial fue la de utilizar el basculante de la suspensión trasera como depósito de aceite del motor, ahorrando de esta manera espacio y peso, al no tener que contar con un tanque extra para el lubricante y consiguiendo además refrigerarlo, gracias al flujo de aire fresco que recibe el basculante en todo momento. Otra interesante solución fue poner el escape abajo del motor, “que es donde esos kilos deben estar” según dice Buell y esto ayuda en la tarea de mantener el peso lo más bajo y centrado posible y permite un diseño mucho más esbelto, liviano y compacto de la parte posterior de la moto. Otra muestra de genialidad se puede ver en la rueda delantera, donde se encuentra un disco perimetral con una pinza de seis pistones, que es el más efectivo, liviano y hermoso que se haya montado hasta la fecha en una moto deportiva de serie y que sin duda alguna le da un rasgo distintivo a esta máquina.

El doble faro y un minúsculo carenado le imprimen un rasgo distintivo al frontal de la Lightning

El motor es un V2 de 984 cc, derivado del propulsor que Harley usa en las Sportster, que son las cruiser deportivas de la casa, pero que ha sido modificado para extraer de sus dos pistones el máximo torque de todas las deportivas de peso medio, que se logra a tan sólo 5.500rpm y una potencia de 92 caballos a este mismo régimen de giro. Para esto cuenta con inyección electrónica y tiene una inmensa caja filtro bajo el falso tanque, que recibe grandes cantidades de aire inducido a presión por una toma ubicada al costado izquierdo del motor, lo que incrementa su potencia a alta velocidad. La caja es de cinco velocidades y la transmisión final mediante una correa dentada, fabricada en Kevlar y libre de mantenimiento.

Ambas suspensiones son producidas por Showa, con unas barras invertidas en el frente y un amortiguador, anclado directamente al basculante de la rueda trasera, contando ambas con todo tipo de posibilidades de ajuste.

Lo que parece ser el tanque es en realidad una tapa que cubre la caja filtro y la inyección. La gasolina está ubicada dentro del robusto chasis

Adrenalina al límite

Uno puede pasarse muchas horas detallando cada pieza de esta hermosa máquina y nunca terminar de sorprenderse con sus incontables detalles, con sus perfectos acabados, con su espectacular diseño y con sus atrevidas soluciones técnicas, pero el verdadero placer es subirse en ella y buscar una carretera de montaña con bastantes curvas, como Santa Elena por ejemplo, para vivir una de las mejores experiencias que cualquier motociclista puede sentir sobre dos ruedas.

El verdadero placer es subirse en ella a disfrutar su excelente desempeño y la deliciosa respuesta del bicilíndrico

Al tener la mayoría de su peso concentrado en el centro y lo más bajo posible se siente entre las piernas tanto o más liviana que una 500 y es más pequeña y corta entre ejes que cualquier otra deportiva. La posición de manejo permite un absoluto control de la máquina sin llegar a ser incómoda. Su manejo es casi intuitivo y parece como si ella supiera exactamente lo que uno quiere que haga, respondiendo de inmediato a la más mínima insinuación sobre el manubrio. El resultado es una máquina que traza las curvas con absoluta precisión, que cambia de dirección con la facilidad de una moto pequeña y que se pega al piso de una manera increíble, pero también esta su impresionante motor que empuja con ganas desde 3.000 revoluciones, saliendo como un misil a partir de 4.500rpm, punto en el que la aguja del tacómetro se dispara hasta las 6.000rpm, mientras uno tiene que agarrarse con fuerza al manubrio y bajar la cabeza buscando la protección aerodinámica de su minúsculo carenado. La sensación es 100% adictiva y parece que el corazón fuera a salirse del pecho, mientras se inunda con una sobredosis de adrenalina. Después los ojos se enfocan en la siguiente curva y el poderoso disco delantero entra en acción, mermando la velocidad a un ritmo sorprendente, mientras se van bajando una a una las marchas, con el delicioso rugido que produce el endemoniado bicilindrico al subir de revoluciones a plena compresión, luego se elige la trayectoria indicada y la moto entra a la curva como si fuera sobre afiladas cuchillas. En este momento lo único que uno desea es que las curvas nunca se acaben y que cada cierto tiempo aparezca una pequeña recta para enroscar el puño derecho y dejar salir nuevamente toda la caballería.

El corazón de esta belleza es un bicilíndrico en V «Made in Harley Davidson» de 984cc que produce a tan sólo 5.500 rpm mucho más torque que cualquier otra deportiva de peso medio y a ese mismo régimen entrega 92 caballos

A pesar de que tiene el espacio para un acompañante, hay que aceptar que esta es una moto para disfrutar en solitario y por eso no se han preocupado mucho por brindarle confort al pasajero, que tendrá que acomodarse en una silla minúscula con unos tacos muy altos y retrasados, aunque existen accesorios para mejorar este aspecto y también se la puede equipar con diferentes opciones de maletas para salidas largas, adicionalmente el modelo se puede pedir en versiones alta y baja para personas de diferente estatura.

La pieza más espectacular de esta Buell es su inmenso disco perimetral con mordaza de seis pistones opuestos, que tiene tanta capacidad de frenado que sólo se necesita la fuerza de un dedo para poner a volar la rueda trasera

Desafortunadamente llegó la hora de devolverla, pero nos quedaron algunos de los kilómetros más intensos y deliciosos que podamos recordar sobre una moto, no en vano lo más importante para Buell no es que tan rápido llega uno a su destino, sino que tanto disfruta en el camino y con esta máquina han conseguido una perfecta armonía entre maniobrabilidad y potencia, logrando hacer una moto en la que no es necesario ser un piloto ni sacrificar la comodidad para disfrutar al máximo la carretera. El precio inicialmente será de sesenta millones, una cifra bastante razonable teniendo en cuenta sus características y que la pone como una opción muy interesante para los afortunados que puedan darse el gusto de poseer una de estas joyas. Pero cuidado, por que su uso es altamente adictivo.

Una correa reforzada con kevlar es la encargada de poner en la rueda la potencia del bicilíndrico El compacto tablero análogo le da prioridad al tacómetro

Ficha técnica Buell Lightning XB9S Motor

Cilindrada

Rel. compresión

Potencia Max.

Torque Max.

Alimentación

Arranque

Embrague

Transmisión

Susp. Del.

Susp. Tra.

Freno Del. Freno Tra.

Peso vacío

Capacidad tanque

Precio Bicilíndrico a 45°, OHV, 2 válvulas

por cilindro, refrigerado por aire

984 c.c.

10:1

92 hp a 5.500 rpm

68 libras pie a 5.500rpm

Inyección electrónica

Eléctrico

Multidisco bañado en aceite

5 velocidades

Telescópica invertida

Monoamortiguador

Disco perimetral de 375mm

con mordaza de 6 pistones

Disco de 240mm

175 kg. (en seco)

14 Lt. (3,7 galones)

$60.000.000 (año 2003)

