BMW R1300 GS – Prueba de manejo

Tal como BMW sorprendió a todos con el lanzamiento anticipado de su nueva moto insignia, que le salió adelante al Salón de Milán. En Colombia la marca alemana no sé quedó atrás y mucho antes de lo que cualquiera hubiera imaginado ya estábamos levantando polvo con esta nueva GS que a nadie dejará indiferente. Hablamos de la BMW R1300 GS.

Al margen de la discusión que ha desatado su nuevo diseño y en especial su faro en X, que ha logrado que absolutamente todo mundo tenga una opinión al respecto, tema del que nos gustaría decir simplemente que es muy diferente a lo que veníamos acostumbrados, pero que como fuente de luz es una maravilla rodando de noche. Pero dejando esto al gusto de cada quien, lo que si debo decir es que BMW mejoró la potencia, incremento el torque, redujo el peso y encontró la manera de ofrecer una moto más compacta, que no da para decir palabras como “pequeña” o “liviana” ya que una maxitrail no sería tal si no fuera grande y generosa en kilos. Así como en capacidad para llevar dos ocupantes de talla XL y todos los pertrechos necesarios para darle la vuelta al mundo a muy buen ritmo y con total confort.

Aunque suene gracioso, fue Honda el lugar elegido para la presentación en sociedad de esta nueva GS, y para ello no escatimaron esfuerzos creando un museo que nos permitía adentrarnos en la historia de este exitoso modelo que nació por allá en los 80, precisamente con la R80GS, pionera de la saga y protagonista de varios Dakar. Cuando aquella carrera sí era toda una aventura de supervivencia mecánica y del piloto. Tuvimos la oportunidad de hacer buenas rutas con la BMW R1300 GS en nuestra Prueba de manejo

Había una moto de cada una de las versiones, así nos recordaron a todos cómo dos décadas atrás llegaron los faros asimétricos en la 1150, que tanta polémica generaron y que se convertirían en la principal seña de identidad de la GS durante dos décadas, al punto que ahora volvemos a sentir que la moto insignia de BMW se aleja de sus raíces, cuando en realidad vuelve al estilo inicial de diseño simétrico.

Junto a un grupo de influenciadores tuvimos la oportunidad de subirnos en ella durante dos días, siendo los primeros en sentir las capacidades de esta nueva saga, de hecho la gente de BMW Motorrad Colombia se esmeró en preparar una ruta muy exigente, bastante enfocada en el off road, que incluso requirió calzar con ruedas de tacos a todas las motos, para lo cual eligieron acertadamente las Michelin Anakee Wild, una cubierta que va muy bien en terrenos malos, de los cuales tuvimos bastantes kilómetros, pero que también se defiende en asfalto con buen nivel de agarre, no son las ruedas para ir a buscar los límites, pero lo hacen bastante mejor de lo que uno cree al ver su dibujo de taco grande y separado.

En total rodamos cerca de mil cien kilómetros desde que salimos de nuestra casa con una R1250GS Adventure que tuvimos el gusto de estrenar y que fue nuestra compañera de ruta por cuatro días muy divertidos en los que pudimos conocerla muy bien y contrastarla con las sensaciones de la R1300 GS, para entender que se trata de dos hermanas bien diferentes pero en ambos casos muy capaces para adentrarse en carreteras de todo tipo.

Con esta 1250 pudimos contrastar ambos modelos, ella fue nuestra compañera de ruta durante muy buenos tramos

Como la historia es larga lo que hacemos es preparar un video que podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, donde les mostraremos lo que fue toda esta experiencia llamada GS Camp. Esperamos que no se lo pierdan.

Aquí vemos ambas motos la 1200 y la R1300 GS

Prueba: Juan Carlos Posada

Este artículo fue publicado originalmente en la edición virtual # 171 de La Revista De Motos

Los dejamos con el video de la prueba de la nueva BMW R1300 GS