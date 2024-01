Aprilia Caponord la Prueba

Además de probar la imponente Aprilia Caponord, les hemos preparado un completo informe para que conozcan más sobre esta marca italiana que se estrena en nuestro mercado.

Para los que no saben esta prueba de la Aprilia Caponord, hace parte de nuestro archivo y se publicó originalmente en la edición impresa número 46 del mes de marzo del año 2004. Todos los datos de precio y especificaciones corresponden a esa época.

Aprilia es una de las marcas más jóvenes de Europa y también una de las que más se ha destacado en la historia reciente del motociclismo deportivo, gracias a su imparable dominio en el mundial de velocidad. A la par con su éxitos en las pistas, este fabricante italiano ha tenido una evolución vertiginosa en los últimos 15 años y esto le ha permitido desarrollar motos que incorporan lo último en tecnología y diseño, entre las cuales una de las más sobresalientes es esta imponente máquina viajera que hoy nos acompaña y que sella la llegada de esta prestigiosa marca a nuestro mercado.

La Caponord fue presentada hace apenas un par de años y muy pronto se convirtió en el punto de referencia dentro de la categoría que los europeos denominan maxitrail, motos generosas en cilindrada, concebidas para cubrir largas distancias y para defenderse en variados terrenos, dicho en otras palabras la montura ideal para todo aquel que quiera viajar hasta el fin del mundo solo o acompañado. Nosotros tuvimos la oportunidad de probarla gracias a una invitación de Race Center y Dos Ruedas, quienes son los representantes de esta marca en Bogotá y Medellín respectivamente y que nos brindaron la posibilidad de disfrutar de una excelente jornada en la que pudimos comprobar las virtudes de esta incansable devoradora de kilómetros.

Incomparable suavidad de marcha, potencia y torque en cantidades, comodidad y una excelente protección aerodinámica. Esas son las principales virtudes de esta incansable devoradora de kilómetros.

Aprilia Caponord Única e innovadora

Los ingenieros y diseñadores de Aprilia han tenido las ideas claras a la hora de concebir esta moto, querían hacer la mejor en la categoría y por eso en su desarrollo aplicaron todos sus conocimientos, experiencia y lo mejor de su tecnología para llegar a un resultado final sorprendente, con un espectacular diseño que es el fruto de muchas horas en el túnel de viento y que en sus entrañas alberga una mecánica de gran refinamiento que proviene de la deportiva RSV Mille pero que ha sido evolucionada para ajustarla a los requerimientos de esta viajera, dotándola de una buena dosis de potencia que fluye con toda suavidad y de un torque excepcional en toda su gama de revoluciones. Se trata de un compacto motor V2 de 1.000cc con sus cilindros dispuestos a 60°, que esta equipado con un sistema de refrigeración mixta por agua y aceite, con dos ejes de levas y cuatro válvulas en cada culata, con inyección electrónica y sistema de encendido TSI (Twin Spark Ignition) con doble bujía por cilindro, además dispone de dos ejes balanceadores que reducen las vibraciones. El sistema de lubricación es por cárter seco, con el lubricante alojado en un depósito independiente, esto hace que el motor sea más compacto y liviano permitiendo a los diseñadores ubicarlo lo más bajo posible, mejorando así el centro de gravedad y por ende la maniobrabilidad de la moto. La caja es de 6 velocidades y el clutch, que es de accionamiento hidráulico y que trabaja en seco, tiene un sistema denominado PPC (Pneumatic Power Clutch) que evita que la rueda trasera se bloquee al reducir marchas a un régimen elevado. El resultado final de semejante despliegue de ingeniería, se traduce en una potencia máxima de 98 caballos a 8.250 rpm y un torque de 9.9 kgm a 6.250 rpm.

El doble faro halógeno, de tipo multifocal, además de mostrar un diseño espectacular, produce un poderoso haz de luz que ilumina muy bien la carretera.

Pero el propulsor no es lo único llamativo de esta moto, su chasis también es una magnífica pieza elaborada en aluminio con aleación de magnesio en las zonas de refuerzo, un diseño de doble viga exclusivo de Aprilia, que aporta una gran rigidez al conjunto y que les permite ubicar la silla a una altura razonable de 820mm (la más baja en este segmento), un factor que cobra mucha importancia al hacer maniobras con la moto quieta. En lo referente a suspensiones han optado por usar componentes de primer nivel, como lo son las barras Marzocchi de 50 mm de diámetro y 175mm de recorrido que no traen ningún tipo de ajuste y atrás hay un amortiguador Sachs multiregulable conectado a un sistema progresivo de bieletas, que va anclado a una impresionante tijera de aluminio, también reforzada con magnesio y que le da un recorrido de 185mm a la rueda. Los frenos tampoco se quedan atrás, con dos discos de 300mm y pinzas Brembo de cuatro pistones en el frente y un disco de 270mm con pinza de doble pistón opuesto en el eje trasero. Adicionalmente existe una versión que viene equipada con sistema antibloqueo ABS que pronto estará disponible en nuestro país.

Un detalle muy llamativo y que aporta en seguridad, son los rines de aluminio con un diseño especial de radios tangenciales que van fijados en la pestaña del aro, permitiendo montar llantas sin neumático.

En la parte posterior se destacan los dos silenciadores fabricados en acero inoxidable y las direccionales con cristal transparente, que están muy a la moda. Sin lugar a dudas este es uno de sus mejores ángulos.

En lo referente a equipamiento se tiene un completo tablero con velocímetro y tacómetro análogos, acompañados con una pantalla digital que muestra el nivel de combustible, la temperatura del motor, la temperatura ambiente, la hora y que avisa cuando se requiere hacer un servicio a la inyección. También dispone de una toma de 12 voltios, que puede usarse para conectar diversos accesorios, como un intercomunicador por poner un ejemplo. En el frontal se destaca el doble faro tipo multifocal, que cuenta con ajuste independiente de cada bombillo, lo que permite regular la luz de la manera más eficiente posible. Siguiendo, encontramos un tanque plástico que recibe 6,6 galones, suficiente combustible para rodar más de 300 kilómetros sin necesidad de parar. Otro detalle interesante a la hora de viajar es la posibilidad de retirar el asiento del pasajero, bajo el cual se extiende una superficie plana que permite aumentar la capacidad de carga al rodar en solitario.

La gran ventaja de una maxitrail como la Aprilia Caponord radica en su capacidad para rodar por todo tipo de terrenos

Un viaje en primera clase

En las fotos se ve grande, es cierto, pero no tanto como cuando uno la tiene al frente, su frontal es realmente voluminoso y alto, al igual que su tanque y esto inspira de inmediato una sensación de respeto que intimida un poco, pero al subirse en ella las cosas van cambiando, el simple hecho de poder llegar al suelo con ambos pies ya brinda seguridad y para esto no es necesario ser muy alto, aunque esto tampoco implica que se deban tomar las cosas a la ligera y es mejor recordar que tenemos entre las piernas más de 230 kilos y mientras no nos estemos moviendo es recomendable maniobrar con cuidado.

El motor se pone en marcha al primer toque del botón de arranque y la inyección se encarga de regular la mínima mientras éste gana temperatura. Pocos minutos después estamos tratando de dejar atrás la ciudad, acompañados por un delicioso y suave murmullo que sale de los dos espectaculares escapes de acero inoxidable que dominan la parte trasera. Esos primeros kilómetros nos sirven para darnos cuenta que no lo hace nada mal en medio del tráfico lento, en parte gracias a la fluidez del bicilíndrico que responde a las mil maravillas desde muy pocas vueltas y también a una caja suave y precisa como pocas. Claro que a todo esto se suma el asiento bajo y una correcta postura de manejo que brinda un excelente control de la moto a cualquier ritmo.

Cuando se trata de ir rápido, la Aprilia Caponord no defrauda. Aquí por ejemplo va a 120 km/h, rodando en sexta a tan solo 4.500 rpm y si se fijan en el tacómetro, que está en el centro del tablero, verán que todavía queda mucho jugo para exprimirle al bicilíndrico. A propósito del tablero, éste brinda toda la información necesaria.

Con la llegada de la carretera, preferiblemente una con bastantes curvas, salen a relucir las virtudes deportivas de esta aventurera que se muestra sobrada en potencia y que sabe encarar las curvas a muy buen ritmo, con una impecable estabilidad que permite inclinarla con toda confianza, hasta que los avisadores de los tacos comienzan a rozar el asfalto, recordándonos que hemos llegado al límite razonable y que es mejor no tentar el destino, menos con semejante carenaje.

Cuando el panorama cambia y las curvas se transforman en rectas interminables es cuando se logra apreciar la efectiva protección aerodinámica que ofrece esta moto, tan eficiente es en este aspecto que incluso permite rodar por encima de 120km/h con el casco abierto sin que el viento sea un problema. El motor por su parte no tiene problemas para sostener un ritmo respetable, incluso superior a los 200km/h, aunque en nuestras carreteras esto es una locura y lo máximo que vimos en su tablero fueron 160km/h, rodando en sexta por debajo de 6.000rpm, lo sorprendente es que a esta velocidad no se siente ni la más mínima vibración y la moto rueda con un aplomo total, que da una absoluta sensación de seguridad, y a propósito de esto hay que decir que la frenada es impresionante sobretodo gracias al doble disco que tiene un poder a la altura del conjunto y que se ve bien acompañado por el disco trasero, el cual tiene la virtud de no bloquear la rueda fácilmente, con esto se logra detener la máquina en muy poca distancia.

Aquí se aprecia parte del motor, la viga principal del espectacular chasis y el depósito de aceite, con su medidor externo.

En el destapado se defiende bien y nos puede llevar sin problemas por zonas en las que usuarios de otras motos ni siquiera se atreverían, aunque es necesario ir sin afanes y evitando al máximo entrar en terrenos complicados, ya que tampoco se trata de una enduro y esto hay que tenerlo claro, por que de lo contrario estaremos buscando problemas.

En cuanto al pasajero, se puede decir que gozará de un confort excepcional, con una silla tan cómoda o incluso más que la del piloto, que tiene un diseño que evita que se ruede en frenadas bruscas, las piernas van perfectamente relajadas y dispone de dos agarraderas de buen tamaño ubicadas a ambos lados, además se beneficia de la excelente protección aerodinámica que hace mucho más placentera la experiencia.

Sólo dos aspectos no lograron convencernos del todo, lo primero es la ausencia de un gato central, un elemento que viene de serie hasta en la más económica de las motos y que en una máquina de este nivel es un accesorio que se debe comprar por aparte. lo otro es la limitada protección que ofrece la bandeja inferior, que deja totalmente descubiertos los tubos del escape, por lo demás quedamos encantados con ella y sus virtudes hacen que estos detalles se olviden a los pocos kilómetros.

Imponente la Aprilia Caponord con la ciudad de fondo

El precio de la Aprilia Caponord ronda los $41.000.000 (dato original del año 2004) una cifra interesante si se compara con otras alternativas de características similares que ofrece el mercado. Adicionalmente se puede equipar con variados accesorios que la marca ofrece, entre los cuales están las maletas rígidas con sus respectivos soportes, los protectores para el carenado, una silla mucho más baja, maleta para el tanque y otros elementos que pueden mejorar todavía más sus capacidades ruteras.

La Aprilia Caponord es una moto divertida y una viajera incansable

Esta moto definitivamente nació para viajar, su nombre que en español significa Cabo Norte (ver recuadro) ya es una señal clara de esa vocación aventurera que transmite con solo verla y que motiva a muchas personas a dejarlo todo para salir a conquistar las fronteras del planeta sobre dos ruedas, en ella cada kilómetro se disfruta al máximo y es un verdadero placer dedicarse a saborear el paisaje con absoluta comodidad, no es cuestión de velocidad, aunque puede ir muy rápido si se desea y tampoco importa el tiempo o la distancia, por que es tan deliciosa que da igual si se disfruta de una salida de fin de semana por esa carretera que tanto nos gusta o si lo que queremos es llegar hasta el fin del mundo.

Aquí pueden ver el disco trasero de 270mm y la espectacular tijera en aluminio con refuerzos de magnesio. También se puede ver el sensor del velocímetro que esta ubicado debajo de la pinza de freno.

Aquí vemos el doble disco delantero con pinzas Brembo. También se aprecia el diseño de los rines con los radios fijados en la parte exterior, esto le permite calzar llantas sin neumático.

Al lado derecho, de la Aprilia Caponord, justo bajo el asiento del conductor, puede verse la toma de corriente de 12 voltios a la que se pueden conectar diversos accesorios. A su lado se encuentra la perilla para ajustar la dureza de la suspensión trasera.

Aprilia, una marca joven

La RSV 1000R es la deportiva más sofisticada de Aprilia

Aprilia fue fundada en Italia en 1968 como una empresa dedicada a la producción de bicicletas, pero dos años más tarde fabricó su primera moto, una máquina de trial con la que comenzó a competir en 1975, fue tanto el éxito logrado con este modelo que a partir del 80 se dedicó exclusivamente a la fabricación de motocicletas, ampliando su catálogo con diferentes modelos de baja cilindrada, entre los que se destacaron sus scooter y sus deportivas de dos tiempos, derivadas de modelos que fueron desarrollados para competencia. En los 90 Aprilia decidió enfocar todas sus capacidades hacia el mercado europeo y en el 92 firmó un convenio con BMW para el ensamble de la F650 en su planta de Noale, compartiendo diseño, tecnología y componentes, fruto de esto surgió la Pegaso 650 (ver recuadro) que era hasta ese momento la moto más grande de su catálogo. El gran salto lo dieron en el 97 al presentar un nuevo propulsor V2 de 1.000cc que les permitiría entrar a competir en el segmento de las máquinas de alta cilindrada y en el 98 presentaron la RSV Mille, una deportiva que reunía innovadoras soluciones técnicas, un espectacular diseño y los mejores componentes existentes en ese momento, destacándose de inmediato por su excelente desempeño en pista.

La evolución de esta marca ha sido tan veloz como sus máquinas de carreras, pues en menos de 10 años pasaron de fabricar scooters y motos pequeñas a desarrollar máquinas de alta cilindrada propulsadas por sus propios motores, logrando un desempeño y un diseño que les ha permitido competir al nivel de las mejores marcas y en algunos casos ser superiores.

Cabo Norte

Este monumento marca el fin de Europa al norte, el que le da el nombre a la Aprilia Caponord

Para no dejar duda del espíritu aventurero de esta máquina, Aprilia la bautizó con el nombre Caponord una palabra en italiano que significa Cabo Norte y que evoca un lugar muy especial en Noruega, que es el punto ubicado más al norte de Europa al que se puede llegar por carretera y esto lo ha convertido en una de las metas que muchos aventureros desean conquistar, aunque la tarea no es nada fácil, pues para alcanzar este mítico lugar ubicado a orillas del Océano Glacial Ártico hay que avanzar por caminos difíciles, desafiando el inclemente frío y las duras condiciones climáticas, en una zona de espectaculares paisajes donde la mayor parte del año predominan fuertes vientos y tormentas. Para un verdadero viajero que quiera conquistar los confines del planeta sobre su moto, el Cabo Norte es el equivalente a lo que significa llegar hasta Prudhoe Bay en Alaska o a Ushuaia en Argentina donde termina nuestro continente y esta imponente moto que hoy nos ocupa, puede ser el vehículo perfecto para lograrlo.

Pasión por la competencia

Desde atrás, así es como los pilotos de las otras marcas ven a las Aprilia generalmente en el mundial de velocidad

Desde sus inicios Aprilia comprendió la importancia de llevar sus máquinas a las pistas y por eso en el 85 hizo su debut en el mundial de velocidad con una 250 propulsada por un motor Rotax bicilíndrico de dos tiempos con el que ganó su primer Gran Premio dos años más tarde, pero el mejor momento llegó a mediados de los 90 cuando el piloto italiano Max Biaggi consiguió ganar tres títulos consecutivos en 250, hazaña que le dio fama y prestigio a esta joven marca Italiana que en pocos años había logrado superar a los grandes fabricantes japoneses.

Para 1998 Aprilia barría con la competencia en 250 al ganar 13 de 14 carreras, llevándose el título con Loris Capirossi y consiguiendo también el título en 125 con el piloto japonés Kazuto Sakata. Un año después se repetía el título de 250, pero esta vez con Valentino Rossi que ya había ganado dos años antes sobre la 125.

A la par con sus éxitos en las categorías menores Aprilia venía compitiendo en 500 con una bicilíndrica que a pesar de ser muy rápida nunca logró superar a las japonesas de 4 cilindros y finalmente fue retirada a finales de los 90, tras haber conseguido subir al podio en algunas oportunidades.

El año anterior Aprilia selló una muy buena temporada en la que sus motos se llevaron el titulo de constructores en 125 y ganaron en 250 con Manuel Poggiali, además debutaron en la categoría máxima con una 4 tiempos de 1000cc que apenas se encuentra en proceso de desarrollo y que tuvo como piloto al norteamericano Colin Edwards.

En su corta historia en el mundo de las competencias Aprilia no solo ha producido excelentes máquinas de carreras, sino que también ha tenido una indiscutible capacidad para descubrir y formar grandes campeones, gracias a los cuales la lista de triunfos de esta marca es impresionante, 24 coronas en menos de 20 años tan solo en el mundial de velocidad y por lo visto su intención es seguir cosechando victorias.

Caponord Rally Raid

La Rally tiene un look mucho más aventurero que se consigue gracias a su decoración inspirada en los paisajes desérticos.

Aprilia ha preparado una versión especial de la Caponord llamada Rally Raid que, como su nombre lo indica, viene mejor equipada para el uso fuera del asfalto, aunque no pierde las virtudes de su hermana en los otros terrenos. Las principales diferencias de la Rally están en unas mejores suspensiones, ambas con 200mm de recorrido y con múltiples posibilidades de ajuste que vienen mucho más adaptadas para todo tipo de terrenos, también esta dotada de protecciones para el carenado y tiene un protector de motor que combina aluminio, fibra de carbono y una estructura tubular que envuelve la parte baja de la máquina. La posición de manejo también es diferente con una silla más alta y plana que permite al piloto moverse mejor sobre la moto. El manubrio, muy similar a los usados en enduro y motocross, también va ubicado más alto para permitir un mejor control fuera del asfalto. En el frente cambia el parabrisas que tiene una superficie más resistente y las direccionales que son independientes al carenado, quedando menos expuestas. Las maletas laterales de aluminio vienen de serie y tienen 40 litros de capacidad cada una, adicionalmente Aprilia ofrece como accesorios la maleta superior de 30 litros, también en aluminio, una maleta flexible para el tanque, manillares con calefacción, un protector para el doble faro y un asiento 4 cm. más bajo.

Pegaso 650

La Pegaso 650 es una opción de menor cilindrada y precio que también se encuentra en nuestro mercado

Junto a la Aprilia Caponord también llegó la Pegaso 650, una trail monocilíndrica que fue la primera moto grande fabricada por Aprilia y que ha sido su caballo de batalla en un segmento que tiene muchos adeptos en todo el mundo y que en nuestro mercado se ha desarrollado bastante. La Pegaso tiene un motor refrigerado por agua, con doble eje de levas y cinco válvulas radiales, una planta motriz que dispone de inyección electrónica, que tiene caja de 5 velocidades y que genera 47 caballos a 6.500 rpm. Esta hermosa máquina de trazos suaves y silueta aerodinámica viene dotada con frenos Brembo en ambas ruedas, tiene una suspensión Marzocchi en el frente con barras de 45mm de diámetro y 170mm de recorrido y atrás cuenta con un amortiguador Sachs ajustable en rebote y precarga con 165mm de recorrido. Según Aprilia esta es la opción ideal para aquellos que, sin ser viajeros de tiempo completo, buscan una moto rápida, confortable y divertida, que se defiende muy bien en todos los terrenos, con espacio suficiente para el acompañante y con muy buena capacidad de carga si se piensa en viajes largos.

