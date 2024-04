AKT AK235R Sin Fronteras

Con un estilo innovador, que se decanta bastante hacia el uso fuera del asfalto, esta propuesta de AKT viene pensada para aquellos que quieren disfrutar en todos los terrenos. Hablamos de la AK235R

Domingo en la mañana, cielo despejado, sueñas con un buen desayuno en aquel restaurante acogedor que viste el otro día; pues compañero, como dice la reconocida marca de artículos deportivos “just do it” (solo hazlo), enfúndate los “corotos” (casco, guantes, botas…), ve al parqueadero, obsérvala, esboza esa sonrisa de satisfacción que te da el poder montarla y vete a recorrer la geografía, que los límites solo estarán en tu mente.

Esta es la nueva AK235R una moto que se presta para su uso dentro o fuera del asfalto

Esta es la mejor manera de comenzar tu historia con la más nueva de la familia AKT, una doble propósito de 235cc que se inclina demasiado hacia un estilo muy enduro, con un diseño muy moderno y actual que no se queda sólo en eso, está respaldado por una configuración de motor, chasis y suspensiones creada para dar alegrías al por mayor si lo tuyo es pasarla bien en todos los terrenos.

En esta imagen se puede ver el detalle de la tijera en aluminio y el buen acabado de la manzana. También se aprecia el generoso freno de disco y la bomba con el depósito incorporado

Aquí se ven la tijera y la manzana desde otro ángulo, el guardacadena y la cadena que se ve muy llamativa con su color dorado

Recorres las calles de la ciudad, son las mismas de siempre, pero en esta moto sentirás que puedes moverte de manera más fluida y las disfrutaras más de lo normal, sin atascos, sin preocuparse por los huecos, pasando por encima de todos los retrovisores (siempre con cuidado y con los carros detenidos), podrás hacer giros que serían impensables en otra moto, escabulléndote fácilmente y con toda agilidad de la urbe atestada y ruidosa hacia esa carretera soñada; curva va, curva viene y las negocias todas contando con un conjunto chasis – suspensiones que te brinda el suficiente aplomo, por lo que tomas confianza apretando el ritmo hasta donde las llantas te lo permitan e iras engranando sus cinco marchas, por cierto bastante suaves, una tras otra, recurriendo poco a los cambios inferiores porque la recuperación de este motor, con distribución por varillas impulsadoras y 2 válvulas en cabeza (OHV), es destacable y salvadora cuando de afrontar sobre pasos a otros vehículos se trata, aunque también hay que decir que el propulsor genera un ruido mecánico considerable, que sumado al sonido que produce el silenciador hacen que la moto no sea precisamente la más silenciosa.

En asfalto la AK235R tiene un buen desempeño, pues su motor le permite desenvolverse muy bien en todo momento y tanto chasis como suspensiones están a la altura.

Luego de unos cuantos kilómetros de agradable carretera, adaptándote al comportamiento de la moto, el clima se torna lluvioso y oscuro (como cosa rara), sin embargo prosigues la aventura, cuidándote del agarre de las ruedas, que se sienten algo delicadas en piso mojado, y del impresionante mordiente del freno trasero que se torna brusco y poco dosificable, siendo bastante fácil bloquear la rueda, y es que el disco es ¡igual de grande al delantero! una extraña decisión del fabricante, por lo que recomendamos afinar muy bien el tacto con el pie derecho para evitar sustos innecesarios. Como la idea no es empaparte, aprovechas para cumplir con el cuerpo y claro esta, bienvenido sea el desayuno “bien trancao”, con el consiguiente reposo dedicado a observar a tu “nena” sonriendo cada vez que redescubres sus esbeltas líneas, su tijera de aluminio, sus plásticos modernos, su delgada silla, lo imponente y alta que es (lo notaras si no mides más de 1.70). Es que hay que reconocerlo la AK 235R es una moto llamativa y atrayente para todo el que la mira, de hecho en los semáforos o en todo lugar donde uno se detiene nunca le faltan admiradores.

Ya con la barriga llena y como barriga llena = corazón contento, te entran las ganas de devorar muchos más kilómetros y te dispones a realizar de nuevo el ritual de todo motociclista (casco, chaqueta, guantes, gafas…), retomando la cinta asfáltica con más ímpetu, aparece una recta larga, despejada y donde tienes toda la visibilidad y no pierdes la oportunidad de llevarla a fondo para probar su velocidad punta, la cifra ronda los 120 km/h a los que llega en poco tiempo y que puedes ver en su compacto tablero digital, no queda duda que los 235cc cumplen bien su tarea, pero sin embargo queda esa sensación de que el motor puede más y extrañas una sexta marcha. A todas estas resulta que llegas al lugar pensado demasiado rápido. Será que el sitio escogido esta muy cerca? Nada de eso, más bien “la culpa” es de la moto que te ha traído demasiado rápido y con un nivel de comodidad que no esperabas de su delgado asiento, pero lo cierto es que el acolchado de la espuma logra hacer la diferencia y los kilómetros se devoran sin sentirlos, o más bien sin sufrirlos. Es aquí cuando te quedas iniciado, con ganas de más, pero tranquilo compañero que la solución te la dará la AKT. Sigues manejando por el simple placer de hacerlo, cuando de pronto se prende un bombillo en tu cerebro. Dejar el asfalto ¡que excelente idea! escoges el primer camino de tierra que te encuentras y te adentras en él iniciando una nueva aventura. Es como poner el contador en ceros y arrancar otro capitulo, uno donde a medida que aumenta la dificultad del terreno las cosas se ponen mucho mejores y se hace necesario ajustar todo en nuestra mente de nuevo, comenzando por calcular el peso, la aceleración, la frenada, el terreno, la tracción, etc. y descubriendo las bondades de la suspensión que absorbe sin chistar todo tipo de obstáculos, ya calibrado todo comenzaras a saborear otra excelente manera de gozarte la moto, iras aprendiendo a derraparla, a hacer saltos pequeños, a cruzar charcos a buena velocidad para mojar a tu compañero de aventuras y te reirás bajo el casco como un chiquillo, no exagero, así de bueno es salirse del asfalto cuando una moto permite disfrutarlo al máximo. Y es que muy pronto entenderás lo polivalente que es esta nueva AKT, pero te reitero el cuidado que debes mantener con el freno trasero, sobretodo en terrenos destapados o resbaladizos. El manejo de pie, necesario en algunos caminos de trocha, es fácil en ella gracias a sus anchos posapies y a la altura de su manubrio, que es de aluminio y muy bien presentado, por cierto.

El frontal se ve bastante bien, aunque de luces se queda algo corta y no tiene opción para ajustarlas.

Otro ángulo del tanque plástico y el remate de la silla con éste, igualmente se pueden ver las robustas espigas y la fijación del faro mediante cauchos

El día a día en la AK235R

Cuando decidas iniciar tu vida cotidiana endulzada con una 235 verás que su cilindrada no implica sacrificar en economía, pues su motor permite rodar entre 105 y 120km por galón, según los datos que obtuvimos en nuestra prueba, aunque podrían ser más, pero es difícil resistirse a la tentación de enroscar el puño derecho para exprimir todo su potencial, cosa que no es necesaria para rodar a buen ritmo, lo otro positivo es que funciona sin problemas con gasolina corriente, aspecto que será bien recibido por el bolsillo, donde si se raja es en autonomía, pues su tanque (que tiene la ventaja de ser plástico) es pequeño y solo da para unos 150km hasta pedir reserva, lo cual no es problema en el día a día, pero en viajes largos hay que mantener esto en mente. En la cuidad, como ya dijimos, serás observado en cada semáforo con curiosidad por tus camaradas que estarán tentados a hacerte preguntas como cilindrada, precio y demás, aumentando claramente tu ego. Cuando transites largo rato a ritmo lento sentirás el calor en tu pierna derecha proveniente del tubo de escape que pasa bastante cerca, pero una vez recobrado el ritmo normal este fenómeno desaparece del todo. Cuando transites a dúo, que no falta la novia gomosa, el segundo abordo notara inmediatamente lo estrecho de la silla además de la falta de espuma en parte final y la vibración en los posapies, afectando esto también tu comodidad como piloto, en resumidas cuentas en ella se sacrifica un poco la comodidad de ambos, aparte las costuras de la silla no son impermeables del todo y por lo visto la espuma absorbe agua la cual será luego depositada gradualmente en tu trasero, un punto a mejorar. En cuanto a su capacidad de carga ésta es completamente nula, tendrás que llevar tu impermeable y demás cosas amarradas con un pulpo en el puesto trasero si viajas solo o en un morral cuando lleves compañía, aunque la industria auxiliar no debe demorar en ofrecer accesorios que solucionen este aspecto.

El tanque plástico cubierto por unas aletas de muy buen diseño, también se ve como la silla sube casi hasta la tapa de gasolina, al mejor estilo enduro. Además se aprecia el motor monocilíndrico refrigerado por aire con válvulas en la culata accionadas por varillas empujadoras, la palanca de cambios plegable, los anchos reposapiés que facilitan montar de pie y el protector de motor.

La 235 se mete de lleno a un segmento que ha estado muy olvidado y donde prácticamente no existen opciones que se inclinen verdaderamente al estilo enduro como lo hace esta máquina, con un diseño muy bien logrado, con frenos de disco en ambos ejes, arranque eléctrico, tijera en aluminio, rines y manzanas del mismo material, tablero digital y muchos buenos detalles más, todo esto a un precio demasiado interesante que no supera los 7 millones, demostrando que para ofrecer buenas prestaciones, un completo equipamiento y un estilo innovador no es necesario recurrir a presupuestos escandalosos.

Aquí se aprecia el diseño de la bomba de freno delantero muy bien logrado en esta AK235R En la parte inferior se observa el tablero digital que nos muestra velocidad, kilometraje total y un parcial, además de los testigos habituales.

Esta AKT AK325R es una moto bien pensada tanto para la ciudad como para tus escapadas de fin de semana a recorrer esos paisajes inhóspitos y hermosos que generan placidez para el espíritu, si decides salir a divertirte con tus “compinches”, esta es la moto, si quieres irte a “puebliar” esta es la moto, si buscas una buena dosis de pantano, arena y piedras aquí tienes una excelente opción, no dudes de su capacidad para generar emociones y alegrías, sin ser una rutera al 100%, te llevara con un nivel de confort suficiente a donde lo desees y si te quieres creer piloto del Dakar solo búscate el camino sin asfalto más próximo y a ¡trochar se dijo! Podría decirse que esta moto te brindará lo mejor de tres mundos: la ciudad, la carretera y la trocha y sin ser una especialista en ninguno de ellos en todos te permitirá disfrutar bastante. DM

Ficha Técnica AKT AK235R

Motor: Un cilindro, 4T, OHV, 2 válvulas, refrigerado por aire

Cilindrada: 235 c.c.

Rel. compresión: 9,0 : 1

Torque Máx.: 1,78 kg-m a 5.500 rpm

Potencia Máx.: 15,6 hp a 6.500 rpm

Alimentación: Carburador

Transmisión: 5 velocidades

Embrague: Multidisco bañado en aceite

Susp. Del.: Telescópica

Susp. Tra.: Monoamortiguador

Freno Del.: Disco, pinza de doble pistón

Freno Tra.: Disco, pinza de un pistón

Peso vacío: 118 kg. (en seco)

Capacidad Tanque: 2,07 galones (7,85 L)

Precio: $6.990.000 en Junio del 2008

