Este artículo fue originalmente publicado en nuestra revista impresa, Edición 62 en Febrero del 2006, hoy queremos traer este contenido a nuestro sitio web para que más personas puedan acceder a estos materiales que hacen parte de nuestra historia De Motos. Bienvenidos a los 60 años de la Vespa

En 1946 nació en Pontedera, Italia, una pequeña «avispa» que con su aguijón ha enamorado a varias generaciones de mujeres y hombres alrededor del planeta. Pronto se cumplen 60 años de la Vespa.

En marzo se cumplen 60 años del primer y más famoso scooter, la italiana Vespa, que tuvo sus orígenes en una fábrica que se dedicaba a la industria naval, posteriormente a la fabricación de vagones para ferrocarril, luego al sector aeronáutico y finalmente a las motos. Los cambios fueron realmente bruscos en materia de producción, pero todo ello se dio gracias a las necesidades de un país devastado y al ingenio de sus dueños.

La fábrica de Piaggio ubicada en Pontedera, Italia, fue bombardeada por los Aliados durante la segunda guerra mundial, dada su importancia militar en la fabricación de aviones y como para completar, luego fue ocupada por los alemanes quienes al momento de partir, poco dejaron, por lo que Enrico Piaggio en esa época dueño y heredero de la empresa creada por su padre Rinaldo Piaggio en 1884, replanteó su negocio y determinó que dado el fin de la guerra y la crisis económica de su país, su propósito en adelante sería dar soluciones en materia de movilidad con transporte económico, a quienes trataban de dejar a un lado los males ocasionados por la segunda guerra mundial.

En ese momento la empresa estaba a cargo del ingeniero aeronáutico Corradino D’Ascanio, ex general de la Aviación Real, quien era considerado una especie de Leonardo da Vinci, pues años atrás ya había diseñado, construido y volado el primer helicóptero moderno.

Dado el poco afecto que D’Ascanio sentía por las motos, se propuso como claves para el desarrollo del proyecto, que fuera cómodo tanto para los hombres como para las mujeres, por ello su conducción tenía que ser sentado y no a caballo como en las motocicletas, que no ensuciara la ropa con aceite o mezcla y que permitiera llevar una llanta de repuesto. Con estos puntos claros y sirviéndose de sus conocimientos en aeronáutica, diseñó una motoneta construida con un chasis monocasco de acero, cuya forma protegía al conductor de la suciedad y escombros de los caminos. Además, la suspensión delantera era similar al tren de aterrizaje de los aviones, permitiendo un fácil cambio de la rueda; y los cambios de marcha se realizaban por el giro del puño izquierdo, una idea exclusiva del creador que consideraba incómodo el tradicional cambio de pedal de las motocicletas. El resultado fue una máquina de inspirado diseño que emanaba clase y elegancia a primera vista y que estaba más allá de todos los otros vehículos de dos ruedas de la época.

60 años de la Vespa

Entre los dibujos, la elaboración de prototipos y el desarrollo del motor de dos tiempos pasaron menos de 5 meses, es así como el 24 de marzo de 1946 una vez estuvo lista la nueva creación de D’Ascanio fue presentada al heredero de la Piaggio, quien al verla expresó “¡Sembra una vespa!” que en buen español significa ¡Se parece a una avispa!, por su gruesa forma posterior, conectada a la parte frontal con lo que podría semejarse a una delgada cintura y el manubrio que semejaba las antenas de la avispa, la motoneta adoptó ese nombre.

Un vehículo que conquistó a todos, 60 años de la Vespa

El producto de la Piaggio fue tan exitoso que a fines de 1949 se habían producido 35 mil unidades, las que sirvieron a Italia y al propietario de la empresa para ir dejando de lado las heridas económicas producidas por la guerra. Cuando la Vespa cumplía 10 años de estar en producción, celebraba a la par el primer millón de motonetas y más adelante en 1960 el segundo. Posteriormente y gracias a diferentes acuerdos la máquina comenzó a manufacturarse bajo licencia en Alemania, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, España, la Unión Soviética, India e Indonesia. Hoy la producción de estas motonetas supera los 17 millones.

Originalmente la Vespa salió con un motor de 98cc, no poseía ventilador de refrigeración, era de tres cambios y el crank se podía plegar, la velocidad máxima era de 60 km/h, con o sin parrillero y costaba 80.000 liras, es decir, el equivalente a 16 salarios de un obrero de la época, lo que no significaba que fuera un vehículo económico. En 1948 apareció una nueva versión con motor de 125 c.c. con algunas modificaciones que, como siempre en este scooter, eran diseñadas pensando en la comodidad de sus usuarios.

Las primeras Vespas tenían entre 3 ó 4 marchas controladas, como ya dijimos, desde el comando de la mano izquierda, motores de dos tiempos con la típica mezcla de aceite y combustible, que las caracterizaba por su estela de humo azul, aspecto que las sacó del mercado de los EEUU en 1985, pero igual la Piaggio retornó a la Unión Americana en el 2001 con un nuevo estilo más moderno cuyos modelos cuentan con transmisiones automáticas y motores de cuatro tiempos.

En los deportes también se hizo presente la marca con sus modelos

Pero la Vespa no sólo fue vehículo utilitario pues además incursionó en el mundo deportivo, para ello la Piaggio contó con un equipo encargado de cazar diferentes récords de velocidad o de ocupantes sobre un scooter. Igualmente fueron muchos los personajes curiosos que se dedicaron a sacarle el mayor partido a sus Vespas, haciendo travesías tan extrañas como ir de Milán a Tokio, cruzar el desierto del Sahara, o quizás uno más original que atravesó el Canal de la Mancha con su Vespa acoplada a una embarcación, que hacía girar la hélice a través de una serie de poleas conectadas al motor de la motoneta y el timón era dirigido mediante el manubrio, pero como quien realizó esta hazaña consideró que no era suficiente, una vez llegó a la isla, desmotó la maquina de la embarcación y se dirigió en ella hasta Londres para celebrar su travesía.

Muchos de los detalles que surgieron con la Vespa en la actualidad son empleados para definir lo que es el estilo de los scooters, término que desde los años 20 existía, pero que hasta marzo del 46 se logró identificar plenamente con la motoneta creada por el ingeniero D’Ascanio.

Como parte de la celebración de los 60 años de la Vespa, la marca Piaggio diseñó dos vehículos que fueron presentados en el pasado Salón de Milán, son ellas la Vespa LX 60 y la GT 60 que conservan los rasgos típicos de su originaria antecesora brindando al comprador una verdadera retro con las mejoras del siglo XXI pero que rememora con lujo de detalles el estilo de los años 50 y 60

Vespa GT-60 Desarrollada sobre la base de la Vespa GTS 250, rinde homenaje al primer scooter, la Vespa de 1946. El último paso en la evolución de Vespa, el modelo número 140 -GTS 250 i.e. – ofrece la base perfecta para este ejercicio de diseño. El que siempre ha sido el punto fuerte más importante de Vespa, su chasis totalmente metálico, ha quedado intacto. Los cambios afectan como es apenas lógico a todos aquellos detalles que han sido modificados a lo largo de los años con el fin de adaptarse a las tendencias de diseño y tecnológicas de los diferentes momentos. En el más antiguo de los prototipos en 1946 la luz delantera estaba ubicada en el guardabarros, pasando a mediados de los 50 al manubrio, es por ello que con la luz delantera de nuevo en el guardabarros, Vespa GT-60 hace una referencia clara a los orígenes de la motoneta pero conservando de la scooter GTS actual su tamaño y su apariencia. Un cambio similar se ha realizado en el manubrio, un sencillo y visible tubo de metal que evoca al primer prototipo de Vespa, este rasgo típico de la motocicleta podía verse en cada serie de las primeras Vespas, por su parte la GT-60 también utiliza un manubrio «naked» (descubierto) pero con inspiración en la motocicleta moderna. El cuenta kilómetros redondo contiene gráficos relativamente retro, junto con un cuenta revoluciones y un sistema eléctrico modernos. El asiento ha sido completamente rediseñado, dado que Vespa empezó con un asiento sencillo que podía ser cambiado por uno doble y mantuvo esta característica durante algún tiempo, en la versión conmemorativa el asiento vuelve a ser realizado en dos partes distintas, una para el conductor y otra para el pasajero, tapizado en cuero poniendo de manifiesto la habilidad de los artesanos de cuero italianos. La pintura del vehículo también evoca la exclusiva historia de Vespa, como los primeros prototipos de la marca, pintados en gris aeronáutico, la GT-60 es gris, aunque con un ligero y moderno toque metálico para resaltar el diseño de su cuerpo totalmente de acero.

Vespa LX-60 Desarrollada sobre la base de la Vespa LX de 2005, la LX-60 se ha concebido como un tributo a la Vespa de los 60, una década legendaria que dio testimonio de la revolución social y cultural dando lugar a la sociedad contemporánea, marcada por la explosión de la juventud, para quien esta moto simbolizó la movilidad individual y la libertad. Como en la Vespa GT-60, los cambios han afectado a las partes adicionales del cuerpo de metal, recientemente renovado en las series de LX. La luz delantera permanece en su posición original en el manubrio, como los scooter de los sesenta de los que deriva la Vespa LX-60, pero con una versión más fina y minimalista, para enfatizar el manubrio y conseguir una imagen más suave de la parte frontal del vehículo. El tablero analógico se ha colocado en un marco cromado y los gráficos recuerdan a aquellos en boga durante los sesenta. El manubrio desnudo aparece como un tubo de metal con empuñaduras de fina piel, también usada en la elaboración del asiento que diferencia una parte para el conductor y otra para el pasajero como el los primeros modelos.

Protagonista en el cine

Dada la importancia que ha tenido la Vespa a lo largo de estos 60 años, a la expresión de su estilo y su indiscutible éxito mundial, ésta ha sido posicionada como una leyenda, inmortalizada en innumerables películas, fotografías, campañas publicitarias y exhibiciones de arte y diseño.

Los primeros pinitos en el cine de la legendaria motoneta fue en la película de, Luciano Emmer, quien en 1949, le había dado su primer papel protagonista a Marcello Mastroianni en «Un domingo de agosto», donde debutaba cinematográficamente la Vespa con sólo tres años de edad; posteriormente retornó a la pantalla grande con dos súper estrellas del celuloide, la bella Audrey Hepburn y el atractivo galán Gregory Peck en la película “Vacaciones en Roma”, por este papel la diva fue galardonada con un Oscar, sobre el tema la revista Forbes dijo: «Ese Oscar ganado en 1953 por la Hepburn debería haber sido para la Vespa, porque mientras que Gregory Peck cortejaba a la Hepburn, el mundo entero se enamoró de la otra». Pero esos no fueron sus únicos papeles pues en 1960, 13 años después de ser creada, ya acompañaba a la exuberante Anita Ekberg en su entrada triunfal en la capital de Italia, rodeada de paparazzis motorizados, a Fellini, director de la película, siempre le sedujeron las curvas y la Dolce Vita.

Pero luego de ocupar los altos pedestales de la moda y el cine, la Vespa pasó de ser el símbolo del resurgimiento de la posguerra para ser reemplazada por un vehículo indescriptible llamado Biscuter, que era algo así como la mezcla de dos scooter, es decir Europa pasó de las dos a las cuatro ruedas y dejó que la Vespa pasara de las carteleras de cine a la clase obrera, cuyos hijos fueron finalmente los que en los 60’s la reivindicaron al darle el lugar que le correspondía por su facilidad de conducción, su economía y por ser la herramienta perfecta que proyectaba los ideales de la década de la libertad.

Pero la Vespa no se dejó amilanar por el auge de los vehículos de cuatro ruedas que llegaban al mercado con ofertas económicas para los consumidores y como el Ave Fénix que renace de sus cenizas para retornar fortalecida vuelve no sólo al mercado, si no a ocupar en varias oportunidades un lugar destacado en los carteles de Hollywood, una de esas películas que la trajo de vuelta fue “American Graffiti” de 1973, que muestra la última reunión de un grupo de adolescentes en el verano del 62, que antes de partir cada uno a su nueva vida universitaria organizan una noche de locuras donde hacen de todo y participan incluso en una carrera de autos, allí podemos ver bajo la dirección de George Lucas a actores como Richard Dreyfus y Harrison Ford en uno de sus primeros papeles y es al inicio del film donde Lucas reserva un espacio para mostrar a uno de sus protagonistas llegando en su flamante Vespa, lo que representaba claramente la época y significaba al mismo tiempo el deseo de libertad como de nostalgia, de quienes en ese entonces conducían una.

Del Celuloide a los nuevos mercados

Gracias a su producción de cilindrada más pequeña, la Vespa 50, fue acompañada con la ley que permitía manejar sin licencia, erigiéndose en el descubrimiento del mundo juvenil, creando con ello nuevos mercados para la compañía.

Evolucionando con el tiempo

La Vespa se ha convertido en un mito obrero y de rescate por su participación en la época de posguerra; en un mito familiar por lo que significó para las jóvenes parejas de los 50’s; en los 60’s y 70’s representó el mito de la libertad al interior de una sociedad trabajadora y optimista que disfrutó de sus excesos e hizo parte de la renovación generacional; igualmente mítica en los 80’s, e incluso hoy en el siglo XXI sigue presente, gracias a su constante evolución y adaptación a nuevos mercados que siguen disfrutando de los beneficios de esta scooter.

Según el director general de Piaggio España, Fernando Burgos «la Vespa a lo largo de tantos años ha sido la escogida por los conductores por la idea en la que se confeccionó el vehículo» afirma, «cuando se creó la Vespa se pensó que fuera cómoda, limpia y económica». Y estas tres premisas han seguido fieles, en sus más de 140 modelos a lo largo de su historia.

A la edad de 60 años Enrico Piaggio, en plenitud de energías, murió el 16 de octubre de 1965, pero tanto su visión como el legado de Corradino D’Ascanio, quien fuera el creador de la Vespa sigue vigente y eso se observa cada vez que vemos una scooter o por que no una Vespa recorriendo kilómetros y kilómetros a través del mundo entero. En fin, es difícil resumir 60 años cuando uno apenas está por llegar a los 40, pero para concluir se puede decir que esta fue una avispa que picó a muchos y los contagió del amor incondicional por una motoneta que aún cuando no es el prototipo de belleza, puede contar en su historia llena de orgullo, que cambió la forma de ver y emplear las motos desde hace 60 años.

Vespa en Colombia

En 1955 llegaron las primeras Vespa a Colombia y en 1963 se había organizado el primer Club Vespa del país, conformado por ocho miembros, entre los que se encontraba el ciclista Ramón Hoyos, quien era el representante de la marca en Colombia.

Si bien es cierto el club pasó desapercibido durante muchos años, hoy a retomado su camino y es una organización que sabe lo que quiere y entre sus objetivos está el de crear la “Cultura Vespa”, que en pocas palabras no solo incluye el amor por estas scooter, si no el respeto por las normas y es disfrute de la naturaleza, motivo por el cual los integrantes de esta agremiación incluyen en sus viajes caminatas y actividades extremas que les permitan disfrutar sus máquinas, el territorio y los parajes que recorren.

Igualmente en Colombia existen clubes como Vespa Club Medellín, el Classic Scooter Club de Bogotá y el Vespa Club Cali, entre otros, todos ellos inscritos oficialmente ante la Federación Internacional de Vespas FIV, con sede en Roma, y que en otras palabras agrupa y organiza a los fanáticos de la Vespa a nivel mundial.

En Colombia también se hizo presente esta moto y hoy celebra los 60 años de la Vespa