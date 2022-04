Nuevamente tenemos cita este fin de semana con la velocidad mundial, no solo con la presencia de MotoGP en Portugal, también vuelve el WSBK a la Catedral del motociclismo.

Este 2022 se cumplen 30 años del Mundial de Superbike en Assen. Las carreras en Holanda son un clásico del calendario y más en esta fecha cuya celebración seguramente será especial.

La primera vez que las motos de producción asistieron al TT Circuit Assen fue en 1992. Han sido muchos los momentos para recordar este año y es así como la organización del WSBK ha hecho un resumen de los más emotivos.

En esta competencia la diferencia entre los tres primeros fue mínima, tan solo 0.070 s. En este año Carl Fogarty pasó de la Ducati con la que se coronó como el campeón de 1994 y 1995 por la Honda RC45. Si bien el piloto no estaba en su mejor momento, Assen era como el patio de su casa. Así lo hizo incluso en la primera salida a pista, ganando la carrera número 1, pero al momento de la definición en la segunda salida las cosas no eran tan sencillas para él. La última vuelta llegó con una distancia mínima para el británico, tras de él venía John Kocinski y un poco atrás Troy Corser. Al llegar a la chicane Fogarty se fue largo y allí aprovechó John para superarlo. Las tribunas se encendieron, ante el inesperado momento, pues solo unos metros más adelante estaba la bandera a cuadros. Pero «Foggy» sacó las garras y en los últimos instantes demostró que Assen seguía siendo suyo. Así ganaba por última vez con Honda.

Los dejamos con el video de este encuentro

Legendary Assen, old classics 🎞

Sit back, relax and enjoy as @carlfogarty takes a heroic 6️⃣th straight win at Assen against John Kocinski and @TroyCorser11 in crazy final chicane drama on the last lap 🤯

What a way to claim his last Honda victory! ✨ #NLDWorldSBK 🇳🇱 pic.twitter.com/wzXEIHlbZp

— WorldSBK (@WorldSBK) April 20, 2022