Victoria de Miguel Oliveira en MotoGP

Dicen por ahí que «En río revuelto, ganancia de pescadores» y eso fue lo que aprovechó el portugués, Miguel Oliveira en MotoGP para lograr su primera victoria en la categoría reina.

Con pole de Pol Espargaró y un inicio de carrera que llevó a Joan Mir a liderar, con cierta ventaja, el grupo de punta, las cosas parecían estar bien para el piloto de la Suzuki, mientras el poleman quedaba lejos de la punta. En esa primera tanda de pilotos también estaban Miller y Takaaki.

Una bandera roja volvió a ondear en Austria, esta vez motivada por Maverick Viñales que se quedó sin frenos y saltó de la Yamaha en plena recta principal, en el giro 17 de los 28 pactados.

Este incidente reagrupó a los pilotos nuevamente en la grilla y ahí comenzó un nuevo juego de poderes. Mir dejó de ser tan fuerte y Miller aprovechó para recuperarse del dolor en su brazo derecho y salió con todo en la segunda largada. Algo que también hacía Pol Espargaró.

Pero la celebración del Gran Premio # 900 dejaría a todos con la boca abierta, pues nadie se esperaba este resultado en Styria.

La lucha por el primer lugar en la segunda carrera de MotoGP del domingo 23 de agosto, nos estaba dando un mano a mano muy justo entre Miller y Espargaró, la Ducati de Dovi, no parecía poder llegar al primer puesto para mantener el invicto que desde el 2016 tienen en Austria.

A curvas del final de la carrera, no sabíamos aún quién sería el vencedor, pues la lucha era muy pareja. Así Jack Miller y Pol Espargaró se enfrascaban en un codo a codo por el primer lugar, justo en la curva antes de la recta final, la lucha entre ambos abrió espacio a Miguel Oliveira que se encontró con la oportunidad y logró así su primera victoria en MotoGP, justo en su carrera 150 en el Mundial de Velocidad.

Por primera vez un piloto portugués, logró dicha hazaña, algo que quedará en la memoria de muchos y en especial del Red Bull KTM Tech 3. Con Oliveira subieron al podio Jack Miller y Pol Espargaró, para un doblete de KTM.

Ducati se quedó con algo de la gloria del fin de semana, no con la victoria, pero sí con el segundo lugar, así fuera con la moto no oficial. Las Yamaha pasaron malos ratos de cuenta de los frenos, a pesar de haber cambiado al nuevo sistema, por sugerencia de Brembo, algo que no hizo Viñales y ya sabemos las consecuencias de esa actuación. El mejor entre las motos de los tres diapasones fue Rossi que terminó 9°.

Fabio Quartararo sigue en el primer lugar de la general pero la diferencia se acorta con relación a sus rivales. A tres puntos está ahora Dovizioso, tercero Miller, cuarto Brad Binder y 5° Viñales, puesto que era hasta hace una semana de Rossi.

Controversia en Moto2

A pesar de haber cruzado primero la línea de meta el piloto español, Jorge Martín, los jueces bajaron de dicho cajón al 88 y dejaron allí al italiano Marco Bezzecchi, Remy Gardner completaba la terna.

Para algunos la sanción fue injusta, pues Martín había pasado por la zona verde en su rumbo a la meta, no todos fueron juzgados con el mismo método.

Luca Marini, sigue en primer puesto en la general, con 87 puntos, mientras que Enea Bastianini tiene 79, al igual que Jorge Martín.

Celestino Vietti gana en Styria

El pupilo de Valentino Rossi, Celestino Vietti, se quedó con la victoria en el Gran Premio de Styria, compartiendo los honores con Tony Arbolino y el japonés Ai Ogura. El poleman, Gabriel Rodrigo fue cuarto y 5° Albert Arenas.

Justamente Arenas es el que tiene más puntos en la general, seguido por Ogura y McPhee.