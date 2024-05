Desde que Valentino Rossi se retiró del mundo de las carreras de motos, no ha sido ajeno a las competencias, recordemos que Vale, retomó su pasión inicial, los carros. Así este fin de semana Rossi gana en Misano con el BMW M Team WRT.

Las poles del día viernes en Misano dejaron claro que BMW llegaba con la intención de arrasar en tierras italianas.

En efecto el fin de semana fue de ensueño, dos victorias. Valentino Rossi de la mano de Maxime Martin se impusieron en su categoría, mientras que el otro equipo de la marca alemana también hizo lo suyo en su categoría.

Sin dudarlo para Valentino Rossi ganar en Misano es algo que nos recuerda sus mejores momentos en el motociclismo, pero a la vez nos hace pensar en su triunfo del 2023 en autos.

Valentino Rossi gana en Misano y repite su éxito del 2023

Al final de la jornada Rossi dijo:

¡Un fin de semana fantástico aquí en Misano! Haber vuelto a ganar en casa después del año pasado es fantástico. Maxime consiguió la pole el viernes, pero supe inmediatamente que la carrera contra nuestro coche hermano sería dura. Así resultó y Charles Weerts me presionó mucho al final de la primera carrera, pero no cometí ningún error y me llevé la victoria. Estoy muy feliz por eso. En la segunda carrera de la tarde intentamos terminar segundos, pero no pudimos adelantar en esta pista. Aun así, podemos salir de Misano muy contentos con un doble podio”.

Valentino y Maxime celebran en lo más alto del podio en Misano, un fin de semana para recordar. Para los que poco recuerdan de la historia de Valentino Rossi, su primera pasión fueron los autos y comenzó su carrera en los karts, pero por cosas del destino terminó corriendo en motos, con los resultados que todos conocemos. Desde su retiro del mundial de MotoGP, Rossi volvió a sus inicios y a diferencia de otros, ha dejado claro que es pasión y no moda.